No, il Cristianesimo non è una delle Tante Religioni, né è Roba da Creduloni. R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla Rivelazione cristiana, la sua unicità, la sua eternità. Buona lettura e meditazione.

Drammi, rumori di guerre, scenari inquietanti. Ma in che mondo siamo?! Che cosa succederà?

Ecco un tentativo di risposta che comincia proprio dal principio.

In principio… (prologo di San Giovanni).

Solo la rivelazione cristiana apporta alla conoscenza umana una ricchezza inedita e ineguagliabile; ma essa non è immediatamente accessibile e neppure totalmente disponibile (perché noi non siamo Dio).

La “cultura” dominante (anche in buona parte della compagine ecclesiale) la reputa talmente insignificante da lasciarla ai “creduloni” pensando più interessante credere ai guru e alle star, agli scienziati e agli intellettuali, ai politici e ai plenipotenziari dell’economia e dell’informazione.

Se c’è ancora chi pensa dei benefattori dell’Italia personaggi come Mazzini e Garibaldi o una fortuna l’entrata nell’Euro è perché si discetta di storia con gli occhi dei vincitori o dei padroni del discorso.

Che cosa c’è “in principio”(prologo di San Giovanni)?

C’è il Verbo, il Figlio, la seconda persona della Santissima Trinità; ma “seconda” non è la persona medaglia d’argento di una gara. Quello è nel nostro modo di pensare, con il prima e il dopo, ma non è secondo il pensiero di Dio, cioè quello eterno. Quel Verbo è “incarnato”: Gesù, il Cristo, l’unto di Dio.

Il “principio”, l’origine, ha per fulcro Dio che è Trinità, ma San Giovanni (che lo sa) dice solo del Verbo-Figlio. Perché “si limita”? Per puntualizzare la rivelazione di Dio che assume la natura umana.

C’è anche un “prima” e un “dopo”? San Giovanni scrive: “si fece carne”…

C’è dunque un tempo in Dio? L’eterno di Dio esprime forse un prima/dopo nell’incarnazione?

No, perché “in principio” il Verbo presiede alla creazione, ma si tratta del Verbo incarnato, cioè Gesù. E’ sempre e solo Lui: la centralità di tutto per noi (attualmente nel tempo) è il Verbo incarnato.

Per questo San Giovanni nel prologo insiste lì. Il prologo del vangelo giovanneo ripete svariate volte in diversi modi sempre una cosa sola: tutto è in Cristo. In eterno.

Non c’è PRIMA un Verbo disincarnato che POI si incarna; invece “Egli era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non l’ha riconosciuto”. Non è stato accolto il Cristo uomo dagli uomini, ma Gesù, vero Dio e vero uomo era già in principio a presiedere la creazione.

Il problema nel comprendere la rivelazione non è di Dio, ma nostro, se ragioniamo solo nella storia.

Per mezzo di Lui e in vista di Lui tutte le cose sono state fatte e tutte sussistono in Lui.

L’umanità di Cristo è/sta nel principio, nell’eterna istantaneità dell’atto creatore.

Nel principio, atto creatore, c’è il Redentore. L’Agnello è immolato nell’atto creatore (Apocalisse), da non trattare come un fatto di 2000 anni fa, ma cogliendone, per rivelazione e per fede, l’eternità.

E’ Dio che si rivela, non siamo noi che lo “scopriamo” e non siamo noi a dover far ragionare l’eternità secondo il tempo. La storia è roba nostra, al nostro livello. La Sapienza è Cristo e nel Siracide (Antico Testamento) è prima dei secoli, dal principio. Non nel tempo, creata come umanità. L’umanità di Cristo è creata (2000 anni fa), ma Cristo come Dio no, essendo l’alfa e l’omega, ieri, oggi e sempre!

Cristo presiede l’atto creatore. Il punto di vista di Dio è eterno. L’umanità di Gesù in sé non è creatrice eppure tutto dipende dall’umanità di Cristo. Questo è il cristocentrismo che Giovanni Paolo II ci consegna nell’enciclica Redemptor Hominis, che comincia così: il redentore dell’uomo Gesù Cristo è il centro del cosmo e della storia.

E’ dogma. Il redentore è Dio che assume la natura umana ed è il centro del cosmo e della storia.

Il “principio” di Genesi e del prologo di San Giovanni, l’atto creatore. Dottrina rivelata.

Senza questo resta… l’assurdo. Restano il prima e il dopo con tutte le conseguenze assurde del caso.

Altro che Maria sempre Vergine, anche dopo aver partorito! Non conosce uomo, vergine concepisce, vergine resta dopo il parto. Impossibile? Nulla lo è a Dio. Ai nostri schemi sì. E si vede benissimo.

Il punto di vista di Dio è diverso. Prima/dopo è roba nostra. Maria è immacolata, salvata prima!

Essere dei servi inutili è diverso dal mettersi da protagonisti nello sviluppo storico del punto di vista della creatura, mentre il centro è eterno.

Quale punto di vista è davvero cristiano? Del risorto, che vince la morte o di chi non può che morire? Tutto c’entra con Cristo. Ogni pensiero umano annusa la sapienza e la scienza andando verso Cristo, garanzia della cultura. I Magi sono pagani, re e scienziati che vanno verso Cristo. Mossi dalla loro scienza, ricchi di mezzi. Non dei migranti in fuga, né dei turisti per caso… Il credere illumina la ricerca, in ogni dimensione, in ogni cultura.

La fede illumina la scienza. La nostra ragione che cosa fa di noi? Dei servi inutili… senza la fede vera.

Però Dio non esagera: ci lascia liberi. C’è abbastanza luce per vedere, ma non l’obbligo di credere. Bisogna fidarsi.

C’è un fondamento alla credibilità? Cristo.

Il cristianesimo non è una religione tra le tante. Se no resta la filosofia… tante forme di riflessione, tanti ragionamenti, tante vanità, tra ideologie e vaneggiamenti, anche pseudoscientifici come certe teorie.

Tutti interpretabili cristicamente, ma non perchè è tutto uguale.

Il dogma spiega perchè. La dottrina va studiata. Senza catechismo si vaga perduti nella storia, privi di redenzione.

Cristo non è uno strumento, perchè Dio non è strumento. Tutto è stato creato da Cristo-Dio, ma non come strumento… nemmeno dell’umanità di Cristo. Dio non crea servendosi di strumenti: Dio trae da sé.

Ecco “il principio” che c’è (prologo di San Giovanni). Sussiste tutto lì.

Altra cosa i nostri moralismi che tirano per la tunica inconsutile il Signore: siamo tutti buoni, no sono tutti cattivi, siamo tutti uguali, no siamo diversi, vogliamoci bene, no sguainiamo le sciabole, dentro tutti, anzi no, fuori tutti…

R.S.

