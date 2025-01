La Liturgia che si Fa Ideologia? Una Tradizione di Secoli e Secoli? Ma Che Cosa Stai Dicendo, “Papa”? UnaOpinione.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro blog, UnaOpinione, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste considerazioni su una recente esternazione – via libro – di Jorge Mario Bergoglio. Buona lettura e condivisione.

“Perché non è sano che la liturgia si faccia ideologia … “; parole di papa Francesco (che per me non é Papa). Da:

https://www.renovatio21.com/ squilibrati-mentali-mondani- settari-col-fascino-per- locculto-nuova-caterva-di- accuse-ed-insulti-di- bergoglio-contro-i-fedeli- della-messa-antica/ (articolo di Roberto Dal Bosco).

Prendendo spunto da una frase scritta dall´autore dell´articolo di cui al link (“Come un rito millenario sia per il gesuita «un’ideologia» non è subito chiaro …”) e di cui citeró altri tratti, credo che una persona razionale si dovrebbe fare questa domanda di approfondimento: “Come fa una liturgia a diventare una ideologia se nessuno mai prima, prima di tutto nessun Papa, l´ha considerata una ideologia ma appunto un rito che mette in pratica gli insegnamenti di Gesú? (piú in fondo spiego). Se fosse stata una ideologia, sarebbe dovuta essere tale giá dall´inizio ed essere quindi stata vietata. Quindi é logico pensare che questa liturgia durante i secoli abbia reso ed anche ora stia rendendo onore alla Veritá.

Ma puó anche essere che ultimamente qualcosa sia veramente cambiato nella liturgia Vetus Ordo … qualcosa di talmente rivoluzionario da trasformarla da una valida liturgia cattolica ad una ideologia. Ma papa Francesco sembra escluderlo lui stesso. Infatti lui parla di “tradizionalismo” (“È sociologicamente interessante il fenomeno del tradizionalismo”). E quindi lui stesso sembra ammettere che da questo punto di vista nulla é cambiato. Qui io noto una stridente contraddizione.

E per chiarire da che pulpito vengono questi “insegnamenti”, basta citare ancora una delle sue perle (che per me con dei grandissimi distinguo, é vera): “Papa Francesco a Giacarta ha affermato che “Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio» ha spiegato; e ricorrendo a «un paragone» ha chiarito come esse possano essere considerate «diverse lingue, diversi idiomi, per arrivare» a Lui” (testo preso da un articolo di mons. Viganó). Mi pare che cosí lui stesso abbia ammesso che qualsiasi religione sia in grado di condurre a Dio; e capisco anche che lui stesso é del parere che ognuno puó scegliersi la religione che piú gli piace per arrivare a Dio (alla faccia dell´evangelizzazione!).

Peró quando qualcuno vuole parlare la “diversa lingua” (ma il Novus ordo si puó considerare piú una derivazione del Vetus ordo, visto che il primo prende come riferimento il secondo) della liturgia, che non é certamente il professare un´altra religione ma sempre la sua (cosí mi pare che lui cerchi di far capire) stessa religione, inizia a fare delle storie? Se uno vuole salire sulla cima della montagna dove dimora Dio e lo fa dal versante diverso da quello dove sale la scalinata cattolica (musulmana, induista, ebrea ed altre), va bene? Ma se qualcuno sale per il versante cattolico utilizzando una scala parallela a quella che lui vuole che il cattolico utilizzi per arrivare a Dio, che tra l´altro é la piú facile da percorrere e che é sempre esistita, non va piú bene? Che poi é stata percorsa con successo da santi e laici di tutte le epoche? E quindi credo che a questo punto papa Francesco si sia quanto meno messo nell´obbligo di dimostrare perché e come la liturgia Vetus ordo sia diventata un´ideologia. Ma giá mi immagino di come andrá a finire la storia: fará affidamento sul fatto che nessuno gli faccia pubblicamente presente questa contraddizione (a quello servono i Media mainstream oggi) e se ció avvenisse certamente si impegnerebbe a non dare alcuna risposta o a darla il piú tardi possibile.

Oppure alternativamente dovrebbe, per coerenza ma anche per evitare ogni discriminazione nei confronti di qualsiasi persona che crede a Dio, cambiare la propria posizione sull´argomento e consentire a chi vuole andare alla messa Vetus ordo di parteciparvi senza problemi. È appunto questa libera scelta personale, credo, che porti ogni cattolico a frequentare la messa Vetus ordo, non certamente quella di mostrare a papa Francesco in quanti si é ad una determinata messa e che lá avviene qualcosa che devia dal credo cattolico (fenomeno confuso sociologicamente da lui, mi pare, come “settarismo”).

E tenendo quindi conto che per papa Francesco esiste per ogni essere umano un diritto alla scelta di come arrivare a Dio (questo é tutto sommato il principio che Francesco ha enunciato a Giacarta), e che neanche si puó oggettivamente dimostrare che la liturgia Vetus ordo sia stata trasformata in ideologia (da chi poi?), mi viene da pensare che papa Francesco stia strumentalizzando il tutto al fine di addossare a chi non obbedisce ai suoi diktat dei supposti stati di squilibrio, dei disagi personali, degli stati di difficoltá affettive o anche comportamentali. E poiché non vedo nulla che giustifichi il suo punto di vista, mi sto chiedendo allo stesso tempo se queste sue affermazioni, che a mio avviso mancano di una qualsiasi giustificazione, siano dovute appunto a dei suoi stati di squilibrio, di disagi personali, di difficoltá affettive o anche comportamentali. La risposta ad un tale quesito spetta agli psicologi, non a me (Papa Francesco: “A volte questi travestimenti celano squilibri, deviazioni affettive, difficoltà comportamentali, un disagio personale che può venire strumentalizzato”).

E vorrei affrontare anche questo fondamentale aspetto: é sicuramente per una libera e consapevole scelta personale e non per un “interesse esclusivo all´aspetto esteriore” che ognuno decide di presentarsi davanti a Dio indossando il suo abito migliore (Papa Francesco: “spesso questa rigidità si accompagna alle sartorie ricercate e costose, ai pizzi, ai merletti, ai rocchetti. Non gusto della tradizione, ma ostentazione di clericalismo, che poi altro non è che la versione ecclesiale dell’individualismo. Non ritorno al sacro, tutt’altro, ma mondanità settaria”).

E tanto per chiarire che non si tratta solo di aspetto esteriore ma soprattutto di atto esteriore che la maggior parte delle volte porta in superfice la sincera devozione ed adorazione che ognuno prova verso Dio e che inoltre ció é esplicitamente rischiesto da Dio per entrare nel Suo Regno, basta richiamare il tratto del Vangelo dove Gesú racconta la parabola del Re che invitó i suoi sudditi al banchetto per le nozze del Figlio (“Il regno dei cieli é simile a …”): coloro che, pur invitati, non accettarono perché volevano andare dietro ai loro affari mondani, vennero uccisi (é una situazione analoga a quella odierna dove quasi tutti pensano al denaro e non pensano assolutamente a Dio? E che andranno all´Inferno?). Di coloro che furono invitati successivamente, solo colui che decise di parteciparvi senza indossare l´abito consono alla cerimonia che pur gli fu messo a disposizione, fu gettato fuori e fu consegnato alle Tenebre. Qui mi pare di capire che in realtá l´abito che fu messo a disposizione di tutti sono gli insegnamenti di Gesú. Chi li ha accettati (simbolizzato dal mettersi addosso l´abito offertogli) rimane nella sala. Chi invece li ha rifiutati (simbolizzato dal non mettersi addosso l´abito offertogli ma pretendendo allo stesso tempo di banchettare) viene gettato fuori. Quindi per Dio l´”abito consono” é una cartina tornasole della adorazione che si deve avere verso di Lui (e Suo Figlio) e soprattutto consiste nell´obbedire ai Suoi precetti (infatti dicendo che “lá sarà pianto e stridore di denti”, credo che Gesú si riferisse all´Inferno). E la parabola finisce con questa frase che per me é di conferma di una tale interpretazione: “Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti” (Mt 22, 1-14)

E lo stesso vale per la parabola delle dieci vergini che aspettano lo sposo (“Il regno dei cieli é simile …”): per entrare nella Sua casa, non solo devono avere abbastanza olio per le loro lampade ma devono essere vestite nella migliore maniera possibile (Mt 25); ed il caso vuole che di tutti i giorni della vita di una donna questo accada proprio nel giorno delle nozze (in effetti queste due parabole, sebbene sembrino molto diverse, dicono la stessa cosa: si entra nella Casa di Dio (al termine della propria esistenza terrena) solo se si mostra di adorarlo sinceramente. (Con la differenza, fra le altre, che la prima parabola insiste sul fatto che per entrare nel Suo Regno bisogna accettare i Suoi comandamenti/insegnamenti mentre la seconda sprona a stare sempre pronti per la venuta di Dio). E uno di questi segni esteriori, cosí mi pare che fanno capire entrambe le parabole, é proprio quello di indossare il miglior abito che si possiede (o che si riceve per l´occasione – nel racconto del re é condizione necessaria; nel racconto delle vergini é fortemente sottinteso). Chi non lo indossa rimane/viene gettato fuori, pronto ad essere ghermito dal Diavolo (e per migliore qui si intende, secondo me, quello che é espressione della piú sincera devozione verso Dio: dunque il “vestito” di cui si tratta, ha nelle due parabole un significato strettamente spirituale); questo naturalmente non vale per chi indossa il suo miglior abito cosí come fanno molte persone, soprattutto potenti, per darsi le apparenze “dei sepolcri imbiancati”; e se uno é povero penso che Dio considererá la sua Fede come abito e non quello che realmente indossa). Figuriamoci cosa succederá a chi invita su questa terra gli altri ad andare alla messa Vetus ordo o a celebrarla senza un abito consono alla situazione (papa Francesco ha forse dimenticato che ogni messa é un incontro a tu per Tu con Dio?).

E questo modo di pensare (ma qui si potrebbe ben dire “di adorare”) si é cristallizzato per ogni singolo sacerdote che vuole servire la “Tradizione”, appunto attraverso i “costosi pizzi, merletti e rocchetti”. Non quindi “Non gusto della tradizione, ecc.” come afferma papa Francesco ma atto individuale di adorazione verso Dio che é ben diverso dall´”ostentazione di clericalismo” di cui parla papa Francesco. Quindi non una versione “ecclesiale dell’individualismo” ma un profondo inchinarsi individuale che sfocia ogni giorno in un atto di adorazione collettivo davanti al Sacro. Ecco perché ho scritto che la messa Vetus ordo é in realtá il rito che mette in pratica gli insegnamenti di Gesú.

Qui é cosa dice ufficialmente papa Francesco di una di queste parabole:

https://www.vatican.va/ content/francesco/it/angelus/ 2020/documents/papa-francesco_ angelus_20201011.html

Ma non finisce qui (ma forse c´é anche dell´altro, ma credo che con questo basti). Il testo di cui al link finisce con queste parole:

“Con ogni evidenza, il Bergoglio odia la tradizione, quindi odia la Chiesa stessa, fondata da Cristo e tramandata – Tradidi quod et accepi – al costo del sangue dei martiri nel corso di millenni.

Nonostante tutto, non usciamo scorati dalla lettura di queste parole. Perché, anzi, la chiarezza dell’avversione papale per la vera Chiesa, la vera Messa, il vero Dio, la Verità è sempre più slatentizzata, messa nera su bianco. Di questo, siate grati a Bergoglio.”

E inevitabilmente si é insinuato un sospetto nella mia mente: “Ma … un momento … quello di odiare tutto ció che é Sacro e quindi di cercare di distruggerlo/evitarlo/inveire contro/ecc. non é uno dei possibili segni di possessione diabolica?” E poi ho proseguito: “Ma non si tratta solo di questo libro in cui mostra avversione per il Sacro … in undici anni di pontificato papa Francesco ne ha dette ben altre contro Dio e la Madonna”. E ho terminato: “Si é discusso di eresia, di apostasia, di dimissioni invalide, di elezione illegittima, di corna fatte in pubblico e di post sui social media fatte a delle belle influencer, ecc. … addirittura molti hanno invitato gli altri a pregare per papa Francesco perché si ravvedesse, ma alla fine nella mia mente si sta imponendo solo questa domanda: “Ma vuoi vedere che l´unico che puó fare qualcosa per rimediare alla situazione é proprio … l´esorcista? (1) (2)

Forse ho troppa fantasia ma non é colpa mia se mi faccio questa domanda. E qui concludo parlando solo per me: pensare male é peccato ma il diavolo dentro di me molte volte ci azzecca (frase derivata da un´altra frase non mia).

(1) Una tragica storia di possessione diabolica per chi l´ha vissuta di persona ma veramente istruttiva per i tempi di oggi e a volte anche con fatti divertenti (in particolare é di interesse il nr. 4):

https://www.scrutatio.it/ archivio/articolo/esorcismo/ 6747/casodipossessione-1 .

E su questo posso aggiungere (cosí mi immagino): un diavolo intelligente fa di tutto per nascondere il fatto che stia possedendo una persona. Perció si comporta in maniera tale da far pensare agli altri che la persona in cui si trova sia tutto sommato normale … e che magari abbia solo qualche problema psicologico al fine di occultare il piú a lungo la propria immonda presenza. Solo quando viene individuato da un esorcista, perché, p.e. inveisce continuamente contro il sacro ma anche altro, esce veramente allo scoperto.

E quindi credo di poter pensare che la “tradizione” é “si andare avanti” ma tenendosi ben stretti a casa ed in buona vista per tutti quelli che la visitano, un altare familiare o una statutetta benedetta della Madonna con il Bambino cosí come ha fatto nel passato ogni buona generazione cattolica (e magari aggiungendoci anche una statuetta dell´Arcangelo Michele … di questi tempi non si sa mai) e non sostituendola con qualche “officina satanica” magari occultamente nascosta in cantina e da mostrare solo a persone eventualmente interessate (mi chiedo se lui intende questo per “andare avanti”):

https://www.tiktok.com/@ hermosillo_son/video/ 7194258714499599622?lang=fr (in spagnolo – che io sappia non ci sono smentite ufficiali alla veridicitá di questo video – se qualcuno me le indica …).

(2) Nel racconto “La sentenza del Re” é evidente che il Tentatore é costretto ad inventarsi una trasmissione per il pubblico (“programma di intrattenimento popolare“) e a presentarsi in questa come un personaggio divertente ed eccentrico e per questo accettabile, anzi … desiderabile in quanto distribuisce premi a destra e a sinistra in cambio del compimento di azioni rivoltanti ma fatte passare per sfide di coraggio. E questo al fine di farsi desiderare dagli spettatori. All´uopo ricorre al fondamentale aiuto di tanti effetti speciali e della televisione. In questo modo riesce a nascondere davanti ai partecipanti la Sua vera natura maligna e questo pur rimanendo vestito di nero. Questo velo di copertura viene squarciato quando, a seguito dell´abbandono della scena del giovane, al Tentatore capita di avere alle spalle quello che gli spettatori scambiano per le fiamme dell´Inferno … provocando in loro una fuga nel passato per poter ripercorrere la loro vita fin dall´infanzia e per cosí evitare di ripetere gli errori che avevano commesso fino ad allora, visto che non potevano fuggire nel presente perché una forza misteriosa li stava tenendo fermi affinché loro stessi subissero la sorte (si puó chiamare Karma?) che si erano chiamati addosso incitando il giovane a sparare al topo.

Così a mio avviso sta avvenendo oggi nella realtà: il Diavolo sta utilizzando lo stesso escamotage utilizzando dei mezzi diversi … ma questa volta cambiando totalmente colore.

Pensiero del giorno: “Sono sicuro! Ammettendo che alla Cristianità sia concesso di votare se preferisca partecipare di piú al rito Vetus ordo o al rito Novus ordo cosí come si fa nelle elezioni democratiche dove si possono votare i vari partiti, ecco che mi immagino, cosí come la “Democrazia” ha annullato le elezioni democratiche romene perché colui che non piaceva alla “Democrazia” aveva vinto, e cosí come la stessa “Democrazia” ha minacciato di annullare le elezioni democratiche tedesche se il partito inviso alla “Democrazia” dovesse vincere, che la chiesa bergogliana abolirá il Vetus ordo se troppi la votassero con i propri piedi, facendo cosí cadere il Novus ordo in minoranza o mettendola in ombra. Così penso che succederá alla fine. Infatti io considero i pensieri espressi da papa Francesco nel suo recente libro come un segno di frustrazione per il fatto che non stia riuscendo ad eliminare dalle menti di molti cattolici la figura del Vetus ordo; anzi, che nonostante i suoi sforzi contrari, sempre piú persone si stanno incuriosendo e vogliano capire di persona cosa ha di speciale il Vetus ordo rispetto al Novus ordo.

Ad ognuno i propri pensieri.

