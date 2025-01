La Chiesa? Ridotta a una ONG, i Sacerdoti ad Assistenti Sociali…Augusto Sinagra a Cinzia NOtaro.

LA CHIESA COME UNA ONG IN CUI I SACERDOTI SONO RIDOTTI AD ASSISTENTI SOCIALI

Big Pharma , Big Tech, Big Finance e il metodo terroristico usato alfine di promuovere la vaccinazione di massa senza che in realtà ci fosse una emergenza.

Mons. Viganò parla di “ideologia globalista, anticristica, antiumana … di una civiltà degradata , senza valori …e d’infanticidio, il sacrificio umano di vittime innocenti offerte a Satana e pur nell’orrore di vederlo sfrontatamente ammesso, non possiamo stupirci se l’aborto venga proposto dai satanisti come vero e proprio rito religioso al quale, in nome della libertà di culto, debba essere riconosciuta tutela. Gli antichi rituali pagani – omnes dii gentium demonia, dice il Salmo – rivivono oggi nell’offerta sacrificale che madri sciagurate credono di poter rivendicare come un diritto” .

E accennando ai vaccini scrive ” …Il siero genico chiamato vaccino, come hanno egregiamente evidenziato scienziati e specialisti e come ammettono gli stessi produttori, non garantisce immunità; non esclude effetti collaterali gravi a breve e a lungo termine; non è efficace con alcune varianti del Covid; non evita l’uso della mascherina e dei distanziamenti; nella maggior parte dei casi aumenta il numero dei positivi al tampone e con esso il terrorismo mediatico e l’inasprimento delle misure di contenimento. Proposto come panacea, si è rivelato essere solo fonte di enormi, scandalosi profitti per BigPharma e, parallelamente, pretesto per imporre passaporti sanitari e altri sistemi di controllo delle masse e di limitazione delle libertà naturali”.

Abbiamo sentito l’avv. Augusto Sinagra, già Ufficiale dell’Aeronautica Militare, Magistrato fino al grado di Consigliere di Corte di Appello; Consigliere giuridico al Servizio del Contenzioso Diplomatico al Ministero degli Affari Esteri; Professore universitario dal 1972 al 2013 e dal 1980 Professore Ordinario (negli ultimi 14 anni circa alla Sapienza di Roma come Professore di Diritto dell’Unione europea e, prima, di Diritto internazionale).

Condivide quanto afferma mons. Carlo Maria Viganò?

Il punto di vista di Mons. Viganò è di taglio religioso e merita sicura condivisione. Per il resto, alle considerazioni più propriamente tecniche di Mons. Viganò posso solo aggiungere che è ormai evidente che la vicenda della falsa pandemia nascondeva lo scopo criminale di un depopolamento. Consapevolmente si è imposto l’uso di falsi vaccini nella consapevolezza degli esiti fatali.

Le coscienze si sono risvegliate o continuano a seguire il gregge ?

Penso che la presa di coscienza della verità sia condivisa da un numero crescente di persone. Il nuovo Ministro della Sanità statunitense Kennedy jr. farà il resto.

Nuovo Ordine Mondiale , Deep State , Deep Churh . La Chiesa sembra tendere solo verso una dimensione orizzontale ( un cristianesimo tolstoiano) a scapito di quella verticale. Una sorta di ong che segue l’agenda di Davos, un Papa che sembra essere il segretario dell’Onu?

Della Chiesa cattolica non parlo in assenza di un legittimo Pontefice. Quella di Bergoglio, come fu nelle intuizioni del vero papa Ratzinger è una ONG come tante asservita ai vari Schwab, Gates, Fauci e altri soggetti di pari caratura. I Sacerdoti si sono ridotti a semplici assistenti sociali.

Quale quadro storico-politico nazionale ed internazionale sta venendo fuori alla luce della “nuova normalita’” ?

Siamo ancora lontani da una “nuova normalità” a livello nazionale e internazionale. A livello nazionale per giungere ad una vera normalità il Capo dello Stato Mattarella dovrebbe smentire le dichiarazioni da lui rilasciate a proposito dei falsi vaccini, e dimettersi immediatamente; Mario Draghi dovrebbe anche lui disconoscere le dichiarazioni rese da ignorante della materia o consapevolmente e criminosamente false, e poi cercare di farsi dimenticare.

Possiamo affermare che la Massoneria è venuta allo scoperto dopo aver corrotto, manipolato e fatto accettare alla maggioranza, attraverso media e carta stampata e infiltrati in tutti i settori della società , che il fine giustifica i mezzi , chiamando bene il male , e male il bene?

La Massoneria ha molte anime e differenti componenti. Non la si può giudicare nel suo insieme per responsabilità di alcuni dei suoi esponenti.

Se da una parte assistiamo all’approssimarsi del Governo Unico Mondiale, dall’altra appare sempre piu’ evidente con il Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune firmato ad Abu Dhabi nel 2019 ,la volonta’ anticristica di far nascere una chiesa massonica senza dogmi, che accoglie tutti in nome della civilta’ dell’amore ?

Di Bergoglio ho già detto. Posso solo aggiungere che la Chiesa cattolica è tristemente avviata sulla via dell’eresia e dell’ apostasia.

L’ULTIMA PROVA DELLA CHIESA ( dal Catechismo della Chiesa Cattolica 675) :Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti. (Lc 18,8) ; (Mt 24,12) La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra(Lc 21,12); (Gv 15,19-20) svelerà il “mistero di iniquità” sotto la forma di una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell’apostasia dalla verità. La massima impostura religiosa è quella dell’Anti-Cristo, cioè di uno pseudo-messianismo in cui l’uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo Messia venuto nella carne.(Cf 2 Ts 2,4-12; 1 Ts 5,2-3; 2 Gv 7; 1 Gv 2,18.22). Siamo giunti ormai a vedere con i nostri occhi queste profanazioni, sacrilegi ?

Il Messaggio, quello evangelico, è ormai nelle Chiesette dell’underground, come diceva Franco Cordero nel suo “Risposta a Monsignore” (Monsignor Colombo).

Si può parlare di dittatura orwelliana cioè di una dittatura mentale imposta con il lavaggio del cervello, con le sparizioni improvvise, senza alcun clamore, senza alcuna violenza apparente quella che viviamo da decenni?

La situazione presente supera largamente le previsioni apparentemente paradossali di George Orwell. Per contenere le disastrose ulteriori conseguenze occorre riformare interamente il settore dei mezzi d’ informazione. Non occorre introdurre strumenti di censura, ma basterebbe eliminare i finanziamenti pubblici alla stampa come anche alla RAI con l’abolizione del canone. La situazione attuale vede che si vendono più giornalisti che giornali. La conseguenza della situazione è che il popolo è ormai totalmente narcotizzato (più esattamente, totalmente rimbambito). Tra essere disinformati o non essere informati, propongo la seconda opzione, suggerendo di spegnere le televisioni e non leggere più i giornali e avvalersi delle notizie diffuse dai social previo esame critico e controlli incrociati per verificare la veridicità delle notizie diramate.

Come giudica l’imposizione della vaccinazione di massa ? Possiamo affermare che Papa Bergoglio esprimendo la propria opinione sulla leicità morale dei vaccini vi ha contribuito ?

Con l’imposizione in Italia come in altri Stati della obbligatorietà di farsi vaccinare contro il Covid (virus inesistente o comunque mai individuato), si è introdotta per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano l’estorsione o ricatto tramite legge. E la vergogna è che il Parlamento ha approvato questa legge infame e il Capo dello Stato l’ha promulgata con la sua sottoscrizione, costringendo le persone alla cosiddetta vaccinazione per non perdere la propria retribuzione (unico reddito percepito). Il Signor Mario Giorgio Bergoglio sostenendo la liceità/obbligatorietà morale dei cosiddetti vaccini, per la sua scarsa attendibilità o credibilità, non ha influito che in poca misura nell’induzione delle persone ad assumere questi sieri mortali dal contenuto ignoto. La responsabilità è dei governi nazionali e soprattutto, per la relativa area geografica, dell’Unione europea. Fortunatamente, la verità e le responsabilità a cominciare dalla Ursula von Der Leyen stanno emergendo.

La Congregazione per la Dottrina della Fede e la Pontificia Accademia per la Vita in passato riteneva lecito l’uso di questi vaccini testati e / prodotti con cellule fetali di bambini abortiti , in caso di stato di necessità e se non ci fossero alternative eticamente ineccepibili, ferma restando la condanna dell’aborto e l’opposizione morale all’ “utilizzo di linee cellulari procedenti da feti abortiti”. E ferma restando la richiesta alle aziende farmaceutiche e alle agenzie sanitarie governative di trovare vaccini eticamente accettabili, mentre Giovanni Paolo II non ne ammetteva assolutamente alcuna sperimentazione. Crede che i piu’ non avrebbero ceduto al terrorismo mediatico ,se Bergoglio vi si fosse opposto pena scomunica , a causa delle cellule fetali umane con cui tali “vaccini” vengono testati e/o prodotti ?

Della “Congregazione per la Dottrina della Fede”, è superfluo parlare, come anche della Pontificia Accademia per la Vita. La prima è la stessa, nel suo svolgimento storico, che costrinse Galileo Galilei alla negazione delle sue acquisizioni scientifiche poi rivelatesi pienamente corrette. Papa Giovanni Paolo II è ben distante dalle attuali eresie del falso Papa esistente. Ogni accostamento sarebbe per lui oltraggioso.

Roberto Cingolani già Ministro per la transizione ecologica, dal 2014, parla di nanotecnologia e “anticorpi artificiali” ossia mini-robot che possono intervenire per scopi terapeutici e diagnostici e Vittorio Colao già Ministro dell’Innovazione Tecnologica, in merito alle potenzialità del 5G, afferma che sarà possibile fare tutto da remoto, quasi istantaneamente, anche iniettare o rilasciare sostanze mediche necessarie alla salute. Stiamo andando incontro ad una società robotizzata , microchippata , controllata , manipolata e quindi limitata nelle proprie liberta’ personali … una societa’ sorretta dalla Dea Scienza che reputa che Dio è morto?Siamo andando incontro al marchio della bestia ( Apocalisse 13: 16-18)?

Roberto Cingolani (per fortuna non più Ministro, come pure quel tale Vittorio Colao) è un semplice portavoce di chi vuole robotizzare, controllare e manipolare, negandone ogni diritto civile e politico, con quel che viene deciso dai membri del famigerato Forum di Davos e tra questi, soprattutto, i famigerati Bill Gates e Giorgio Soros. Il progetto è di antica concezione malthusiana e mira, ormai apertamente, al depopolamento dell’intero pianeta. Il progetto è criminosamente falso: la natura è in grado di provvedere alle esigenze di tutti senza necessità di essere violentata.

L’uomo di ogni epoca si trova sempre davanti ad un bivio o il bene o il male , o con Dio o contro Dio, o Dio o mammona. Dietro tutto questo scenario ci sono indubbiamente interessi economici, politici e c’è chi dice che siamo in guerra , ma la guerra è anche e soprattutto spirituale . E’ il peccato sempre la causa di ogni caos nell’ordine morale, sociale, culturale e ne stiamo vedendo i frutti ?

Inevitabilmente dovrà nascere un nuovo sentimento religioso, politico e sociale che riequilibri il rapporto dello Stato con il Popolo, riportando la sovranità nella sua sede naturale e costituzionale: la volontà popolare. Tutto può essere ricostruito, tutto può essere cambiato, riformato e nuovamente cambiato e riformato (specialmente per quel che riguarda l’assetto produttivo ed economico). Il difficile sarà “ricostruire” le coscienze individuali e collettiva. Per questo non ci sono protesi e occorrerà molto tempo.

§§§

