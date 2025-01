Cerrado para siempre el juicio contra el abusador homosexual McCarrick. Jamás habrá justicia. Messa in Latino

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, ponemos a vuestra disposición este artículo publicado por Messa in Latino, a quien agradecemos la cortesía.

Luis Badilla. Cerrado para siempre el juicio contra el abusador homosexual McCarrick.

Jamás habrá justicia.

El abusador serial, el ex cardenal, jamás será juzgado.

AQUÍ MiL sobre el prelado gay.

Gracias a Luis Badilla por esta noticia.

Omnes – Javier Garcìa Herrerìa: El desafío de la homosexualidad en la Iglesia: “La Iglesia se enfrenta al desafío de mantener su doctrina sobre la homosexualidad en un ambiente cultural que exige su aceptación. Entre la fidelidad al Catecismo y la presión social, el equilibrio parece cada vez más difícil de sostener”. … En España, varias diócesis han sido recientemente interrogadas por los medios de comunicación sobre su posición sobre las llamadas “terapias de conversión”, confirmando las acusaciones que se les hacen de haber permitido o promovido estas prácticas. Las diócesis se han disociado claramente, negando cualquier apoyo o permiso a tales iniciativas.

Sin embargo, hay una paradoja sorprendente: mientras la Iglesia proclama la importancia de vivir la castidad según su doctrina, parece abstenerse de acompañar abiertamente a quienes desean orientar su vida en esta dirección, especialmente en el caso de las personas con tendencias homosexuales… La situación actual pone de manifiesto que la Iglesia debe redoblar sus esfuerzos para comunicar con claridad su doctrina, sin renunciar a los principios de respeto y caridad que definen su misión pastoral. Esto significa correr el riesgo de incomodar a la opinión pública, pero también ofrecer a los fieles una orientación sólida en un mundo marcado por la confusión sobre cuestiones fundamentales como la sexualidad y la antropología. Probablemente no exista un término medio entre la fidelidad a la doctrina y la tolerancia exigida por la opinión pública, especialmente en un contexto en el que no es aceptable discrepar sobre la antropología de género. La Iglesia se enfrenta al desafío de decidir si está dispuesta a aceptar el ‘martirio’ mediático y social que proviene de mantenerse firme en sus convicciones”.

Luigi C.

Ha sido cerrado para siempre el juicio contra el ex cardenal Theodore Edgar McCarrick. La demencia senil lo hace incapaz de defenderse de las acusaciones de agresión sexual. Jamás habrá justicia.

El pasado viernes 27 de diciembre terminó para siempre el juicio contra Theodore Edgar McCarrick, ex cardenal estadounidense, durante muchos años el clérigo católico más poderoso del país, de las iglesias particulares del continente americano y uno de los miembros más influyentes de la cúpula de la Iglesia durante varios años. El sacerdote, reducido al estado laical (febrero de 2019) después de 61 años de sacerdocio, había sido nombrado obispo por el Papa san Pablo VI en 1977. El 21 de noviembre de 2000 fue trasladado a la Arquidiócesis de Washington y el Papa San Juan Pablo II lo creó cardenal el 21 de febrero de 2001.

Luego del estallido del escándalo en el que se denunciaron las mismas acusaciones que circulaban desde hacía unos años (en ese entonces rechazadas porque se las consideraba “chismes”), el 28 de julio de 2018 McCarrick presentó su dimisión como miembro del Colegio Cardenalicio. El papa Francisco “aceptó su renuncia como cardenal y ordenó su suspensión del ejercicio de cualquier ministerio público, junto con la obligación de permanecer en la casa que se le indique, para una vida de oración y penitencia, hasta que las acusaciones hechas contra él sean aclaradas por el proceso canónico regular” (Oficina de Prensa de la Santa Sede).

El informe McCarrick

El 10 de noviembre de 2020 la Santa Sede publicó un sustancial Informe de 445 carpetas para proporcionar aclaraciones y verdades históricas sobre el caso (Título: Informe sobre el conocimiento institucional y la toma de decisiones de la Santa Sede respecto al ex cardenal Theodore Edgar McCarrick – de 1930 a 2017). Para muchos analistas y conocedores del tema, estos objetivos no se han logrado y, por lo tanto, queda la impresión, a menudo con fundamento documentado, de que McCarrick hizo carrera eclesiástica aunque sus costumbres sexuales y morales fueran conocidas en muchos círculos de la Iglesia.

El tema, por supuesto, golpeó el trabajo de los últimos tres Papas y, en particular del papa Francisco, quien negó cualquier respuesta a las acusaciones que al respecto lanzó contra él el arzobispo Carlo Maria Viganò (excomulgado el 5 de julio de 2024 por ser culpable del crimen canónico de cisma) lanzó contra él en este sentido. Viganò dijo que había hablado personalmente con el papa Francisco sobre el asunto. Lo que el Pontífice dice en el Informe, en cambio, contrasta descaradamente con las acusaciones del ex Nuncio Viganò, ahora excomulgado por cisma (Avvenire, 20 de junio de 2024).

El Informe del Vaticano también fue una respuesta a las afirmaciones de Viganò de que había denunciado la existencia de mucha documentación secreta que demostraba las altas protecciones de las que disfrutaba el sacerdote estadounidense. El cardenal Pietro Parolin, al explicar el Informe, hizo estas consideraciones: el documento fue redactado “para comprender por qué una persona con una conducta tan reprobable puede llegar a desempeñar un papel tan importante en la jerarquía eclesiástica” y “para garantizar una mayor atención a la protección de los menores e intervenciones más eficaces para evitar que se repitan algunas opciones que tuvieron lugar en el pasado” (Fuente)

Ahora, desde hace unos días, técnicamente, según las noticias de FoxNews 1 (WLUK), el juicio de la justicia ordinaria de Estados Unidos se encuentra en un “estado de suspensión” de por vida, esencialmente congelado permanentemente. Teniendo en cuenta la edad del acusado (94 años), así como su situación mental, no puede continuar, pero al mismo tiempo el juicio no puede cerrarse o sobreseerse debido a la naturaleza de los cargos, que no pueden ser retirados. La decisión fue tomada y explicada por el juez del condado de Walworth, David Reddy. A principios de 2024, David Reddy ya había suspendido el juicio penal contra McCarrick, después de que un psicólogo designado por el tribunal considerara que el ex cardenal no podía participar en su defensa. El juez Reddy, subrayando que no era competente para decidir sobre el sobreseimiento del caso, explicó que su única alternativa era extender la suspensión de meses atrás declarándola permanente.

El juez del condado de Walworth, según Fox News, informó que las leyes estatales sobre jurisdicción procesal prohíben a un juez desestimar formalmente los cargos contra un acusado considerado incapaz de ser juzgado. “Sin embargo, el tribunal no establecerá más revisiones sobre este asunto y permanecerá pendiente hasta la muerte del acusado”, confirmó Reddy, según las actas del tribunal informadas por primera vez por WLUK. En agosto pasado el ex cardenal McCarrick ya había sido considerado incapaz de enfrentar un juicio por un juez de Massachusetts donde fue acusado de agresión sexual.

Por lo tanto, ahora McCarrick no podría ser juzgado en ningún caso y en todas las jurisdicciones de Estados Unidos. The Pillar recuerda que “McCarrick fue acusado en abril de una imputación de agresión sexual en cuarto grado en Wisconsin, derivada de un presunto incidente que supuestamente ocurrió en abril de 1977. Está acusado de manosear los genitales de un joven de 18 años cuando ambos eran huéspedes en una casa en el lago de Ginebra. El Departamento de Justicia de Wisconsin anunció que las acusaciones se derivaron de una investigación del fiscal general sobre las diócesis católicas del Estado. Esa investigación recibió críticas tanto de funcionarios católicos como de algunos partidarios de las víctimas. La Arquidiócesis de Milwaukee ha criticado la revisión por considerarla un anticatolicismo dirigido, mientras que un grupo de defensa de las víctimas dice que el fiscal general del Estado no ha hecho lo suficiente para procesar los registros de presuntos casos de abuso sexual.

McCarrick ha sido el primer obispo católico estadounidense en enfrentarse a cargos penales de agresión sexual, señala The Pillar y luego concluye: “Aunque han surgido numerosas acusaciones de abuso sexual contra McCarrick desde 2018, y fue declarado culpable en un juicio penal administrativo del Vaticano, la mayoría de los cargos en Estados Unidos contra McCarrick han ido más allá de los términos de prescripción estatal, impidiendo de hecho su enjuiciamiento en los tribunales estatales” (Fuente).

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 14 de enero de 2025, en https://www.marcotosatti.com/ 2025/01/14/chiuso-per-sempre- il-processo-contro-labusatore- omosessuale-mccarrick-non-ci- sara-mai-giustizia-messa-in- latino/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

