Il Siero, gli USA e Noi. Mattarella, Papa, Draghi, Speranza, Anelli: Cosa Aspettano a Chiedere Scusa?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione due elementi relativi alla vaccinazione coatta contro il Covid, e le misure prese negli Stati Uniti e in Italia contro le persone che hanno apreferito non farsi iniettare una sostanza sperimentale, inutile e pericolosa. Il primo è un articolo pubblicato da Military Times, che ringraziamo per la cortesia:

Durante l’udienza di conferma di martedì, il candidato a Segretario della Difesa Pete Hegseth ha giurato di reintegrare e rimborsare i soldati licenziati per essersi rifiutati di assumere il vaccino COVID-19 anni fa.

La dichiarazione a sorpresa è arrivata in mezzo a domande non correlate sul punto di vista di Hegseth riguardo alle politiche di diversità e discriminazione nell’esercito. Hegseth, che in precedenza ha prestato servizio nella Guardia Nazionale, ha affermato che le passate politiche del Pentagono che richiedevano il vaccino equivalevano a una forma di discriminazione religiosa.“Decine di migliaia di membri del servizio sono stati cacciati a causa di un vaccino sperimentale”, ha detto Hegseth. “Verranno scusati. Saranno reintegrati, con stipendio e grado”.I dirigenti del Dipartimento della Difesa hanno imposto il vaccino COVID-19 a tutte le truppe dall’agosto 2021 al gennaio 2023, con limitate eccezioni per problemi medici o obiezioni religiose. Circa 8.000 soldati sono stati costretti a lasciare il servizio per aver rifiutato l’ordine.

Questo numero rappresenta meno della metà dell’1% della forza militare totale. Ma negli anni successivi alla revoca del mandato, i legislatori conservatori hanno accusato i funzionari del Dipartimento della Difesa di aver compromesso gravemente la prontezza delle forze armate con i licenziamenti e hanno chiesto che a questi individui fosse permesso di rientrare nei ranghi.

I leader del Pentagono hanno implementato procedure che consentono a questi individui di fare nuovamente domanda per il servizio militare dopo la revoca del mandato del vaccino, ma solo poche decine hanno seguito il programma, secondo le statistiche del Dipartimento della Difesa.

Se la dichiarazione di Hegseth diventasse politica, potrebbe rivelarsi costosa per le forze armate. Solo gli stipendi arretrati potrebbero ammontare a centinaia di milioni di dollari. Inoltre, non è chiaro se molte delle persone licenziate anni fa sarebbero interessate a rinunciare al loro nuovo lavoro per rientrare nell’esercito.

Le scuse formali dei vertici del Pentagono, tuttavia, non costerebbero alcun fondo ai contribuenti. Probabilmente farebbe infuriare alcuni gruppi di difesa che hanno notato che le truppe hanno disobbedito a ordini diretti rifiutando i vaccini.

I membri dell’esercito devono ricevere più di una dozzina di vaccini come parte del normale processo di imbarco, ma il vaccino COVID-19 è diventato controverso a causa di una combinazione di fattori, tra cui il rapido ritmo del suo sviluppo alla fine del primo mandato del presidente eletto Donald Trump.

A novembre, i funzionari degli Affari dei Veterani hanno dichiarato che la COVID-19 rimane una minaccia significativa per la salute pubblica anche anni dopo l’apice della pandemia globale, con migliaia di casi che richiedono un trattamento ogni mese.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello globale più di 7 milioni di persone sono morte per complicazioni legate al virus.

La nomina di Hegseth dovrebbe essere votata dai senatori nei prossimi giorni.

Il secondo elemento è un comento del dott. Daniele Giovanardi, a cui va il nostro grazie:

Come è potuto capitare che un intero popolo sia stato intriso da un odio sociale che ha diviso famiglie, fratelli ,frantumato antiche amicizie, tolto il lavoro e auspicato piombo per chi non ubbidisse ai diktat dello Stato? Ve lo spiego attraverso le parole dei protagonisti.

1) Papa Bergoglio 10 Gennaio 2022: “vaccinarsi e’ un obbligo morale e un atto d’amore” . Rende la vaccinazione obbligatoria in Vaticano e fa coniare una moneta d’argento da 20 euro per celebrare la vaccinazione dei bambini.

2) Mario Draghi 22 luglio 2021 : “l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente, non ti vaccini ti ammali muori , oppure fai morire ; non ti vaccini ti ammali contagi, lui lei muore , questo è”.

3) Sergio Mattarella 5/9/21 “non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, perché quella richiesta equivale alla richiesta di licenza di mettere in pericolo la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui. Chi pretende di non vaccinarsi è comunque di vivere una vita normale in realtà costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà”.

4 e 5) ex equo Roberto Speranza Ministro della Salute e Filippo Anelli Presidente Nazionale dell’ Ordine dei Medici. Concordi dal ritirare l’esercito dei medici dalla prima linea e sul protocollo paracetamolo e vigile attesa , usando poi come una clava il potere disciplinare per i sanitari che continuavano ad operare secondo i principi Ippocratici: perizia, prudenza ,diligenza e nel dubbio astenerti.

Tutte parole pesanti come macigni basate su un falso scientifico.

Oggi 15 Gennaio 2025 tanti valorosi colleghi sono ancora sotto processo per avere fatto il proprio dovere mentre nessuno ancora si è scusato per essersi rivolti agli Italiani con parole sconsiderate.

Dott. Daniele Giovanardi.

