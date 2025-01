Dai, Draghi; Spiegaci ancora come le Sanzioni Faranno Fallire la Russia. Bloomberg: 30% in più di Incassi per Mosca.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato da Giuseppe Salamone, a cui va il nostro grazie, su Instagram. In omaggio a tutti coloro che si sperticavano in lodi per il Mentitore Seriale, l’uomo del Green Pass, de “non ti vaccini ti ammali, muori”, dello spezzeremo le reni alla Russia. In breve, una delle figure più inutili, pericolose e dannose che il nostro sventurato Paese abbia mai conosciuto. E che ancora adesso – mi viene in mente un editoriale di Repubblica – trova chi ne invoca la presenza. Come diceva quel genovese, “ci avrà la sua convenienza…”. Buona lettura, esecrazione diffusione.

Doveva far fallire la Russia con le sue sanzioni, lo disse anche all’ONU davanti al mondo intero. Invece Mosca continua a commerciare e guadagnare sia col gas che con il petrolio mentre i Paesi dell’Unione Europea, Germania e Italia su tutti, stanno subendo una deindustrializzazione e un impoverimento delle famiglie mai visto.

Bollette alle stelle ormai da quasi tre anni e carburanti non ne parliamo che a cascata si ripercuotono su tutto, anche sul pane che mettiamo a tavola. Per chi ha ancora la fortuna di riuscirlo a mettere! Questo è il risultato delle sanzioni scellerate del servo Mario Draghi, marionetta di Washington in Europa.

Secondo quanto riporta Bloomberg, la Russia nel 2024 ha aumentato del 30% gli incassi dall’esportazione del petrolio, arrivando a toccare la stratosferica cifra di 90 miliardi di dollari, 20 miliardi in più rispetto al 2023.

Questa è l’ennesima dimostrazione che le sanzioni e il famoso price cap al petrolio (ve lo ricordate?) hanno avuto l’effetto che dicevamo noi e venivamo derisi o accusati di essere delle spie del Cremlino: la Russia avrebbe continuato a commerciare perché il tanto decantato isolamento internazionale era una della più grandi fake news della storia, l’Unione Europea avrebbe pagato il prezzo più alto senza le materie prime di Mosca e ovviamente gli Usa ne avrebbero beneficiato grazie al rialzo dei prezzi e alla serva Europa che andava a Washington col cappello in mano.

Però noi eravamo incompetenti mentre Mario Draghi era il discepolo sceso in terra per salvarci.

Vi Siete chiesti perché da un pezzo non vediamo “esperti” in TV a dirci che le sanzioni stanno facendo fallire la Russia?

