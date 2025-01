Bestiario. Sul Saluto “Fassista” di Musk, sulla “Tregua” Interpretata da Israele et Alia…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un Bestiario veloce veloce per stare al passo con la cronaca. Cominciamo dal saluto fascista di Elon Musk, che saluto fascista era solo agli occhi di persone, diciamo così, particolari…

Come spiega peraltro questo post, e come si vede dal video:

(4) Il Politico Web su X: “#Musk: “E voglio solo ringraziarvi per averlo realizzato. Vi sono vicino col cuore.” Non fa il saluto nazista, è solo il gesto di vicinanza al proprio cuore. Solite fake news dei soliti noti. Cosa ne pensate? #Trump #InaugurationDay https://t.co/anV8zUPFVd” / X

Poi c’è questo post di Giuseppe Salamone:

Ieri lo Stato terrorista di isrl ha sparato a un bambino di 13 anni, Zakaria Hamid Yahya Barbakh.

Lo ha fatto mentre era in corso il cessate il fuoco continuando a disprezzare ogni singolo Palestinese e violando gli accordi. Hanno sempre fatto così e continuano a farlo perché sono protetti da stampa e politica. Hanno sparato addosso anche a una persona, si presume sia il padre, che stava provando a raccogliere il colpo crivellato di proiettili. È successo a Rafah. Allo stesso tempo avevamo e abbiamo tutto il nostro spazio mediatico riservato a una cerimonia di insediamento di un presidente Usa, come se fosse l’insediamento del Presidente della Repubblica italiana. Chi erano gli ospiti, come erano vestiti e quanti milioni sono stati spesi. Perché è più importante, in questa società di merda, far sapere di quattro miliardari sfondati piuttosto che di bambini ammazzati deliberatamente durante un cessate il fuoco. Avrei voluto vedere la reazione di questi miserabili che stanno zitti davanti a quello che giornalmente combina isrl se Ham@s avesse sparato a un ostaggio isrl in questo modo. Che schifo!

E questo è il video, grazie a Inside Over:

§§§

