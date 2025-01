L’Eucarestia in Bocca e in Ginocchio. l’Esempio del Codirosso. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta de Vito offre alla vostra attenzione queste delicate riflessioni sull’eucarestia, e sul modo – il più corretto e umile e bello – di riceverla. Buona lettura e condivisione.

C’è un piccolo codirosso spazzacamino nella mia vita che va e viene come il buon tempo.

Anche lui, come il pettirosso, cercò di guarire le ferite di Gesù sulla Croce e ebbe le penne della coda colorate del dolore di sangue di nostro Signore.

Mi accorsi della sua gentile presenza anni orsono, durante il lockdown, e mi sembrava che, durante i lugubri giorni delle catene, recasse nel becco un cartiglio d’oro con su scritto: “Passerà, Benedetta, passerà!”.

Il frullo delle ali, la codina color cremisi, tutto di lui m’allegrava e gli credetti. Poi volò via per tornare altre mattine e poi mai più. L’ho ritrovato, nella memoria oggi per una riflessione al miele di lavanda che desidero qui mettere in forma di parole e frasi.

Dunque il codirosso è volato via, ma non il ricordo che ho di lui e che mi fa vedere chiaro, in bird watching del suo nido come mamma codirosso nutre i suoi piccini. Essi a bocca spalancata, il capo arrovesciato sulla schienina di piume, lasciano che lei deponga nell’ugola loro il cibo, che li farà presto spiccare il volo e volare.

C’è in quel gesto così delicato tutto l’amore della madre che dona ai piccoli la vita. Ebbene, allora, avanti, avanti, vieni al dunque.

Ci arrivo, mi devo solo soffiare il naso e riprendo, sempre in questo rigo che va a tramontar poi nel prossimo. Dunque, quel gesto tenero e le gole tremule degli uccellini mi parlavano e qualcosa, suonò per così dire, un campanello nel mio cuore.

Ma certo, mi dissi, ecco come si riceve la santa Particola nella Messa Vetus Ordo! Come uccellini il cibo della mamma!

La Santa Chiesa, nella persona dei suoi sacerdoti, nutre noi, i suoi piccolini, che soltanto con il Pane vivo del Cielo possiamo andare avanti, a passettini, lungo il cammino.

Sì, che tenerezza!

Ed ecco perché pur riuscendo oramai a ricevere l’Ostia sulla lingua (in tuttissime le chiese) mi sembra tuttavia ancora imperfetto il modo e a questo punto non mi stupisco, digerito il busillis, se a volte l’Eucarestia batte sugli incisivi o non trovi il giusto posto tra le labbra, o se il sacerdote sembra non saper prendere la giusta mira.

Bisogna in realtà, caro codirosso mio, tornare nel nido antico, in ginocchio, la testa arrovesciata, e aprir la bocca e lasciare che l’Ostia dall’alto ci sia offerta e data.

