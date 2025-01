Facebook Censura di Nuovo Stilum Curiae. Questa Volta Tocca a un Post di Toni Brandi…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Facebook ci ha di nuovo censurato. Questa volta – e davvero ci sembra più incredibile che mai – per un post in cui si pubblicizzava un video di Toni Brandi, Presidente di pro Vita & Famiglia. Lo trovate qui sotto. Ma quello che colpisce è il tema del video: nulla che possa oggettivamente offendere chiunque…Questo ci fa pensare che veramente Facebook, a dispetto delle affermazioni di Mark Zuckerberg sulla fine del fact-checking, continui a esercitare forme di censura continue, dallo shadow banning alla collazione in basso dei post in modo da renderli meno visibili e infine alla rimozione tout court, come ci è successo negli utlimi giorni. Buona lettura e condivisione.

§§§

Antonio Brandi, Scoppia la Balla. Come è Fatto l’Uomo? Siamo davvero solo Materia?

13 Gennaio 2025 Pubblicato da Marco Tosatti

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo video di Antonio Brandi, Presidente di Vita e Famiglia, nella sua serie di “Scoppia la Balla”. Buona visione e condivisione.

§§§

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: brandi, censura, facebook



Categoria: Generale