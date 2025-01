Grazia Preventiva di Biden a Fauci (Perché?…). Ammissione di Colpa/Complicità. Courageous Discourse.

L’AP ha appena pubblicato il seguente rapporto:

WASHINGTON (AP) — Lunedì il presidente Joe Biden ha graziato il dottor Anthony Fauci, il generale in pensione Mark Milley e i membri del comitato della Camera che ha indagato sull’attacco del 6 gennaio al Campidoglio, in uno straordinario uso dei poteri della presidenza nelle sue ultime ore per proteggersi da una potenziale “vendetta” da parte della nuova amministrazione Trump .

La decisione di Biden arriva dopo che Donald Trump ha messo in guardia da una lista di nemici piena di coloro che lo hanno tradito politicamente o hanno cercato di ritenerlo responsabile per il suo tentativo di ribaltare la sua sconfitta alle elezioni del 2020 e il suo ruolo nell’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021. Trump ha selezionato i candidati al gabinetto che hanno sostenuto le sue bugie elettorali e che si sono impegnati a punire coloro che sono coinvolti nei tentativi di indagare su di lui.

“L’emissione di queste grazie non dovrebbe essere confusa con un riconoscimento che un individuo abbia commesso un illecito, né l’accettazione dovrebbe essere fraintesa come un’ammissione di colpa per un reato”, ha affermato Biden in una dichiarazione. “La nostra nazione ha un debito di gratitudine nei confronti di questi dipendenti pubblici per il loro instancabile impegno nei confronti del nostro Paese”.

Le grazie, annunciate a poche ore dalla fine della presidenza di Biden, sono state oggetto di accesi dibattiti per mesi ai massimi livelli della Casa Bianca. È consuetudine che un presidente conceda la clemenza alla fine del suo mandato, ma quegli atti di clemenza vengono solitamente offerti agli americani condannati per reati.