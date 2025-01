Sinagoga di Bologna, Assalto Vandalico? Mai Successo, non Era Vero, una Bufala Colossale dei Media. L’Indipendente.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su Instagram da L’Indipendente, che ringraziamo per la cortesia. Che vogliamo dire? Che lo stato della nostra professione ha raggiunto livelli non commentabili. Questa vera e propria fake news, o bufala, se preferite l’italiano, è stata trasmessa da tutti i maggiori quotidiani e reti televisive. ingannando l’opinione pubblica. Come potete vedere da questi screen shot che alleghiamo.

«Assalto alla sinagoga di Bologna», «Vandalizzata la sinagoga», «Presa di mira la sinagoga»: sono queste le parole che nei giorni scorsi hanno campeggiato sulle prime pagine dei giornali italiani, facendo risuonare l’allarme di un presunto attacco antisemita in una delle città più importanti della Penisola.

Il riferimento è alle dure proteste avvenute la sera dell’11 gennaio nel capoluogo emiliano in solidarietà a Ramy Elgaml, 19enne di origine egiziana morto a Milano lo scorso novembre in circostanze controverse durante un inseguimento dei carabinieri.

Eppure, nessun manifestante ha mai attaccato la sinagoga, dal momento che il corteo, nella via in cui si trova l’edificio, non ha mai messo piede.

Tutto è partito quando, a poche ore dalla manifestazione, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha condannato l’azione dei dimostranti, esprimendo «particolare preoccupazione» per «gli atti vandalici e le minacce» che si sarebbero verificati «contro la Sinagoga di Bologna».

Non è ancora chiaro chi abbia diffuso questa voce: sta di fatto che, subito dopo le dichiarazioni di Lepore, i giornali mainstream – incluse molte agenzie di stampa – l’hanno sparata ai quattro venti a suon di articoli e titoloni, senza mettere mano ad alcuna verifica e senza l’utilizzo del condizionale.

Trasformando in una notizia una vera e propria fake news.

