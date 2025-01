Guerrafondai di Ieri e di Oggi. Francesco Agnoli.

Carissimi StilumCuriali, ci ha colpito, e lo offriamo alla vostra attenzione questo commento postato su facebook dallo scrittore Francesco Agnoli. Buona lettura e condivisione.

Sento di continuo trasmissioni contro l’ Iran, che seguono alle innumerevoli trasmissioni sulle cattiverie dei russi, destinate forse ad interrompersi con l’ arrivo di Trump. I giornalai minus habentes ripetono le banalità che ricevono dal mondo neocon americano, un po’ perché il papagallismo esime dal pensare, un po’ perché il moralismo sugli altri costa sempre molto poco e ti pone, ipso facto, dalla parte dei più buoni di Gaber. Così, dalle loro poltrone, mettono l’ elmetto al popolo – che considerano e vogliono bue-, indicandogli le cattiverie di Saddam, quelle di Gheddafi e di Putin… oggi quelle dell’ Iran (omettendo ovviamente tutte le porcate fatte dagli anglosassoni ai danni dell’ antica Persia).

Verrebbe da ricordare che Mussolini spingeva per l’ entrata in guerra nella I, in nome della necessità di arginare il pericoloso militarismo germanico, certamente esistente. Aveva le sue ragioni anche nella seconda, quando denunciava il colonialismo oppressivo degli inglesi e dei francesi, il loro ruolo nell’ aver gettato la Germania, con Versailles, nel disastro.

Le accuse di Mussolini ai tedeschi nella prima e agli inglesi nella seconda, erano fontadatissime e vere.

In verità i guerrafondai di oggi e quelli di ieri, hanno le stesse modalità propagandistiche e lo stesso moralismo falso e becero.

In nome della giustizia e del bene devastano i popoli e aggiungono male al male.

Molto meglio tornare alle dottrine medievali : guerra solo come estrema ratio, legittima difesa, se non comporta danni superiori ai benefici, con recta intentio e proporzionalità ( penso anche, riguardo a queste ultime, alla guerra in Israele e Ucraina: c’è davvero chi non vede che l’ intentio non è retta?

Che a nessuno interessa davvero qualcosa dell’ Ucraina ?

Chi non si accorge che la proporzionalità, quella che si esige nella legittima difesa, non esiste a Gaza, quando si bombarda in modo indiscriminato e si approfitta della situazione per continuare ad annettere terre e fonti d’ acqua altrui?).