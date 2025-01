Cospirazioni, nella Politica e nell’Informazione, a Spese di Chi? Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste riflessioni su chi agisce nell'ombra per perseguire i propri fini, a scapito delle coscienze.

Cospirazioni a spese di chi?

Addossare agli altri le proprie responsabilità è un meccanismo psicologico di difesa: la colpa è sua, non mia. È un metodo per alleviare le proprie colpe che, alla lunga, porta l’individuo a una perenne adolescenza. È una patologia tanto diffusa quanto difficile da estirpare. L’unica cura è senz’altro l’onestà intellettuale. Chi ammette le proprie responsabilità non è, come si potrebbe pensare, fragile bensì forte, coraggioso, onesto, determinato a capire sé stesso e il mondo che lo circonda.

I cospiratori del mondo della politica e dell’informazione sono senz’altro i più pericolosi, veri e propri devastatori di coscienze. Questi individui non diffamano solo per scaricare le proprie responsabilità, ma soprattutto per vanificare l’accusa, pur documentata, contro di loro. Vedi covid-19 e sieri. Ho fatto questa breve premessa per meglio entrare nello spirito di una tipologia umana che negli ultimi anni ha occupato tutti i gangli sociali.

Recentemente su YouTube ho visto un video di produzione musulmana che confermerebbe un legame tra certi ambienti islamici ed ebrei https://www.youtube.com/watch?v=oicCDzZwWFg&t=1270s

A parte le urla del narrante, che potrebbe infondere una forma di paranoia all’ascoltatore, nel video vogliono farci credere che i cattivi sono sempre e solo i cristiani mentre, seguendo i principi di convivenza descritti nel Corano e negli Hadith, i fratelli semiti musulmani ed ebrei nella storia sono sempre andati d’accordo. Questo è vero solo fino a quando, come accadeva nel mondo cristiano, lobby ebraiche non mettono a repentaglio la società e la politica dei paesi in cui vivono.

Nel video si racconta come gli ebrei vengono accolti amorevolmente nella società musulmana di ieri e di oggi e che le mattanze degli israeliani a Gaza non c’entrano nulla con le religioni. Per dare sostanza a questa teoria si menziona il filosofo ebreo Mosè Maimonide (1135-1204) che, dicono, durante il califfato di Cordova ha studiato in una madrassa (scuola islamica). Così il suo sapere scientifico, medico e filosofico Maimonide lo deve all’islam. Non si dice che la tolleranza musulmana durò solo sotto la dinastia almoravide e che con l’avvento degli Almohadi tutto tornò secondo le sure coraniche e gli hadith. Ma alla gente che ignora queste tematiche puoi raccontare tutto e il suo contario. Il video, postato un mesa fa, ha avuto oltre 200mila visualizzazioni e i commenti, soprattutto di cristiani, dimostrano il livello di autofobia e di conoscenza storica. Nell’ascoltare il video citato mi sono ricordato di un altro filmato (che purtroppo non ho salvato) dove il capo di una comunità ebraica considera musulmani ed ebrei fratelli che devono unirsi nella lotta. Contro chi?

Il trucco utilizzato per cucinare gli ascoltatori è sempre lo stesso. Invece di riportare le fonti dei testi sacri, si raccontano le malefatte o le buone azioni dei fedeli. Però. Leggendo i testi sacri dell’islam troviamo molte sure che non lasciano dubbi. Corano, Sura 9:29: (…) Combattete tra le genti della scrittura (Antico e Nuovo Testamento) quelli che non praticano la religione verace (Islam). Combatteteli pure fino a che non abbiano pagato, uno ad uno, il tributo e non siano umiliati”. In Saheeh Muslim (2922), si narra dall’hadith di Abu Hurayrah che il Messaggero di Allah (le benedizioni e la pace di Allah siano su di lui) disse: “L’Ora non inizierà finché i musulmani non combatteranno gli ebrei e i musulmani li uccideranno, finché un ebreo non si nasconderà dietro una roccia o un albero, e la roccia o l’albero diranno: O musulmano, o schiavo di Allah, c’è un ebreo dietro di me, vieni e uccidilo”.

Nel testo sacro Vita e opere di Maometto secondo Tabari, nel capitolo Le prime spedizioni, troviamo scritto: “(…) il Profeta fece scavare una fossa sulla piazza del mercato, si sedette ai margini della medesima, fece chiamare Alì figlio di Abu Talib, e Zubair figlio di Al-Awwan, comandò loro di prendere le sciabole e di sgozzare, uno dopo l’altro, oltre settecento ebrei maschi e gettati nella fossa. Fece grazia a donne e bambini, ma fece uccidere tutti i ragazzi che avevano raggiunto la pubertà. I beni dei giudei furono suddivisi. Il Profeta ne prelevò un quinto e prese per sé una fanciulla molto bella chiamata Rihana”.

Come sappiamo, e come ha affermato recentemente Jeffrey Sachs, economista ebreo e quindi al di sopra di ogni sospetto, troppo spesso il governo israeliano utilizza musulmani per i propri interessi. Basti ricordare le terribili mattanze dell’Isis, creato in primis da Israele e seguito da USA, Arabia Saudita, Turchia. Il quotidiano israeliano Hareetz del 19 giugno 2017 scrive che Israele, “fornisce aiuti diretti e finanziamenti ai ribelli siriani. È noto che gli ospedali israeliani hanno curato i combattenti siriani feriti, ma il rapporto del Wall Street Journal scopre il supporto diretto in contanti, senza il quale i combattenti non sarebbero sopravvissuti”

https://www.haaretz.com/israel-news/2017-06-19/ty-article/israel-reportedly-providing-direct-aid-to-syrian-rebels/0000017f-f06c-d223-a97f-fdfdfef50000. La comunità cristiana è stata decimata col terrore, la morte e la fuga dalla Siria. I cristiani, che costituivano il 25% della popolazione, oggi non raggiunge il 2%. Grazie Israele!

Non finisce qui. I nostri laicisti stanno facendo di tutto per islamizzare l’occidente. Pagano giovani e forti musulmani per invadere l’occidente, dandogli priorità sugli autoctoni e proteggendoli per le loro abominevoli violenze sulle bambine. Vedi gli stupratori seriali nel Regno Unito coperti dalle autorità che arrivano a minacciare le giovanissime vittime e le loro famiglie. Tommy Robinson, uno dei pochi che ha smascherato l’orrore degli stupri e la complicità delle autorità britanniche, è stato incarcerato per 18 mesi per false accuse su uno scolaro siriano di rifugiati. Ovviamente, da tutti i media viene bollato come un razzista di estrema destra. Oggi, dire la verità significa essere razzista di estrema destra.

I giovani di woke e di sinistra, i cui capigruppo sono certamente pagati, per un torto ai musulmani, reale o meno, sono pronti anche alla violenza. Ma non hanno mai manifestato contro le aggressioni e gli omicidi a volte bestiali a spese dei cristiani. Ricordiamo che per Pamela Mastropietro, tagliata a pezzi e messa in due valige, i giovani smidollati le femministe represse non hanno detto una parola di sdegno. Forse perché intenti a brindare giorno e notte per la fine di un’odiosa battezzata bianca.

Alla cospirazione già preoccupante, si aggiunge Bergoglio e gran parte di preti che nelle chiese si comportano come il colorito pitone Kaa nel Libro della giungla. Stanno decostruendo a passi veloci duemila anni di dottrina seducendo i cattoebeti con concetti dolcemente avvelenati. Se gli ebrei dovessero coalizzarsi apertamente con gli islamisti, tranne un miracolo, i cristiani tornerebbero nelle catacombe. Le autorità dicono che i musulmani in Europa sono circa 30milioni. In realtà dovrebbero superare i 50milioni.

Abbiamo, forse, una speranza. Il neo presidente americano Donald Trump ultimamente ne ha sparate di tutti i colori, ma una delle ultime mosse lascia abbastanza perplessi. Pochi giorni fa ha condiviso un video su TruthSocial, dove Jeffrey Sachs definisce il premier israeliano Netanyahu “son of a bitch”, figlio di cagna, che in italiano si traduce in figlio di puttana: https://www.youtube.com/watch?v=obB2tWKvdc0. Un segnale positivo per il mondo libero o negativo per Sachs? Vedremo.

