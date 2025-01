Vicenza. AAA… Cercasi Adoratori PER A.E.P.: Adorazione Eucaristica Perpetua. Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dagli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo. Buona lettura e diffusione.

§§§

VICENZA. AAA… CERCASI ADORATORI PER A.E.P.: Adorazione Eucaristica Perpetua.

a cura di Veronica Cireneo

Riceviamo dagli amici di Vicenza la richiesta di diffusione di questa sacrosanta iniziativa e molto volentieri collaboriamo, pubblicandola, nel fiducioso auspicio che iniziative del genere si diffondano intorno ad ogni Tabernacolo della Terra. Così sia

§§§

Cara Veronica,

su suggerimento dell’amministratore provinciale degli “Alleati dell’ Eucarestia” di Vicenza, siamo qui a scrivervi questa mail, perché possiate diffondere il nostro annuncio, che è finalizzato alla ricerca di un numero abbondante di Adoratori Eucaristici.

Avremmo l’intenzione di attivare, nella nostra città, l’Adorazione Eucaristica Perpetua (A.E.P.), con il beneplacito del nostro Vescovo e del parroco della Basilica di San Felice, che si sono già detti entrambi favorevoli.

Per l’ Adorazione Eucaristica Perpetua, ogni persona dovrebbe dare la propria disponibilità per una sola ora a settimana, individuale e fissa, per l’intero anno.

Nel momento in cui si dovesse verificare l’impossibilità momentanea di presenziare alla propria ora, previa comunicazione, l’adoratore verrebbe sostituito da un altro, senza alcun problema.

Ci sarebbe bisogno di almeno 170 persone, perché il Santissimo possa essere esposto e custodito 24 ore consecutive, giorno e notte, senza interruzione. E di altri 10 adoratori, circa, che possano sostituire eventuali assenti. Attualmente hanno già aderito circa 60 persone.

Siamo consapevoli che non è un’ impresa molto facile trovare tanti fedeli disponibili per l’Adorazione, specialmente per i turni della fascia notturna.

Pertanto, allo scopo di agevolare l’organizzazione, in accordo col Parroco di San Felice, la chiesa prescelta, si pensava di iniziare momentaneamente con la sola fascia oraria diurna, esponendo il Santissimo Sacramento dalle 9.00 di mattina alle ore 19.00

Preghiamo e confidiamo nella Divina Provvidenza, nel soccorso dello Spirito Santo e nella potente intercessione di Maria Santissima, Nostra Signora e Madre del Santissimo Sacramento dell’Altare e chiediamo a tutti la cortesia di diffondere questa notizia, anche con il passaparola, per poter ottenere tantissime adesioni e realizzare questo progetto quanto prima completamente, perché l’Adorazione Eucaristica Perpetua di Gesù Cristo è fonte di tutte le Grazie e benedizioni che sono necessarie a noi, alla Madre Chiesa e al Mondo intero.

Per maggiori informazioni, come da locandina, telefonare a me, che sono Gabriella al numero 392 2936305, oppure a Susanna al 349 5287266.

Saluti cari a tutti e molte grazie a te, gentile Veronica. Vi aspettiamo numerosi. A maggior Gloria di Dio.

Gabriella, Vicenza

17 gennaio a.D. 2025

Santo Antonio Abate

§§§

***

§§§

