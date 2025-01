Si Tornerà a Giurare su Ippocrate, non da Ipocriti? Sanità, Salute, Soldi. Arrendersi All’Evidenza.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni di Arrendersi All’Evidenza sulla situazione attuale, in Italia, ma non solo, della professione medica. Buona lettura e condivisione.

§§§

Se all’università (e anche prima) si insegna soprattutto la “tecnica”, ecco che diventa obbligatorio attenersi ai protocolli preconfezionati. Incapaci di un’alzata di sopracciglio anche davanti all’evidenza.

Un medico che si discosta dal protocollo è sospetto, perché metterebbe a repentaglio la salute distinguendosi dal così fan tutti.

Ricordiamo tutti che cosa accadde al Dr. Di Bella negli anni novanta, ma anche al Dr. De Donno nel 2020-21.

O sospetto, perché non fa come fan tutti (… gli Ordini).

La pressione alta va curata con la pastiglietta, a vita, rientrando nelle comorbilità che ti catalogano come “fragile”, a rischio e quindi da vaccinare…

Basterebbe un po’ di dieta, camminare, esercitarsi a respirare in un certo modo, ma pochi ti invitano o insegnano a farlo.

Ti costringono alla vaccinazione antinfluenzale, ma non ti spiegano come aiutare il sistema immunitario, arricchendolo di sostanze preziose: così, oltre a vaccinarti, passi l’inverno ad assumere decongestionanti, sciroppi, antipiretici e antinfiammatori, quando non anche gli antibiotici e dunque dei fermenti per ripopolare l’intestino…

Propoli, polline, vitamine e oligoelementi sono taciuti.

Lo stesso vale per tante allergie e affezioni minori, curabili senza dover passare per la scienza codificata, che vede eseguiti i protocolli, con i medici informati da chi viene a decantarti l’unico rimedio possibile: il suo.

Incapaci di sperimentare, chiamati ad adeguarsi, i tecnici non hanno nulla del ricercatore e i medici hanno poca dimestichezza con una valutazione scrupolosa del paziente, trattando tutti allo stesso modo.

Si diventa esecutori, specializzatissimi, ma poco vigili.

Che dire dei pediatri, che raccomandano di non mangiare merendine, ma rifilano serenamente una quindicina di dosi a un organismo in sviluppo?

Di chi teme i sali di alluminio sotto le ascelle, ma non li teme siringati a sei mesi di vita?

Con le scuole che non ti accettano tra i banchi se non sei stato vaccinato?

Come certi parenti e amici nei cenoni di tre anni fa?

O ai dermatologi che raccomandano protezioni solari, schermando la pelle dai raggi UV, temuti come la peste e privando il corpo di Vitamina D?

E la chemio, così devastante, che pare non avere alternative anche se chi ci prova i risultati li ha?

Si è visto con la pandemia: impedendo cure efficaci, per costringere a farne di inefficaci e pericolose.

Tanto pericolose da innescare guai (ematologici, cardiaci, al sistema immunitario, neurologici, oncologici, al sistema riproduttivo) che certamente apriranno mercati ai rimedi già pensati…

Negli USA a capo della FDA c’era un uomo che era stato consulente di svariate aziende Big-Pharma (il Dr. Robert Califf).

Dovrebbe essere sostituito da un medico che fu contrario agli obblighi vaccinali (Martin Makary). Qualcosa sta cambiando?

Nell’UE c’è la Von der Leyen… Durerà?

Poi forse cambierà l’EMA.

Cambierà l’AIFA.

Chissà, cambierà l’università.

E si tornerà al giurare su Ippocrate, non da ipocriti.

§§§

