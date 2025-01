Chiuso per sempre il Processo contro l’Abusatore Omosessuale McCarrick. Non ci Sarà mai Giustizia. Messa in Latino.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Messa in Latino, che ringraziamo per la cortesia.

§§§

Luis Badilla. Chiuso per sempre il processo contro l’abusatore omosessuale McCarrick.

Non ci sarà mai giustizia.

L’abusatore seriale, l’ex cardinale non sarà più processato.

QUI MiL sul prelato gay.

Grazie a Luis Badilla per questa notizia.

Omnes – Javier Garcìa Herrerìa: La sfida dell’ omosessualità alla Chiesa: “La Chiesa si trova di fronte alla sfida di mantenere la propria dottrina sull’omosessualità in un ambiente culturale che ne richiede l’accettazione. Tra la fedeltà al Catechismo e la pressione sociale, l’equilibrio sembra sempre più difficile da sostenere.”… In Spagna, diverse diocesi sono state recentemente interrogate dai media circa la loro posizione sulle cosiddette “terapie di conversione”, a conferma delle accuse rivolte loro di aver permesso o promosso queste pratiche. Le diocesi si sono chiaramente dissociate, negando qualsiasi sostegno o permesso a tali iniziative. Tuttavia, c’è un paradosso impressionante: mentre la Chiesa proclama l’importanza di vivere la castità secondo la sua dottrina, sembra astenersi dall’accompagnare apertamente coloro che desiderano orientare la propria vita in questa direzione, soprattutto nel caso di persone con tendenze omosessuali…. La situazione attuale rende evidente che la Chiesa deve raddoppiare gli sforzi per comunicare con chiarezza la sua dottrina, senza rinunciare ai principi di rispetto e carità che definiscono la sua missione pastorale. Ciò significa correre il rischio di mettere a disagio l’opinione pubblica, ma anche offrire ai fedeli una guida solida in un mondo segnato dalla confusione su questioni fondamentali come la sessualità e l’antropologia. Probabilmente non esiste una via di mezzo tra la fedeltà alla dottrina e la tolleranza richiesta dall’opinione pubblica, soprattutto in un contesto in cui non è accettabile dissentire sull’antropologia di genere. La Chiesa si trova di fronte alla sfida di decidere se è disposta ad accettare il “martirio” mediatico e sociale che deriva dall’essere ferma nelle proprie convinzioni“.

Luigi C.

Chiuso per sempre il processo contro l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick. La demenza senile lo rende incapace di difendersi dalle accuse di aggressione sessuale. Non ci sarà mai giustizia.

Venerdì 27 dicembre scorso, è finito per sempre il processo contro Theodore Edgar McCarrick, ex cardinale statunitense, per moltissimi anni l’ecclesiastico cattolico più potente del Paese, delle chiese particolari del continente americano, e fra i membri più influenti del vertice della Chiesa per diversi anni. Il presbitero, riportato allo stato laicale (febbraio 2019) dopo 61 anni di sacerdozio, era stato nominato vescovo da Papa s. Paolo VI nel 1977. Il 21 novembre 2000, venne trasferito all’arcidiocesi di Washington e poi Papa s. Giovanni Paolo II lo creò cardinale il 21 febbraio 2001.

Dopo lo scoppio dello scandalo in cui si riportavano le medesime accuse che circolavano da un po’ di anni (allora rifiutate perché considerate ‘chiacchiericcio’), il 28 luglio 2018 McCarrick presentò la rinuncia da membro del Collegio cardinalizio. Papa Francesco “ne ha accettato le dimissioni da Cardinale ed ha disposto la sua sospensione dall’esercizio di qualsiasi ministero pubblico, insieme all’obbligo di restare in una casa che gli verrà indicata, per una vita di preghiera e di penitenza, fino a quando le accuse che gli vengono rivolte siano chiarite dal regolare processo canonico”. (Sala stampa della Santa Sede).

Il Rapporto McCarrick

La Santa Sede, il 10 novembre 2020, pubblicò un corposo Rapporto di 445 cartelle per fornire chiarimenti e verità storiche sul caso. (Titolo: Rapporto sulla conoscenza istituzionale e il processo decisionale della Santa Sede riguardante l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick – dal 1930 al 2017). Per molti analisti e conoscitori della materia, tali scopi non sono stati raggiunti e quindi resta l’impressione, spesso con fondamento documentato, che McCarrick ha fatto carriera ecclesiastica anche se le sue consuetudini sessuali e morali erano conosciute in molti ambienti della chiesa.

La questione, com’è ovvio, colpì l’operato dei tre ultimi Papi e in particolare Papa Francesco che negò qualsiasi risposta alle accuse che al riguardo lanciò contro di lui l’arcivescovo Carlo Maria Viganò (scomunicato il 5 luglio 2024 perché colpevole di delitto canonico di scisma). Viganò disse di aver parlato personalmente con Papa Francesco sulla vicenda. Quanto fa dire il Pontefice nel Rapporto contrasta invece platealmente con le accuse dell’ex Nunzio Viganò oggi persona scomunicata per scisma. (Avvenire, 20 giugno 2024).

Il Rapporto del Vaticano fu anche una risposta alle affermazioni di Viganò che aveva denunciato l’esistenza di molta documentazione segreta che dimostrava le alte protezioni di cui godeva il presbitero statunitense. Il card. Pietro Parolin, spiegando il Rapporto, fece queste considerazioni: il documento è stato elaborato “per comprendere come mai un personaggio con simili riprovevoli condotte sia potuto arrivare a ricoprire un ruolo così importante nella gerarchia ecclesiastica” e “per assicurare maggiore attenzione alla tutela dei minori e interventi più efficaci per evitare che certe scelte avvenute in passato possano ripetersi”. (Fonte)

Ora, da pochi giorni, tecnicamente, secondo notizie di FoxNews 1 (WLUK) il processo della giustizia ordinaria USA si trova in uno “stato di sospensione” a vita, sostanzialmente congelato definitivamente. Tenendo conto dell’età dell’imputato (94 anni) nonché della sua situazione mentale, non si può andare avanti, ma al medesimo tempo il processo non può essere chiuso o archiviato per la natura delle accuse, che non possono essere ritirate. La decisione è stata presa e spiegata dal giudice David Reddy della contea di Walworth. I primi del 2024, David Reddy aveva già sospeso il processo penale contro McCarrick, dopo che uno psicologo nominato dal tribunale abbia ritenuto l’ex cardinale incapace di partecipare alla propria difesa. Il giudice Reddy, sottolineando di non essere competente per decidere sull’archiviazione del caso, ha spiegato che la sua unica alternativa era quella di prolungare la sospensione di mesi fa dichiarandola permanente.

Il giudice della contea di Walworth, secondo Fox News, ha riferito che le leggi statali sulla competenza processuale proibiscono a un giudice di archiviare formalmente le accuse contro un imputato ritenuto incapace di sostenere il processo”. “Tuttavia, la corte non stabilirà ulteriori revisioni su questa questione e rimarrà in sospeso fino alla morte dell’imputato”, ha confermato Reddy, secondo i verbali del tribunale riportati per primo da WLUK. L’ex cardinale McCarrick, nell’agosto scorso, era stato già considerato incapace di affrontare un processo da parte di un giudice del Massachusetts dove era accusato di aggressione sessuale.

Quindi, ora McCarrick non potrebbe essere processato in nessun caso e in tutte le giurisdizioni degli Stati Uniti. The Pillar ricorda che “McCarrick è stato accusato ad aprile di un capo di imputazione per violenza sessuale di quarto grado nel Wisconsin, derivante da un presunto incidente che sarebbe accaduto nell’aprile 1977. È accusato di aver palpeggiato i genitali di un ragazzo di 18 anni quando erano entrambi ospiti in una casa a Geneva Lake. Il Dipartimento di Giustizia del Wisconsin ha annunciato che le accuse sono scaturite da un’indagine del procuratore generale sulle diocesi cattoliche dello stato. Tale indagine ha ricevuto critiche sia da funzionari cattolici che da alcuni sostenitori delle vittime. L’arcidiocesi di Milwaukee ha criticato la revisione in quanto anti-cattolicesimo mirato, mentre un gruppo di difesa delle vittime afferma che il procuratore generale dello stato non ha fatto abbastanza per perseguire i registri sui presunti casi di abusi sessuali.”

McCarrick è stato il primo vescovo cattolico statunitense ad affrontare accuse penali per aggressione sessuale, sottolinea The Pillar per poi concludere: “Sebbene numerose accuse di abusi sessuali siano emerse contro McCarrick dal 2018, e sia stato dichiarato colpevole in un processo penale amministrativo del Vaticano, la maggior parte delle accuse statunitensi contro McCarrick sono cadute oltre i termini di prescrizione statali, impedendo di fatto il suo perseguimento nei tribunali statali.”

(Fonte)

§§§

