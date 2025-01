Silvana De Mari: Ho Deciso di Farmi Radiare. Vergogna degli Ordini Medici. C’era una Volta la Scienza.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo post della dott.ssa De Mari, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

di Silvana De Mari

Le mascherine sono state dichiarate utili, anzi indispensabili, dal dottor Fauci. Non servivano a evitare la malattia, anzi facendo da incubatrice favorivano il fatto che un asintomatico diventasse sintomatico, oltre che incrementare tonsilliti, faringiti, sinusiti. La loro utilità fondamentale consisteva nel terrorizzare la gente, nel creare l’illusione di una epidemia apocalittica che, insieme all’altra menzogna sulla mancanza di cure, permetteva di dichiarare una situazione di emergenza. La situazione di emergenza a sua volta ha permesso l’immissione in mercato di farmaci sperimentali, senza capacità di bloccare la trasmissione della malattia e con gravi effetti collaterali. I cosiddetto vaccini erano inefficaci a bloccare la trasmissione della malattia come dichiarato dalle case farmaceutiche stesse.

Quando il Papa ha dichiarato che “vaccinarsi è un gesto d’amore” ha detto una frase senza senso. Quando il Presidente del Consiglio Draghi ha dichiarato che “Chi non si vaccina muore fa morire” ha detto una frase senza senso. “Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione“, è la sorprendente frase pronunciata dal garante della costituzione Mattarella. Quando i Presidenti degli Ordini dei Medici e Odontoiatri, tutti con la sola eccezione del dottor Sandro Sanvenero, hanno imposto ai colleghi l’inoculazione di questi farmaci per evitare la trasmissione della malattia hanno scritto frasi senza senso, ascientifiche. Il proprietario del social Facebook, Zuckerberg , ha serenamente spiegato che per le terribili pressioni fatti dal presidente e dalla vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden e Kamala Harris, sono state censurate le informazioni sulla inutilità e sulla pericolosità dei cosiddetti vaccini covid, farmaci obbligatori per poter conservare diritti elementari come lavorare e viaggiare. I due personaggi in questione non dovrebbero essere inquisiti? L’ex Presidente del Consiglio Draghi non dovrebbe essere inquisito per aver detto il falso? Non dovrebbero essere inquisiti i Presidenti degli Ordini dei Medici per aver imposto con la coercizione farmaci assolutamente inutili per lo scopo per il quale erano imposti (fermare la trasmissione della malattia). Non dovrebbe essere inquisito o perlomeno invitato con ferma cortesia alle dimissioni il garante della costituzione che ha negato la libertà di rifiutare farmaci sperimentali con effetti collaterali spaventosi e impalpabile efficacia, in piena violazione di ogni logica oltre che dei trattati Norimberga, Helsinki e Oviedo? Non dovrebbero essere inquisiti i tre virologi che con una canzonetta indecente hanno propagandato l’uso di farmaci inutili all’interruzione la trasmissione della malattia e con effetti collaterali anche gravissimi e a volte mortali?

Si moltiplicano le segnalazioni degli effetti collaterali al punto tale che, finalmente, anche la letteratura medica deve prenderne atto e cominciare a pubblicare dati che, anche se spesso incompleti, sono spaventosi. Stanno aumentando le morti improvvise, vezzosamente chiamate malori improvvisi, le malattie oncologiche, con comparsa di tumori maligni particolarmente aggressivi e con spostamento verso il basso dell’età di insorgenza, le malattie cardiocircolatorie, le malattie degenerative cerebrali.

Sono aumentati gli aborti e le problematiche della gravidanza. Incredibilmente gli Ordini dei Medici continuano con la loro opera di disinformazione e persecuzione dei dissidenti, essendo dissidenti coloro che hanno avuto l’intelligenza e il coraggio di dire la verità già dall’inizio: le cure per l’infezione covid 19 esistevano ed erano ottime, la mortalità della malattia se ben curata è ben al di sotto dell’1%. La covid 19 è praticamente innocua sotto i 40 anni. Prescrivere paracetamolo, che abbassando il glutatione favorisce la malattia, rimandare l’uso di farmaci indispensabili con la vigile attesa, sono errori gravissimi che hanno moltiplicato la mortalità della malattia.

A fine ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei consigli direttivi degli Ordini dei Medici e degli odontoiatri. La maggioranza dei medici ha votato per la riconferma di coloro che hanno permesso una gestione disastrosa della pandemia con soppressione delle libertà elementari. Una volta visti i risultati delle elezioni ho deciso di chiedere la mia cancellazione dall’Ordine. Ma non è una decisione facile e la rimandavo. Non ce ne sarà bisogno. Il 12 dicembre 2024 l’Ordine dei Medici di Torino mi ha mandato la solita lista di mie affermazioni delle quali dovrei rendere conto. C’è anche un’ accusa falsa: aver insultato i medici che hanno applicato il protocollo statale. Io non ho insultato nessuno. Ho affermato la verità inoppugnabile che chi ha prescritto tachipirina e vigile attesa ha commesso un atto gravissimo contro i pazienti. Tutte le mie affermazioni sul Covid sono assolutamente sensate e purtroppo dimostrate, dimostrate purtroppo ogni giorno di più.

Quello che avrei dovuto fare è chiamare i miei avvocati, sprecare ore del mio tempo prezioso a scrivere una risposta, andare a discutere all’Ordine dei Medici con delle persone che non rispondono alle mie domande. Dopo di che loro mi radiano di nuovo, sarebbe la seconda volta, il team dei miei bravissimi avvocati, sono gli Avvocati per la Vita, fa ricorso e si blocca la radiazioni. Non avevo nessuna voglia di andare di nuovo a vedere la faccia di questi prescrittori di tachipirina e vigile attesa, non avevo voglia di rispondere cose ovvie che ormai sono sempre più note, non avevo voglia di condividere l’iscrizione in un ordine con dei colleghi che hanno condannato i pazienti a inocularsi farmaci pericolosi e inutili, che si sono inoculati essi stessi farmaci pericolosi e inutili, in fase sperimentale, in completo sprezzo delle dichiarazioni di Oviedo, Helsinki e Norimberga, in completo sprezzo di qualsiasi forma di deontologia, in completo sprezzo di qualsiasi forma di scienza e coscienza.

Mi sono immaginata nel momento in cui devo pagare la quota di iscrizione all’albo dei medici mi sono resa conto che non lo avrei fatto per nessun motivo. Ho devoluto la somma a una istituzione cattolica di Ischia che soccorre i lebbrosi in Burkina e aspettato serenamente la radiazione che finalmente è arrivata il 15 gennaio. Per me non c’è nessun danno. Sono già in pensione. Curo le persone solo in team con magnifici colleghi attraverso la piattaforma Brigata per la Difesa dell’Ovvio, ed essendo in team con altri, non rischio l’accusa di pratica abusiva della medicina. Faccio ormai solamente lo scrittore, l’ opinionista, oltre che la moglie di mio marito. L’unica cosa che ci rimetto è la possibilità di usare il ricettario: ho decine di colleghi disposti in qualsiasi momento a fare la prescrizione necessaria.

Perché restare iscritta in un Ordine per cui nutro un’assoluta disistima? Quindi questo articolo annuncia la mia radiazione. Ne sono fiera. Colleghi molto più bravi di me hanno messo a punto i veri protocolli per curare veramente la covid. Io però avevo una copertura mediatica migliore della loro ed è stato grazie a me che moltissimi pazienti hanno avuto le cure giuste e moltissimi medici hanno imparato a prescriverle. È stato grazie a me che migliaia e migliaia di persone si sono fermate e non si sono fatte inoculare i cosiddetti vaccini covid. Adesso nessuno di loro è nella conta di spaventosi effetti collaterali. Chiedo a chiunque sia dalla mia parte: datemi un segno della vostra stima.

Chiedo a tutti i medici già in pensione di annullare la loro iscrizione all’Ordine dei Medici. Chiedo a tutti gli altri di iscriversi alla Brigata per la Difesa dell’Ovvio se vogliono assistenza medica (o anche imparare il latino, studiare la storia, discutere di Chesterton o di Bach) e di comprare un mio libro. Volete fare un dispetto a Mattarella, Draghi, ai virologi da canzonetta, ai Presidenti degli Ordini? Comprate un mio libro. I miei libri sono bellissimi. Comprateli in libreria, perché senza librerie i quartieri muoiono, oppure, se lo volete autografato, compratelo su Emporio Cattolico.

La seconda cosa che vi chiedo: è imparate a battervi. Quando in un ambulatorio o un ospedale qualcuno vi chiederà un tampone o pretenderà una mascherina o peggio ancora una vaccinazione, fate sentire la vostra voce. Se il vostro medico di famiglia si rifiuta di segnalare all’AIFA i vostri effetti collaterali fate sentire la vostra voce. La pandemia o cosiddetta tale è stato un esperimento spaventoso di controllo sociale, ma grazie a un’ostinata minoranza è fallito. Fate diventare clamoroso questo fallimento.

