L’11 Marzo Sia il Giorno della Memoria per il Gen0cidi0 da Siero. Massimo Citro a Cinzia NOtaro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione l’intervista che Cinzia Notaro, che ringraziamo di cuore, ha realizzato con il dott. Massimo Citro Della Riva. Buona lettura e condivisione.

§§§

“Queste Spike anomale non producono anticorpi, ma evadono il sistema immunitario causando disastri. Trattasi di crimini contro l’umanità, strage, omicidio, lesioni personali, omissione di soccorso, epidemia dolosa, truffa e violenza privata” . Così il dr Massimo Citro Della Riva laureato con lode in Medicina e Chirurgia e poi anche in Lettere Classiche, ricercatore scientifico specializzato in Psicoterapia , medico attualmente sospeso dall’ordine per non essersi vaccinato, scrittore di best seller come “Eresia”, Apocalisse”, “V-19 “, “Diversamente Sani” (edizioniByoblu).

Dr Citro lei afferma che il reato di genocidio da parte del Governo e delle Istituzioni rimarrà scritto nella Storia e ha voluto che l’11 marzo ( giorno in cui fu dichiarata la pandemia) fosse dedicato alla memoria del 2° Olocausto. Ci vuole spiegare perché?

Il reato di genocidio andrà punito, prima o poi, ed è già scritto nella Storia. L’11 marzo rimarrà il giorno della memoria del Secondo Olocausto (25 milioni di morti solo dal virus ingegnerizzato sono quattro volte il Primo Olocausto).

Come mai i medici hanno obbedito ai protocolli dimostrando di essere semplici esecutori degli ordini governativi ?

Molti colleghi appartengono al Sistema guidato dall’Oligarchia finanziaria sovrannazionale. Altri si sono piegati poiché più comodo e lucroso. Altri non si sono posti il problema e ancora adesso non hanno capito.

La scienza è divenuta dogma che obbliga a credere ?

Lo scientismo culturale non è scienza. La scienza si nutre di dubbi, di dibattito, di confronti, non di dogmi preconfezionati calati dall’alto.

E’ stato violato il Giuramento d’ Ippocrate o ha subìto dei cambiamenti negli anni tali da escludere il principio di precauzione che si deve adottare per non nuocere?

Il giuramento è stato del tutto ignorato e così il principio di precauzione. Di questo gli Ordini dei Medici devono rispondere.

I vaccini Covid veicolerebbero nel corpo umano nano tecnologie di I.A. (nanobot) e ossido digrafene per mettere in circolazione farmaci da remoto e realizzare il dominio globale sull’umanità ?

Intanto non sono vaccini ma profarmaci. Le nanotecnologie presenti nei profarmaci non sono maistate dimostrate, ma per renderli pericolosi bastano le nanoparticelle lipidiche e il loro contenuto.

Bill Gates avrebbe inserito i quantum dots nei “vaccini”? E con quale scopo?

Il sig. Gates l’ha annunciato nel marzo 2020 ma non risulta che sia mai stato attuato.

Il virus sarebbe stato ingegnerizzato in Cina e negli Stati Uniti ?

Certamente in quelle due nazioni e in altre, in almeno 15 anni di lavoro, come riportato in “Apocalisse, li hanno lasciati morire”. Robert Francis Kennedy JrI Capo del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani del Governo Trump ( USA), avrebbe affermato che i vaccini anti-Covid-19 non sono di proprietà Pfizer o

Moderna, e neanche realizzati da essi, ma dal NIH e dall’esercito statunitense. Resteranno coperti da segreti militari? Si conosce interamente il loro contenuto?

E’ vero quanto dichiarato da Kennedy, era già stato svelato un paio di anni fa. I non vaccini sono armi biologiche, per questo sono coperti da segreto militare. Non solo, nessuno ha mai sequenziato il presunto mRNA per la spike che sarebbe ivi contenuto, nessun genetista molecolare ha mai potuto guardare all’interno se davvero c’è l’mRNA o se c’è altro.

E’ stata una sperimentazione della terapia genica a livello planetario ?

Certo, l’mRNA come “vaccino” non era mai stato usato. E hanno fatto una sperimentazione dentro l’altra, a scatole cinesi.

Sono armi biologiche usate per rendere sterili e diminuire la popolazione mondiale, in vista del

tecno-uomo ( transumanesimo ) ?

Questi profarmaci possono dare sterilità, ma soprattutto epidemie di turbo-tumori, autoimmuni, riattivazioni virali, morti.

Gli effetti avversi gravi dei vaccini ( morte e disabilità al 100%) possono essere in qualche modo

insabbiati e non attribuibili all’inoculazione?

Cercano di nasconderli, ma è come negare l’evidenza.

Secondo alcuni studi i cosiddetti vaccini altererebbero il comportamento umano.E’ vero?

In alcuni casi l’ho constatato anch’io su diversi pazienti.

Le autopsie non hanno fatto luce sulle cause dei decessi di persone vaccinate?

Le autopsie hanno confermato quanto era in letteratura fin dalla prima SARS: i SARS-COV danno sempre tromboembolie.

La Spike vaccinale potrebbe essere trasmessa dal vaccinato al non vaccinato ?

La Pfizer ha ammesso che si può trasmettere per inalazione, contatto, rapporto sessuale.

Se così fosse, saranno i vaccinati ad essere etichettati come pericolosi per il prossimo ? O il

sistema non lo riconoscerà come tali, perchè aveva in mente proprio la trasmissione a livello

planetario della pericolosa Spike?

L’oligarchia finanziaria sovranazionale voleva spargere Spike ovunque, prima veicolata solo dal virus, poi anche dal “vaccino”. Questo era il primo intento e non ci sono riusciti.

Si parla anche di contaminazione delle acque, dei cibi, della fauna, della flora?

Non vi è nulla di certo sulla eventuale contaminazione ambientale.

C’è il rischio d’integrazione della Spike nel DNA?

E’ in letteratura che l’mRNA si può retrotrascrivere nel DNA umano. La spike, ovviamente, no.

Quanto tempo persiste nell’organismo il materiale genetico che produce la spike ?

Sicuramente per anni, come stiamo vedendo ancora adesso. A dispetto di quanto annunciato da loro, ovvero che si sarebbe distrutto in poche settimane.

Quale il meccanismo secondo cui la Spike vaccinale produce danni gravi?

La spike è considerata la proteina più trombogenica in assoluto ed è una delle più pericolose tossine mai viste. Ho descritto in “Apocalisse” come agisce la spike: infiamma sempre gli endoteli e puòcolpire qualunque organo.

Se la spike rimane nei tessuti come si fa a rendere l’organismo resitente alla sua tossicità?

Questo è un problema. Al momento riusciamo solo a neutralizzarla con enzimi protolitici. Nei

tessuti sembra più difficile.

C’è difficoltà a curare i danni da vaccino in quanto si deve studiare il meccanismo del danno e

quindi non si può trattare un vaccinato con gli stessi farmaci con cui si tratta un non vaccinato?

La strategia è neutralizzare la spike e proteggere subito il cardiovascolare. Ci sono poi vari rimedi

per curare gli attacchi, dipende dalle patologie e dagli organi colpiti.

Oltre ai danni peggiori causati dalla Spike , con quali eventuali problematiche i vaccinati devono convivere ? Tra queste l’antibiotico-resistenza?

No, l’antibiotico resistenza, che sta diventando la prima causa di morte anche da noi, non c’entra. I danni da “vaccino” raggruppano quasi tutta la patologia medica.

Alcuni lotti sono stati letali e altri meno, ma con pericolosi effetti avversi?

Si è vero, alcuni lotti sono letali, altri meno. Appartiene alla sperimentazione a scatole cinesi a cui accennavo.

Queste armi biologiche hanno colpito etnie specifiche? Ad esempio si dice che gli ebrei

Ashkenaziti fossero protetti o maggiormente protetti dal contagio del virus.

Difficile saperlo. Una cosa che abbiamo notato in tanti è che i negri sono stati colpiti pochissimo dal virus. Che fosse voluto o no, sarebbe da studiare. Magari hanno qualche fattore costituzionale e genetico di protezione. Certo, vogliono sottomettere il mondo. Ma non è questo il problema. Lo scandalo è che dei privati, ultramiliardari, senza incarichi istituzionali e del tutto illegittimi, impongano le proprie convinzioni criminali e deliranti per fare dell’umanità intera quello che piace a loro. Si chiama totalitarismo mondiale.

Il WEF (World Economic Forum) ha un programma di crisi permanente per portare avanti la sua

agenda, usando la paura come arma di sottomissione alla propria volontà?

Certo, vogliono sottomettere il mondo. Ma non è questo il problema. Lo scandalo è che dei privati, ultramiliardari, senza incarichi istituzionali e del tutto illegittimi, impongano le proprie convinzioni criminali e deliranti per fare dell’umanità quello che piace a loro. Si chiama totalitarismo mondiale.

Di mezzo ne è andata anche la salute mentale? Come psicoterapeuta quanti casi di malattie

mentali ha curato nel periodo post covid? Ce ne sono state di nuove?

Ci sono stati e ci sono casi di alterazioni di personalità causate dalla spike e. soprattutto depressioni, sindrome ansiose e suicidi, reattivi alla gestione criminale dell’epidemia (dalle dissennate quarantene, alle discriminazioni , la propaganda terroristica e tutto quello che ha fatto fallire piccole e medie imprese e messo intere famiglie sul lastrico).

Nel suo libro “V-19” parla di tematiche che iniziano con la lettera “V” come virus, vaccino, veleno, violenza vergogna, viltà, violazione, vessazione, vanità, vuoto, veto, virtualità…Vuole fare una breve presentazione?

V-19 è un breve riassunto di 80 pagine tascabili, leggibile in due ore, per chi non ha voglia di leggere di più. V-19 richiama la COVID-19 e riassume nel titolo 19 parole che iniziano per V e che hanno connotato l’epidemia. Diciannove V che rifiutiamo e accogliamo solo la ventesima: V come verità.

Ci sarebbero i farmaci per la cura , ma la ricerca non è libera e soggetta alla lobby

farmaceutica ?

I farmaci per curare la Covid (ovvero la seconda SARS) erano gli stessi della prima SARS. Erano in letteratura, bastava applicarli anche alla seconda, Curando gli infettati la prima SARS ha causato nel mondo meno di 1000 morti; la seconda ne ha fatti 25 milioni. Non sono stati curati, li hanno lasciati morire. La ricerca è quasi tutta finanziata da Big Pharma.

L’industria farmaceutica per il proprio profitto cura i sintomi ma non la causa , con i derivati dal petrolio ( medicina allopatica, vaccini e anche con una alimentazione insalubre ) generando nuove malattie stravolgendo i principi su cui si basa il Giuramento d’Ippocrate che esorta ad aiutare, guarire, non uccidere e quindi arrivare alla necessità di trapianti dopo aver cronicizzato le

malattie?

All’attuale industria farmaceutica, e alle sue molteplici connessioni con la politica, l’economia e la finanza, non interessa affatto la salute della gente. Interessa solo un profitto stratosferico che serve soprattutto a comperare governi e istituzioni.

Il 5G è solo un passaggio obbligato per arrivare al 6G, che servirà per la gestione di un ibrido post-umano, microchippato che dovrebbe condurci nella post-umanità, nel transumanesimo?

Il transumanesimo è uno dei peggiori crimini contro l’umanità- Il 5 G e oltre sono mezzi funzionali a questo disegno sotto molti aspetti. Più le frequenze sono alte, più sono pericolose.

Spetta ora alla Magistratura il compito di salvaguardare i diritti e la libertà fondamentali e inalienabili dei cittadini , fermando progetti “criminali” contro l’umanità?

Purtroppo la Magistratura, fino a oggi, è assoggettata al Sistema. Spetta a noi cittadini rimettere a posto le cose e si comincia pretendendo Verità e giustizia. La “Carta di Siena” è uno strumento potente per ottenere questo.

§§§

