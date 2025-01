Bergoglio Populista Teologico contro l’Imperatore Trump, che Vorrebbe gli USA più Cattolici. Mons. Ics.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mons. ICS, che ringraziamo di tutto cuore, ha ricevuto un messaggio da un amico statunitense e ce ne fa parte. Buona lettura e condivisione.

§§§

Dear friend (Mons.ICS), forse il tuo amico Tosatti di Stilum Curiae vorrà pubblicare queste poche righe, che certo per voi osservatori italiani non rappresentano una novità , ma qui a Washington sono la key reflection (“la riflessione dominante “) in questi giorni presso il mondo cattolico.

Il Pontefice non si scontrerà mai con capi di altre religioni, con il Rabbinato di Israele, con il Patriarca Ortodosso, con il Dalai Lama, ecc.

Lo scontro fra religioni è finito.

La profezia di Samuel Huntington in proposito non si avvererà. Ora sta iniziando un secondo scontro tra Papa e Impero, come quello che determinò la politica europea tra l’XI e il XIV secolo. Oggi però la lotta per le investiture è diventata lotta su cosa è la fede , sulla dottrina cattolica, sul politically correct, ecc.

E lo scontro è tra il Pontefice Bergoglio e l’Imperatore Trump.

Apparentemente la lotta è sui Migranti.(“deportazione di massa” messicana), sull’Ambiente, sulle Diseguaglianze, sulla nomina dell’ambasciatore USA presso la Santa Sede (Brian Burch) e la risposta del Papa nominando l’ultraprogressista card. McElroy quale Arcivescovo di Washington…

Proprio per nulla, la lotta è di Potere. Papa Bergoglio non fa il Papa, fa il Leader-politico, di formazione “peronista” ,ma definito da d’Alema “ il più grande leader della sinistra “. Ora, secondo me Papa Bergoglio non è né peronista né d’alemiano. E’ un’altra cosa …

Un influente filosofo italo americano che insegna Teologia in una Università di Filadelfia , Faggioli Massimo (con stima e affetto), nell’intento di confrontare Bergoglio con Trump, spiega che Bergoglio, diversamente da Trump, è un “populista teologico” ed ha l’intento di rendere il cattolicesimo meno dipendente dall’occidente , soprattutto USA. Differentemente da Bergoglio,infatti , Trump vorrebbe, apparentemente una Usa di fatto molto più cattolica, meno abortista, meno obamiana, meno OMSiama, meno multirazziale, meno ambientalista, meno woke, meno peccatrice, meno ignorante….Roba da scomunicarlo!!

Si tratta di un vero scontro di civiltà, caro amico… Tu stesso mi hai riferito che in Curia Vaticana, molti prelati vicini al Papa son preoccupatissimi per i suoi “eccessi” di modernismo, tanto che esiste un intero Teams di teologi e psicologi che passano la giornata a reinterpretare le Sue esternazioni, per correggerle. Basterebbe leggere l’agenzia ACI STAMPA per capire lo sforzo che stanno facendo i bravissimi e abilissimi redattori …

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, ics, trump



Categoria: Generale