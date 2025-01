Genocidi. La Turchia Blocca il Riconoscimento di Quello Cristiano del 1915 da parte dell’Australia. Timore degli Islamici.

Oggi, i cristiani della Turchia (greci, armeni e assiri) rappresentano solo circa lo 0,1% della popolazione, nonostante siano popolazioni indigene del territorio. Una ragione significativa di questo crollo demografico è il genocidio cristiano commesso dal governo ottomano e dal movimento nazionalista turco dal 1913 al 1923.

Oltre cento anni dopo, i funzionari del governo turco non solo negano con aggressività questo genocidio e minacciano di perseguire penalmente i cittadini turchi che ne parlano pubblicamente, ma cercano anche di impedire ad altri governi di riconoscerlo ufficialmente.

L’esempio più recente di tale ostruzione si è verificato nello Stato australiano di Victoria. Una mozione per riconoscere il genocidio di greci, armeni e assiri avrebbe dovuto essere presentata al Parlamento vittoriano il 29 ottobre dal leader dei Verdi Samantha Ratnam, ma è stata abbandonata.

Il sito web di notizie Neos Kosmos ha riferito che il governo vittoriano ha respinto la mozione sul genocidio, citando la divisione sociale nel mezzo del “conflitto in Medio Oriente” [vale a dire, la guerra tra Israele e Hamas/Hezbollah], temendo la reazione delle comunità musulmane.

Il 24 ottobre, l’ufficio del primo ministro del Victoria, gestito dal Partito Laburista del Victoria, ha confermato in una dichiarazione ai media che non avrebbe sostenuto la mozione quando fosse stata presentata.

L’autore ha appreso da contatti a Victoria che i diplomatici turchi presso l’ambasciata turca a Canberra, i suoi associati Grey Wolf a Melbourne e altri lobbisti turchi stanno impedendo congiuntamente al governo del Victoria di riconoscere il genocidio.

I Lupi Grigi è il nome informale di un movimento nazionalista turco chiamato Idealist Hearths. Il principale ideologo del movimento era Nihal Atsız (1905–1975), un simpatizzante nazista. Il gruppo funge da ala militante del Nationalist Movement Party (MHP), un attuale alleato del partito turco al governo Justice and Development Party (AKP). I Lupi Grigi hanno una lunga storia di terrorismo che risale agli anni ’70. Sono stati accusati di attentati dinamitardi a Parigi e Bangkok e sono responsabili dell’attentato alla vita di Papa Giovanni Paolo II del 1981. I membri dell’organizzazione hanno ucciso molti cittadini delle minoranze turche, come aleviti e curdi.

Nel novembre 2020, il ministro degli Interni francese Gerard Darmanin ha annunciato la messa al bando del gruppo. L’annuncio è arrivato dopo che un memoriale del genocidio armeno del 1915 fuori dalla città di Lione è stato deturpato con graffiti gialli e slogan filo-turchi.

Peter Stefanidis, presidente del Consiglio ellenico australiano, ha dichiarato europeanconservative.com :

La mozione ritirata all’ultimo minuto a seguito delle pressioni del Primo Ministro del Victoria era un’iniziativa su cui lavoravamo da anni. La lobby turca qui a Victoria ha confuso il riconoscimento del Genocidio con un attacco a tutti i musulmani e questo ha fatto sì che alcuni politici lo facessero. Ma la nostra iniziativa ha generato slancio per la causa e siamo incoraggiati dalle più ampie comunità armene, assire e greche a continuare la lotta per la giustizia.

Michael Kolokossian, direttore esecutivo del Comitato nazionale armeno d’Australia (ANCA), ha dichiarato a questa pubblicazione:

Natalie Suleyman, parlamentare di etnia turca, funge da portavoce dell’ambasciata turca e delle sue politiche negazioniste. Insieme, i loro sforzi hanno impedito che la proposta di mozione sul genocidio armeno, assiro e greco venisse presentata quest’anno. Tuttavia, la maggioranza dei parlamentari vittoriani ha segnalato la propria volontà di sostenere tale mozione. L’ambasciata turca esaurirà le tattiche per impedire che questa mozione venga sostenuta. Non è una questione di questo, è una questione di quando, e i massimi organi di affari pubblici delle comunità armena, assira e greca non interromperanno la loro difesa finché Victoria non si unirà ad altri stati in Australia nel riconoscere formalmente i genocidi armeni, assiri e greci. Il riconoscimento è importante per dare una conclusione alle migliaia di discendenti dei sopravvissuti al genocidio in Victoria, che sono stati costretti a tacere e a non poter parlare in modo veritiero della loro storia e del dolore della loro famiglia.

Il genocidio iniziò nella regione della Tracia orientale della Turchia prendendo di mira greci e armeni. Poi continuò in Anatolia, negli altopiani armeni, a Ponto, a Urmia e nel Caucaso meridionale, tra le altre regioni della Turchia ottomana. Circa 3 milioni di cristiani armeni, greci e assiri furono uccisi durante il genocidio. L’obiettivo delle autorità turche era di usare la jihad per creare una “Turchia per i turchi” .

Alla fine del diciannovesimo secolo, i cristiani costituivano il 20% della popolazione, ma nel 1924 si erano ridotti ad appena il 2%.

Gli studiosi e gli storici seri del genocidio concordano sulla realtà di questo genocidio. L’International Association of Genocide Scholars (IAGS) ha rilasciato una dichiarazione nel 2007 dichiarando che la campagna ottomana contro le minoranze cristiane dell’Impero costituiva un genocidio contro armeni, assiri e greci.

Il dottor Panayiotis Diamantis, professore di storia e direttore dell’Istituto australiano per gli studi sull’Olocausto e il genocidio (AIHGS), ha dichiarato europeanconservative.com :

I genocidi degli Elleni, degli Armeni e degli Assiri, dei popoli indigeni di Tracia, Anatolia e Mesopotamia, fanno parte della documentazione storica di molti paesi in tutto il mondo. Nel nostro contesto, soldati, marinai e aviatori australiani hanno assistito alle conseguenze dei genocidi, documentando le loro esperienze e condividendole con i governi e i media in patria. Armati di questa conoscenza, per oltre un decennio, gli australiani hanno inviato cibo, vestiti, denaro e provviste ai sopravvissuti dei genocidi, parte del primo sforzo umanitario internazionale al mondo. Riconoscendo i genocidi, i parlamenti di tutto il mondo riconoscono il posto di questi genocidi all’interno delle loro storie nazionali. Solo attraverso tale istruzione la società può rendere il crimine di genocidio una questione di storia e non più di attualità.

Inoltre, l’Australia ha assistito ad attacchi turchi contro la commemorazione delle vittime del genocidio. Nel 2015, un monumento alle vittime del genocidio assiro a Sydney è stato deturpato con immagini naziste e insulti verso ebrei, armeni e assiri. I media australiani hanno riferito che era la terza volta che il memoriale veniva vandalizzato da quando era stato eretto nel 2010.

Hermiz Shahen, presidente del Consiglio nazionale assiro-Australia, ha dichiarato europeanconservative.com :

L’influenza primaria che blocca questa mozione sembra provenire dall’interno della comunità turca e dai gruppi di pressione di Victoria. Il coinvolgimento della Turchia è ben documentato, in quanto è stata particolarmente attiva nel fare lobbying contro il riconoscimento del genocidio a livello globale. In questo caso, sembra che il Premier di Victoria e i membri del Partito Laburista siano preoccupati che l’approvazione di una tale mozione possa mettere a dura prova i legami con la Turchia. Sebbene i gruppi di pressione non controllino direttamente la legislazione, la loro persistente influenza e le potenziali ricadute diplomatiche sembrano aver convinto il governo ad astenersi dall’assumere una posizione formale sul riconoscimento del genocidio. La loro scusa è che il riconoscimento dividerà la comunità vittoriana. Il riconoscimento del genocidio assiro, armeno e greco, tuttavia, è essenziale per riconoscere le ingiustizie storiche subite da queste comunità, in particolare dagli assiri, che non solo hanno perso innumerevoli vite, ma anche la loro patria ancestrale e la loro identità di nazione sovrana. Il riconoscimento da parte del governo funge da fondamento per la giustizia, aiutando ad affrontare il trauma storico e affermando la dignità di coloro che sono stati colpiti da queste atrocità. Stabilisce inoltre un potente precedente contro la negazione e l’impunità, sottolineando un impegno globale per prevenire futuri genocidi promuovendo comprensione, guarigione e responsabilità.

La negazione dei crimini passati facilita la successiva commissione di crimini simili. Mentre il governo turco ha evitato la responsabilità del massacro di circa tre milioni di cristiani durante un periodo di dieci anni dal 1913 al 1923, continua la sua aggressione contro Armenia, Cipro, Curdi.

Uzay Bulut è una giornalista nata in Turchia e residente ad Ankara. Si occupa di Turchia, Islam politico e storia del Medio Oriente, dell’Europa e dell’Asia.

