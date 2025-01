Carpi, Mostra Blasfema: il Card. Parolin Intervenuto per Anticipare la Chiusura. Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

CARPI.COLPO DI SCENA AL PROCESSO. L’ Avv. Minutillo riferisce della contrarietà del Card Parolin alla mostra blasfema

a cura di Veronica Cireneo

Premesso che in tempi normali, ed anche in altri, un fedele si aspetterebbe l’urlo della Chiesa contro un male pubblico, inequivocabile e manifesto, cosa che non è avvenuta nell’occasione della mostra blasfema di Carpi, come in tante altre di pubblico scandalo che, pressoché quotidianamente, qua e là si palesano, prendiamo atto con un certo piacere spirituale ed intellettuale che, tra le altezze gerarchiche, non tutte le mele sono marce. Per il disappunto e il disagio manifestato dai fedeli nell’occasione dell’osceno allestimento, in base a quanto riferito dall’Avv. Minutillo all’udienza del 20 gennaio 2025, e qui riportato, sembrerebbe che il Cardinal Parolin, probabile testimone a favore dei fedeli, intervenne per la chiusura anticipata della mostra blasfema allestita in Sant’Ignazio di Loyola.

Chi lo desidera può leggere qui tutti gli articoli prodotti dagli Alleati sul Carpi-Gate, che seguirono il caso dall’esordio alla sua conclusione. Buona lettura e Dio sia lodato

§§§

Nel processo che vede indagati per vilipendio l’artista Andrea Saltini e il vescovo Castellucci, emerge una lettera del Segretario di Stato Vaticano che esprime disappunto per la mostra blasfema in diocesi a Carpi. E lascia intendere di averne favorito la chiusura anticipata. Il legale dei fedeli: “Indicheremo Parolin tra i testimoni”.

Nei giorni clou in cui la mostra blasfema di Carpi imperversava con il suo carico di polemiche, ci fu un interessamento decisivo della segreteria di Stato Vaticana, nella persona del cardinale Pietro Parolin. Questo interessamento, carico di preoccupazione per la grave ferita che si stava trascinando da giorni, portò poi, qualche giorno dopo, la diocesi di Carpi a chiudere definitivamente la mostra:”Gratia plena”.

La notizia, un vero e proprio colpo di scena, è stata diffusa dall’avvocato Francesco Minutillo ed è emersa ieri durante l’avvio del procedimento penale davanti al Gip per vilipendio, dopo la presentazione di un esposto da parte di alcuni fedeli, in cui sono indagati l’artista Andrea Saltini e il vescovo di Carpi Erio Castellucci.

E per certi versi è una notizia clamorosa, perché certifica che il caso della mostra in cui si raffigurava l’immagine di Gesù in una posizione non consona alla Sua Divinità, e denunciata per prima dalla Bussola, era seguito dai più alti vertici vaticani, che per farla chiudere sono intervenuti nella persona del segretario di Stato.

Una faccenda incresciosa, evidentemente, che era cresciuta a tal punto da rendere necessario un intervento diretto delle più alte gerarchie vaticane per costringere il vescovo di Modena a porre fine a quello scempio, che stava producendo la riprovazione dei fedeli.

Il linguaggio di Parolin è quello tipico della diplomazia, che costringe a leggere tra le righe. Una cosa però è certa: Parolin intervenne dopo aver constatato il grave turbamento dei fedeli.

Così l’avvocato Minutillo ha citato espressamente la lettera che Parolin scrisse il 23 aprile 2024, subito dopo la chiusura della mostra avvenuta il 18 aprile, ad un fedele al quale ripercorreva le ragioni del suo intervento.

La lettera è stata prodotta durante l’udienza di ieri davanti al Gip Andrea Scarpa, nel procedimento per vilipendio che vede per protagonisti con accuse insolite non solo l’artista Andrea Saltini, ma anche don Carlo Bellini, curatore della mostra nella chiesa del museo diocesano, e il vescovo di Carpi e Modena, monsignor Erio Castellucci, che ieri hanno mandato in udienza i rispettivi avvocati.

“Pur dispiaciuto e preoccupato – scrisse Parolin -, non ho trovato facile intervenire in simile situazione. Ho cercato di farlo con compassione e riguardo per tutte le parti coinvolte e avendo di mira la pace e l’unità nella comunità dei fedeli, messe a prova da questa vicenda. Ho ricevuto notizia che la settimana scorsa la mostra è stata chiusa”. Nel linguaggio diplomatico e cauto della segreteria di Stato, secondo Minutillo, significa una sola cosa: “Si tratta di un documento che apre nuovi scenari sulla vicenda, facendo emergere per la prima volta la preoccupazione del Vaticano per l’effetto della mostra sulla comunità cattolica”.

Lo proverebbero anche le parole che Parolin pronuncia successivamente nella missiva: “Tale esposizione – scrive il segretario di Stato nella lettera citata da Minutillo e messa agli atti del procedimento -, come mi è stato segnalato anche da altre parti, ha generato preoccupazione e disagio tra molti fedeli, suscitando un profondo senso di disorientamento e di disappunto”.

“Ci sono due passi nella lettera che riteniamo decisivi” ha dichiarato l’Avv. Francesco Minutillo: “Il primo evidenzia gli effetti dirompenti della mostra sui fedeli e conferma uno degli elementi chiave della nostra posizione: la grave e diffusa offesa al sentimento religioso cattolico derivante dalle opere esposte.

Il secondo passaggio lascia chiaramente intendere che il Cardinale Parolin sia intervenuto personalmente per invitare alla chiusura della mostra. Nel linguaggio sempre molto diplomatico e misurato delle alte sfere ecclesiastiche, le sue parole suggeriscono possibili pressioni interne, culminate con l’apprezzamento per la chiusura della mostra”(…)

Secondo Minutillo: “questo smentirebbe implicitamente l’operato dell’Arcivescovo Castellucci e soprattutto della Diocesi di Carpi, che aveva pubblicamente difeso l’evento e attribuito la chiusura a una decisione dell’artista Saltini per ragioni economiche legate alla sicurezza, dopo l’episodio dell’aggressione e del danneggiamento di un’opera.

Tali circostanze, alla luce di questa lettera, appaiono sempre più da verificare, come richiesto sin dall’inizio, e ci impongono di indicare anche il Cardinale Parolin quale teste da esaminare nel corso delle indagini suppletive che abbiamo chiesto sulla vicenda”.

Il processo per la mostra di Carpi, dunque, si arricchisce di un ulteriore tassello al quale si aggiunge anche un’altra novità, sempre nel campo dei possibili testimoni: una registrazione audio di due visitatori della mostra che asseriscono di aver parlato con l’artista subito dopo l’inaugurazione della mostra (ma precedentemente all’articolo della Bussola che uscì solo il giorno seguente): “Nel corso dell’incontro l’artista avrebbe lasciato intendere la possibilità del carattere osceno di una delle opere più contestate, Longino. Una tesi che è poi sempre stata negata dall’artista nelle sue dichiarazioni successive”.

Lunedì 3 marzo, dunque, di nuovo la parola alle parti e al giudice, che ha rinviato l’udienza di ieri per riunire il procedimento con un altro fascicolo riguardante i medesimi fatti, al fine di garantire una trattazione unitaria e approfondita della complessa vicenda.

Ma dopo la presa di posizione di Parolin, che potrebbe essere anche ammesso tra i testimoni, la vicenda processuale della mostra “Gratia plena” potrebbe assumere dei contorni ancor più clamorosi.

§§§

Martedì 21 gennaio 2025

***

Contatti e link d’invito per restare aggiornati in tempo reale sulle attività degli Alleati dell’Eucarestia:

•TELEGRAM t.me/alleanza3

•YOUTUBE https://YOUTUBE.com/@alleatieucarestiaevangelo

•BLOG https://alleatieucarestiaevangelo.blogspot.com

•MAIL: alleatieucarestia@gmail.com

~ Siate i benvenuti~

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898