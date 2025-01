Perché l’UE deve Cambiare Politiche Radicalmente, se Vuole Sopravvivere all’Era Trump. Matteo Castagna.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Matteo castagna, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su come l’UERSS stia reagendo nelle sue politiche folli all’avvento di Donald Trump e al ritorno del buon senso alla guida degli Stati Uniti. Che Dio ci protegga da questa Unione Europea! Buona lettura e condivisione. In calce vi offriamo anche il discorso del presidente argentino, Milei. Buona lettura e condivisione.

di Matteo Castagna

L’Ansa ha battuto la notizia, che pare non essere di particolare interesse tra i media italiani, secondo cui la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha stabilito che “il consenso al matrimonio non può implicare l’assenso a futuri rapporti sessuali. Una tale interpretazione equivarrebbe a negare la natura riprovevole dello stupro coniugale”. Nello stesso tempo, però, l’altra interpretazione prevede che venga intaccata la finalità procreativa del matrimonio cattolico.

Non è qualcosa di poco conto, se consideriamo che escludere di avere figli o rapporti intimi dovrebbe vedere un assenso alla castità coniugale di entrambi i nubendi, caso rarissimo e da vagliare con attenzione. Mentre è causa di nullità dell’unione davanti a Dio, laddove uno dei promessi sposi non voglia consumare.

Può essere un caso il fatto che la neo-amministrazione Trump stia toccando le note dolenti del deep State, a partire dall’ideologia gender, perché in UE si proceda subdolamente contro la natalità e il fine del matrimonio cristiano? Il sospetto attanaglia molti osservatori, consapevoli della forza di certe lobby arcobaleno, in Europa a fronte dell’eliminazione dei “generi” in America, in favore dei soli due sessi: maschio e femmina, come Dio li creò.

L’UE sta prendendo una serie di schiaffi in faccia da Donald Trump, sin dal suo insediamento del 20 gennaio 2025 e, quindi una rivalsa su una tematica etica, non sarebbe da escludere a priori.

Uno di questi sberloni è certamente rappresentato dal progetto Stargate, presentato da Trump, che prevede l’investimento di 500 miliardi di dollari nella creazione delle infrastrutture necessarie per rafforzare il dominio statunitense nel campo dell’intelligenza artificiale (AI). Ciò ha causato uno shock in Europa – afferma il giornale statunitense Politico.

I leader dell’UE ripongono le loro speranze nell’intelligenza artificiale per contribuire a ripristinare la leadership globale del continente. Tuttavia, la portata del piano americano sminuisce le ambizioni dell’UE. L’Europa, che era già in ritardo nei social media, nella tecnologia cloud e molto altro, ora sarà lasciata indietro nell’intelligenza artificiale. Per non parlare dello spazio. La UE sarà in grado di mettersi alla pari con i satelliti, non prima del 2030, mentre gli Stati Uniti dominano già, soprattutto grazie a SpaceX di Elon Musk.

L’energia è un altro ostacolo sul percorso dell’Europa verso la parità con gli Stati Uniti nel campo dell’intelligenza artificiale. Trump intende aumentare la produzione di gas e petrolio per sostenere il settore energetico. L’UE non ha questa opportunità. I prezzi dell’energia in Europa sono saliti alle stelle in mezzo alle sanzioni anti-russe, rendendo ancora più irrealistici i piani per lo sviluppo del settore dell’intelligenza artificiale.