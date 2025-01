Del Pieno e del Vuoto. Meditazione (Scientifica) sulla Sindone. R.S.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione due riflessioni di un fedele amico del nostro sito, R.S., che ringraziamo di cuore. Buona lettura e meditazione.

§§§

Del pieno e del vuoto.

Del punto detto centro.

Del Verbo che si fa carne e di Gesù luce, rivelatrice di Dio che è puro spirito, ma si rivolge alle creature dandosi corpo.

Del Verbo logos che interpella il logos fatto a sua immagine.

Degli spiriti angelici, istantaneamente fedeli o ribelli.

E’ famosa l’equazione (in cui c indica la velocità della luce a correlare massa ed energia) E=mc2

Un’unione di masse che determina riduzione di massa sprigiona energia. Vale il viceversa.

Ogni massa in movimento ha una velocità. La massa (la materia) è un concetto relativo.

La massa a riposo differisce dalla massa in movimento.

Se la velocità è elevata lo spazio i contrae e il tempo “rallenta”.

Quando il corpo eguaglia la velocità della luce (v=c), la massa relativistica del corpo diventa infinita.

La massa “aggiuntiva” del corpo che viaggia alla velocità della luce deriva dall’energia (E) che si trasforma in massa. Non si crea dal nulla, ma trae da sé, dall’energia che si trasforma.

La luce ha una velocità calcolabile e non può esistere nulla di più veloce.

La massa del fotone (nulla o infinitesima) è argomento di astrazione.

In pratica un corpo al quadrato della velocità della luce può apparentemente scomparire per tramutarsi in pura energia.

Vale anche la formula inversa: l’energia divisa per il quadrato della velocità della luce si trasforma in materia.

Fantascienza? La formula ricavata dalla logica in cui si applica la ragione umana ci dice che dal nulla, con solo energia e velocità della luce, si può creare la materia.

Determinante è la velocità. Il quadrato della velocità della luce, dunque, permette di creare energia dalla materia e materia dell’energia.

In un’istantaneità che ridicolizza le nostre masse corporee, le nostre velocità e il tempo storico.

Per Dio 1000 anni sono come un giorno: dunque un’ora sono 41,67 anni.

Il tempo per Dio è 365.000 volte più veloce, come la velocità della luce che a 300000 km/sec supera le nostre tecnologie più sofisticate che corrono a 3000 km/h.

I più camminano a 4 km/h.

Molti stanno a passo d’uomo in coda in tangenziale su rombanti motori da svariati cavalli.

Il quadrato della velocità della luce è un numero praticamente incommensurabile.

Facile immaginare l’eterno presente di Dio.

Anche la differenza della creazione dall’evoluzione, la cui teoria è ridicolizzata dai tempi che richiederebbe per procedere per caso e attraverso mutazioni che, per secoli, renderebbero gli “evoluti” degli sgorbi incapaci di reggere la selezione naturale.

Invece lo spirito, il logos, l’intelligenza, fa dell’uomo quello che da nessuno scimpanzè potrebbe mai scaturire abbastanza in fretta.

E che dire della resurrezione?

C’è la Sindone che parla di una radiazione di luce, i teli avvolti afflosciati, il corpo che era dentro non c’è più.

I corpi, la materia, sono al 99,9% dei vuoti i cui atomi concentrano la massa in pochissimo spazio.

Come il complementare di una specie di groviera con pochi punti tra giganteschi vuoti.

Se c’è abbastanza energia e velocità un corpo può attraversarne un altro.

Vi dice niente il concepimento e il parto verginale della Piena di Grazia?

Quando tutto sta nell’istantaneità di Dio, il nostro prima e dopo fanno sorridere.

Come se al circolo delle lumache si discutesse delle prestazioni di una formula 1, perché va troppo piano.

Sia gloria Dio.

L’uomo è la lode di questa gloria.

Chiedendoci d’esserne lode, Dio ci fa partecipi della sua Gloria, rivelatasi chiaramente, nella luce di Cristo.

E’ Grazia. La sua pienezza è pienezza di Cristo.

C’è luce, c’è bellezza. La tenebra svanisce.

Poter essere magna cum laude notitia=gloria di Dio.

Amen.

Alleluja!

R.S.

§§§

Ringrazio sempre il Dr. Tosatti per la possibilità di condividere riflessioni che dovrebbero destare l’interesse di chi ha la Grazia della fede in Cristo.

Viviamo un’epoca in cui spesso sono i pastori ad essere tra i più disinteressati alla fede in Lui, scambiata con la scusa per occuparsi d’altro, gradito a chi Cristo lo odia.

Se Roma ha motivi per celebrarne la grande bellezza, sentire proprio là concetti come “il tempo è superiore allo spazio” fa pensare ad una grossa sconcezza.

Oggi ci si compiace di dirsi concreti, credendo a quello che si tocca. Ci si bea di dirsi amici della scienza, preferendo tanti suoi falsi dogmi ai dogmi della fede. Si arzigogola moralisticamente di fratellanza, come se la fraternité rivoluzionaria non fosse sfociata nel Terrore.

Intanto la scienza sa che certi atti di amore erano azzardi e che molti eroi di quella stagione di autoesaltazione hanno portato alla morte di chi ostentavano di aiutare, salvo privarli delle loro cure.

La scienza sa che un atomo (la materia) è per il 99,9% costituito di vuoto. E la ragione sa che la pretesa di uno sviluppo storico lineare cozza con l’esperienza di un andamento ciclico della natura, tanto che il concepire l’eternità nell’istantaneità creatrice è molto più sensata del partire per le tangenti di troppe “rette ragioni” che evitano accuratamente di passare per il Centro.

La matematica, la statistica, la fisica, la fisiologia e la biochimica attribuiscono alla Sindone un contributo di certezza alla fede nella Rivelazione che sconfessano ideologiche affermazioni di scriteriati capaci solo di imbrogliare le analisi e comprare false testimonianze.

Che bello essere cristiani, con la fede in Cristo che è tutto in tutti. Cioè cristicamente accessibile nelle più svariate forme di onesti cammini di ricerca della verità, che seguono la stella che li guida al Centro. E lì, a contatto con quella particola che mette in comunione con Dio, possiamo intendere l’Amore che ci fa esistere.

La Verità ci tiene in tasca, amandoci e compiacendosi della ragione che ci fa capaci di contraccambiare. Guai a chi pensa di avere la Verità in tasca, per ridurla al nostro filosofare tronfio che promette libertà ribelli, brutte e infernali, dando dello sciocco a chi invece si abbandona fiducioso all’oltrepassamento dell’esilio, accolto in Eden.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: pieno, R.S., sindone, vuoto



Categoria: Generale