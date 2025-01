Viganò y la “obispa” Budde: los servidores de la agenda globalista tienen intereses privados en la hospitalidad y el género.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ponemos a vuestra disposición este post publicado en X (ex Twitter) por el arzobispo Carlo Maria Viganò. Abran el enlace para ver el vídeo. Feliz lectura y compartan.

Cuando los siervos de la élite globalista situados en la cima de las instituciones -tanto civiles como religiosas- hablan de dar la bienvenida a los inmigrantes ilegales, no dicen que obtienen enormes beneficios con la gestión de los inmigrantes.

Cuando hablan de los derechos de la comunidad LGBTQ+, no dicen que tienen un conflicto de intereses, ya que ellos mismos están involucrados en ella.

Cuando hablan de “lo verde”, no hablan de sus inversiones no desinteresadas en el sector de las energías alternativas.

Esta traición a su rol institucional es lo que tienen en común: ganan dinero y aumentan su poder social en la medida en que acompañan la agenda globalista.

El nuevo “arzobispo” de Washington, Robert McElroy o los salientes Wilson Gregory y Donald Wuerl, pero también Blase Cupich y Joseph Tobin, todos “nietos”, herederos en la perversión de Theodore McCarrick, como él patrocinados por el Estado profundo, habrían condimentado su sermón al nuevo presidente Trump con los mismos eslóganes que utilizó la señora Budde en la Catedral Nacional.

La “obispa” episcopaliana (que no es obispo, como tampoco lo son sus colegas masculinos, al no tener la Sucesión Apostólica) responde como Bergoglio a los poderes subversivos supranacionales que representan una amenaza no sólo para las instituciones que presiden, sino también para el Estado.

Y al igual que sus homólogos “católicos”, Budde vive en flagrante contradicción con lo que predica: Bergoglio condena a los que levantan muros pero endurece las penas para los que entran ilegalmente en el Vaticano (hasta cuatro años de prisión), mientras que Budde cree que está encubriendo el hecho de vivir en una villa de dos millones de dólares exhibiendo la bandera arco iris en el balcón.

La “obispa” Budde no es la única que predica la acogida y la compasión por los migrantes (inmigrantes ilegales y criminales que violan las fronteras de la nación sembrando la violencia y el caos) o por los “niños gays, lesbianas y trans” (corrompidos por adultos pervertidos y pedófilos para ser presas dóciles para ellos): junto a la “señora” Budde -y no demasiado lejana por las posiciones teológicas- están los exponentes de la Iglesia bergogiana que infestan y ocupan la Iglesia Católica.

Y si los evangélicos ya tienen mujeres sacerdotes y obispas, Bergoglio se está preparando para unirse a ellos nombrando una prefecta de dicasterio y una gobernadora del Estado Vaticano.

La administración Trump solo podrá contrarrestar eficazmente a estos subversivos sacando a la luz y castigando los escándalos y delitos que aún encubren y con los que se les mantiene bajo chantaje, ni más ni menos que los exponentes de la política y de la sociedad civil.

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 24 de enero de 2025, en https://www.marcotosatti.com/ 2025/01/24/vigano-e-la- vescovessa-budde-i-servi- dellagenda-globalista-hanno- interessi-privati- nellaccoglienza-e-nel-gender/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

