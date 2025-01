Università di Coblenza: il Siero era 25 Volte più Pericoloso del Virus. Pfizer e Moderna lo Sapevano. UncutNews.

Tobias Ulbrich

Il Dr. Robert Rockenfeller dell’Istituto Matematico dell’Università di Coblenza ha presentato i suoi dati il 12.12.2024.

Purtroppo, ho ricevuto solo ora il link dalla sua lezione. L’istituto lavorava molto meticolosamente.

Tra le altre cose, l’istituto valuta anche i dati grezzi degli studi dei rispettivi produttori.

Il Dr. Rockenfeller ha spiegato che i produttori avevano fornito questi dati in ogni caso, in modo che fosse effettivamente possibile una valutazione dei dati, cioè un confronto tra la malattia grave causata dal virus e la malattia grave dopo la vaccinazione.

Lo hanno valutato per tutti i produttori. Il valore 1 rappresenta il valore se il rapporto tra danni alla salute con o senza vaccinazione è lo stesso. Una vaccinazione funzionante dovrebbe quindi raggiungere un valore inferiore a 1 – alla faccia delle basi teoriche.

Moderna non ha apportato alcun beneficio in seguito, poiché i danni alla salute con la vaccinazione sono rimasti più o meno gli stessi. In Johnson & Johnson, sono addirittura leggermente diminuiti, come è giusto che sia. C’erano più danni da placebo con lo Sputnik che con la vaccinazione stessa, motivo per cui il dottor Rockenfeller anneriva e chiedeva cosa ci fosse dentro. Non dovrebbe esserci un valore negativo.

Tuttavia, la presentazione si è conclusa con l’HAMMER che, secondo lo studio BioNTech con oltre 40.000 soggetti di test, nel gruppo vaccinato dopo la vaccinazione sono stati registrati gravi danni alla salute 25 volte superiori rispetto all’infezione con il virus.

Chiunque presenti tali dati come produttore di un vaccino sa dalla valutazione dei dati che la sua sostanza causerà solo danni, ma nessun beneficio.

A causa delle conoscenze positive di BioNTech e del fatto che la sostanza è stata comunque immessa sul mercato con le conoscenze, si deve presumere che BioNTech abbia accettato almeno tutti i danni alla salute di tutte le persone vaccinate. L’avvocato chiama questo intento condizionale.

Il PEI era responsabile della revisione dell’approvazione condizionata di Comirnaty. E’ un peccato che i dati abbiano dovuto essere valutati in quella sede in modo abbastanza evidente e che, nonostante un rischio di danno estremamente provato, il PEI abbia comunque rilasciato questa sostanza per l’approvazione condizionata e poi abbia anche chiesto al produttore di dichiarare che la sostanza era “sicura” contrariamente alla base fattuale disponibile. Si è sempre detto che Comirnaty era “efficace e sicuro”. BioNTech e il PEI sapevano che era una bugia.

Vorrei sapere chi è stato responsabile delle statistiche mediche e dell’esame dell’approvazione condizionata presso il PEI nell’ambito dell’audit e se l’allarme è già stato lanciato lì (paragonabile all’RKI) e poi sventolato per motivi politici (come con l’RKI) a conoscenza del rischio di danni. Abbiamo urgente bisogno dei “file PEI”.

È una vergogna per un’autorità di regolamentazione tedesca incaricata di rivedere far passare qualcosa del genere, ed è ora comprensibile a tutti perché il PEI abbia una forza trainante così forte da nascondere e oscurare quando si tratta di farmacovigilanza, cioè supervisione dei farmaci. Se conoscevano già in anticipo il potenziale danno, questo non deve essere documentato registrando il danno.

Il caso è sicuramente di competenza del pubblico ministero di Darmstadt in relazione al PEI. La questione deve essere indagata d’ufficio, poiché milioni di persone in tutto il mondo sono state danneggiate a conoscenza di questa autorità. L’intera Europa sta ora osservando ciò che sta facendo la procura di Darmstadt.

Tuttavia, il caso è di competenza della procura di Magonza, poiché anche BioNTech era a conoscenza del danno e ha immesso il prodotto sul mercato con questa conoscenza. Anche in questo caso, tutti dovrebbero dare un’occhiata a ciò che sta facendo la procura di Magonza.

Tra l’altro, questo spiega anche perché BioNTech è stato l’unico produttore a volere un accordo di responsabilità civile dalla Repubblica Federale Tedesca per intenzione. Solo nel loro contratto APA si trova l’esenzione per l’intenzione.

Tutti gli altri produttori non hanno chiesto questa esenzione intenzionalmente. Secondo i dati del Dr. Rockenfeller, anche gli altri produttori non ne avevano bisogno, poiché causavano tanti danni quanto il virus o erano addirittura migliori.

Ora, tuttavia, è del tutto evidente che sia la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal PEI esaminatore, sia il produttore BioNTech erano entrambi a conoscenza del danno e presumibilmente hanno immesso sul mercato un prodotto inadatto e dannoso con piena cognizione di causa per pura avidità di profitto.

Anche la signora Merkel e il signor Scholz dovevano saperlo, poiché allora era essenziale anche progettare la distribuzione attraverso la Bundeswehr e il generale Breuer in modo tale che i lotti dannosi non finissero tutti in un centro di vaccinazione, ma fossero distribuiti ampiamente in tutta la Germania. Come è noto, la logistica e la distribuzione erano una priorità assoluta nella Cancelleria federale.

Poiché è ormai noto che solo il 15% dei lotti è stato danneggiato, la frode va ben oltre. In nessun caso può e non deve essere distribuito alla popolazione con un rischio di danni 25 volte superiore rispetto al virus. Si può presumere che l’85% delle fiale consegnate siano state fornite solo con soluzioni placebo, perché altrimenti il danno alla salute nella popolazione sarebbe stato molto più alto.

Poiché abbiamo costruito la nostra banca dati sui danni alla salute segnalati nello studio legale, possiamo confermare che tutti i lotti dannosi non sono stati distribuiti in un unico luogo, ma in tutto il paese, poiché abbiamo ricevuto le segnalazioni di danni da vari luoghi in Germania per lo stesso numero di danni distribuiti su una vasta area dello studio legale. Ciò ha anche garantito che non ci potesse mai essere uno scandalo con un lotto in un sito di vaccinazione, poiché si sono verificati solo danni alla salute isolati, che all’inizio non potevano essere attribuiti alla vaccinazione, perché apparentemente tutti gli altri l’avevano tollerata bene. Si effettua una distribuzione così difficile solo se si conosce il potenziale di danno.

La stessa cosa si ripete nei processi giudiziari. Anche in questo caso, i lotti EX8679, FE6975, EW8904, EX3510, ER9480, EX8680, EM0477, EJ6789 non appaiono mai in un mucchio palese in un tribunale, in modo che nessun giudice possa avere un’immagine uniforme di loro. Poi c’è molta interferenza da parte di BioNTech che non dice che nulla di tutto ciò sarebbe vero e i giudici non confrontano più i loro file. Per questo motivo, è stato anche deliberatamente organizzato in alcuni tribunali regionali come Aquisgrana in modo tale che la stessa camera non si occupi mai dei casi di danni da vaccino. In questo modo, si può anche garantire ed evitare che schemi chiari diventino riconoscibili tra i giudici che si occupano del caso.

Solo chi ha avuto in mano la logistica e la distribuzione fin dall’inizio ha potuto pianificare attentamente i danni e le loro conseguenze.

È probabilmente il più grande crimine che la Germania abbia vissuto nella storia del dopoguerra. Ma quando sospetti criminali provenienti da altre aree del crimine riempiono i banchi del governo, allora non sorprende che non abbiano avuto scrupoli nell’attuazione e nella continuazione, perché semplicemente mancano di qualsiasi senso di ingiustizia.

Ecco perché tutti coloro che un tempo erano sotto la responsabilità del governo sono rigorosamente contrari a qualsiasi tipo di illuminazione, contro l’istituzione di commissioni d’inchiesta. Pertanto, è probabile che soffi il vento per l’interesse a fare la guerra, poiché allora nessuno chiederebbe informazioni sui crimini legati alla vaccinazione, poiché la popolazione avrà poi altre preoccupazioni e paure. Tutti i crimini devono essere completamente risolti immediatamente.

Pertanto, è probabile che il vento soffi per esercitare la massima pressione sulla magistratura, per aiutare a spazzare tutto sotto il tappeto.

Vedremo se tutti i membri del sistema di giustizia penale rimarranno effettivamente così obbedienti ai ministri della giustizia quest’anno e continueranno a coprire i crimini o se l’uno o l’altro pubblico ministero perderà semplicemente la pazienza.

Vedremo anche, quando tutti i procedimenti saranno raggruppati presso i Tribunali Regionali Superiori, se i Senati non avranno improvvisamente una visione d’insieme dei procedimenti completamente diversa rispetto ai singoli procedimenti condotti presso i Tribunali Regionali. In ogni caso, il Tribunale regionale superiore di Düsseldorf sta raccogliendo diligentemente i procedimenti fino all’autunno 2025, quando sono previste le prime udienze. Forse non è stata una cattiva idea voler avere un’impressione generale prima di iniziare a prendere decisioni.

A proposito, Rockenfeller dichiara valide anche le cifre e le dichiarazioni del Prof. Dr. Kuhbander e del Prof. Dr. Reizner nel giro di domande. Tuttavia, ritiene che con un periodo di osservazione più lungo, l’eccesso di mortalità sarebbe stato aggiustato anche per i dati demografici, quindi dovrebbe essere un po’ più basso, circa dieci e 20 volte il numero di decessi segnalati al PEI. Ciò significa che almeno 30.000 decessi fino a 60.000 decessi dovuti alla vaccinazione sono un ordine di grandezza realistico. Poiché Kuhbandner e Reizner avevano gravato troppo sulla valutazione del 2019, le loro cifre sarebbero state un po’ più alte, anche se la metodologia di calcolo e i risultati presentati non erano attaccabili.