Con Trump se ne va la Democrazia. Ah no, come Dici? In Europa se ne è già Andata da un Pezzo? Ma davvero?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, epr un momento di divertimento agrodolce, questo post pubblicato su X (giàTwitter) da un account ironico e satirico, Moana Ponzi che ci prospetta un futuro ben difficile sotto Trump. Ah no, aspetta, è quello che sta già accadendo nell’UERSS della Ursula con i tweet cancellati a Bourla, il capo della Pfiezer, o della Kaia che ci vuole portare in guerra contro la Russia (si fregano le mani i fabbricanti di armi…) p del Thierry che se le elezioni in un Paese non gli piacciono (vedi Romania) trova il modo, come Uerss, di farle annullare e minaccia lo stesso in Germania, se per caso, come molti sperano, l’AFD vincerà le prossile consultazioni…Buona lettura e diffusione.

§§§

E con Donald Trump se ne va la nostra democrazia.

Prepariamoci a limitazioni dei nostri diritti, tipo non andare a lavoro o in alcuni luoghi se non si ha un lasciapassare digitale, non poter mandare al nido e materne i nostri bambini se non sono stati sottoposti ad un determinato trattamento sanitario, non poter accendere il riscaldamento prima di una determinata data, non poter far grigliate in giardino in determinati periodi.

Prepariamoci ad un regime totalitario che imporrà ristrutturazioni per le nostre case entro un certo anno e renderà impossibile assicurarle se non conformi alle nuove regole imposte.

Prepariamoci ad un’economia centralizzata, dove burocrati non eletti imporranno ad aziende automobilistiche cosa produrre e cosa non produrre, non in base alla domanda dei consumatori, ma alle nuove regole e se gli alti costi faranno aumentare i prezzi delle auto meglio ancora, sarà ambizioso per il nuovo regime veder ridurre la circolazione di autovetture private in favore dei prestanti e sempre puntuali mezzi pubblici.

Prepariamoci a banconi alimentari in cui la carne e la verdura saranno costosissime e prodotte da pochi sopravvissuti a politiche economiche folli in cui sarà vietato coltivare più di TOT ettari e sarà ipertassato ogni capo di bestiame.

Prepariamoci ad un regime in cui la violenza nelle strade sarà talmente aumentata a causa di delinquenti importati e lasciati delinquere dalla magistratura che sarà da folli uscire la sera da soli, a maggior ragione se donne.

Prepariamoci ad una demonizzazione prima e rimozione poi dei social network più “liberi”, l’anonimato non sarà più permesso, ogni account potrà esistere solo se collegato a nome e cognome di una persona vera.

Ogni notizia considerata falsa verrà censurata.

A decidere cosa sia falso e cosa non lo sia non sarà più l’utente con le proprie valutazioni, e nemmeno le note della comunità del social: a deciderlo sarà un’autorità con determinati permessi, possibilmente eletti dal partito in carica.

Ci aspetta un futuro buio.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: armi, EUROPA, trump, ue, ursula, vaccini



Categoria: Generale