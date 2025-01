Evasione Mistica. Divagando su un’Immagine. Il Matto.

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni originate dall'immagine che vedete qui sotto…Buona lettura e meditazione.

EVASIONE MISTICA

Pere Borrel del Caso, Fuga dalle critiche (1874)

Imbattendomi in questa immagine, non ho potuto fare a meno di associarla subito a me stesso, ovviamente in quanto Matto. E non solo: l’immagine ha richiamato alla mia mente quanto esorta il sufi Jalal ad-din Rumi:

«Diventa cielo.

Prendi un’ascia e rompi le pareti della tua prigione.

Fuggi».

«Diventa cielo»! Due parole che dicono tutto!

D’acchito, dico che l’immagine illustra l’Evasione Mistica, che per quanto mi riguarda si attua per Apofasi. Si «diventa cielo» per negazione – un liberarsi lasciando andare – di tutto ciò che non è cielo e (illusoriamente) lo ingombra.

Si tratta di un trompe-l’oeil (“inganna l’occhio”) in cui il pittore spagnolo costruisce una scena tridimensionale creando la profondità grazie alle mani e al piede del giovanetto che, oltre alla testa, “bucano” la tela, andando oltre il semplice dipinto e si preparano a “saltare” oltre la cornice.

Il dipinto immortala il momento in cui il giovanetto evade dalla cornice che lo costringe e si affaccia verso l’esterno con sguardo attento, curioso e sbalordito: uno sguardo testimoniante una meraviglia, un’“accensione” dello spirito – un tapas, ovvero un “ardore” secondo l’induismo – foriera di un entusiastico, nobile protagonismo spirituale, che evidentemente gli era impossibile restandosene a fare la comparsa nell’angusta cornice in cui si sentiva soffocato, facendo nascere in lui l’impulso ad evaderne. Come si vede, l’evasione avviene dall’interno della cornice che è buio verso l’esterno che è nella luce, talché il giovanetto ne resta tutto illuminato:

«Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la lampada t’illumina con il suo splendore».

Si tratta di un’evasione dal Chiuso all’Aperto, dal Visibile all’Invisibile, dal Tangibile all’Intangibile, dall’Effabile all’Ineffabile, dal Pensato al Non pensato, dal Formulato all’Informulato, dal Molteplice all’Uno, dall’Organizzato al Pre-organizzato, dal Sillogizzato al Pre-sillogizzato, dal Razionale al Mistico: insomma, si attua un transito dall’interno della cornice che è buio all’esterno della stessa ov’è la Luce in Sé. Dico la Luce in Sé, non quella “di cui” si parla nella cornice.

Quanto afferma Antonin Artaud si attaglia perfettamente al transito suddetto:

«Ciò che faccio è fuggire il chiaro per chiarire l’oscuro»,

ossia, esco dall’oscuro della cornice in cui si presume che tutto si presenti come chiaro secondo ragione e fede, per slanciarmi verso il Chiaro in Sé, cioè verso la Luce. Sottolineo che l’ardore dello slancio – il tapas – è del tutto gratuito, ovvero non chiede niente in cambio, non ha uno scopo, un obiettivo: è un disinteressato e fiducioso proiettarsi verso il sarà quel che sarà (che già è) e trascende qualsiasi concettualizzazione e passione umana, le quali, pertanto, vanno lasciate andare poiché trattengono nella cornice.

E se “il sonno della ragione genera mostri”, non è men vero che mostri, forse peggiori, sono generati dall’esaltazione della ragione. Si dirà che la ragione ha da essere integrata dalla fede, e questo è plausibile, ma c’è un terzo elemento che non può essere ignorato o, peggio ancora, considerato con sufficienza o sospetto: la mistica, che per me in quanto Matto consiste appunto in un’evasione, un salto, un slancio verso il non formulato, il non rubricato, il non descrivibile, il non riducibile a sillogismi, in non sistemato/ridotto in parole ed immagini, quindi anche radicalmente oltre visioni, locuzioni e profezie. In questo senso, assumo l’osservazione di Emile Cioran:

«L’esperienza mistica, al suo limite estremo, si identifica con la beatitudine di un supremo rifiuto».

«Beatitudine di un supremo rifiuto»: silenzio radicale inconcepibile per chi assolutizza acquisizioni cogitative e verbali nelle quali credere, le quali, alla lunga, costituiscono coaguli mentali che ostacolano la Luce. Si potrebbe dire: evasione dal mondo delle forme e dei ritmi per slanciarsi nel Nessun Dove, nella Nessuna Forma e del Nessun Ritmo, ov’è la Luce che non ha un “dove” ed anzi proprio per questo illumina e vivifica ogniddove, quindi ogni forma e ogni ritmo, mantenendo l’indipendenza. La Luce è la Perfezione in Sé di cui nell’Anonimo di Francoforte:

«Il perfetto è un’essenza che tutto comprende e racchiude in sé e nel suo essere, e senza la quale o al di fuori della quale non v’è alcun vero essere, e nella quale tutte le cose hanno il loro essere, giacché essa è l’essenza di tutte le cose, che, immutabile e immobile in sé, tutte le muta e muove».

Per inciso, notiamo come nella nipponica Via della Spada abbia decisiva importanza ciò che in giapponese viene detto Fudoshin, che significa lo Spirito immobile, imperturbabile, necessario ad un’agire retto e adeguato alla situazione, un agire appunto illuminato. Ciò significando che per fruire della Luce in quanto «essenza immutabile e immobile in sé» occorre rendere tale anche il proprio spirito, dacché, per dirla con Empedocle, il simile cerca il simile. Altrimenti, che senso avrebbe la creatura ad immagine e somiglianza del Creatore?

Emblematico è il titolo dell’opera Fuga dalla critica: il giovanetto è in fuga dalle convenzioni di ogni tipo e dalle sgrinfie degli “esperti” (i più “umili” in prima fila!) che criticano e si agitano in combutta reciproca all’interno della cornice. Non per nulla Meister Eckhart nota che:

«i teologi possono litigare, ma i mistici del mondo parlano la stessa lingua»,

ciò che il fondamentalismo di qualunque specie aborre, impietrato com’è nel proprio linguaggio tanto valido quanto ineluttabilmente approssimativo come tutti i linguaggi, che sono forme e quindi limitati per definizione; sennonché per il trambusto che vi regna, l’interno – buio – della cornice non può considerarsi nemmeno una “prigione dorata”, almeno non per tutti.

Il termine “giovanetto” – il magnifico latino juvenis – lo adotto a ragion veduta: il saltar fuori dalla cornice simboleggia l’evasione dal vecchiume asfittico interno alla cornice per il ritrovamento estatico della giovinezza perenne che vive respirando il Verbo «Luce degli uomini» e trascende infinitamente qualsiasi indottrinamento e formulazione, che, nel buio interno alla cornice, ne rappresentano al più dei timidi balbettamenti. Non si può imprigionare la Luce in pensieri e parole, e già la parola “luce” è forse di troppo. Altro è la fede nello scritto e nel parlato “della” Luce e altro è la fede immediata nella Medesima, che esige, di nuovo, «la beatitudine di un supremo rifiuto”, ossia il certame dell’Apofasi. E dico “certame” perché l’Apofasi non è una passeggiata, vista la strenua resistenza posta dall’io fittizio che si nutre di forme, non da ultima la Cultura, che scrivo con la maiuscola ma non cessa di appartenere alla giostra del mondo delle forme.

Sulla stessa lunghezza d’onda eroico-estatica si pone il mistico persiano Abu Said ben Abi Ikhair (XI secolo) a proposito del Sufismo, altro nome dell’Apofasi:

« Il Sufismo è uno stile di vita, è abbandonare quello che sia ha nella testa, donare ciò che si ha tra le mani e non tirarsi indietro davanti a nulla».

Si noti: agli occhi dei Sani di mente allocati nella cornice, «uno stile di vita» … da Matto.

Da notare la coincidenza, neanche a dirlo “casuale”, con l’evangelica «vendita di tutti i beni». Vendita (apofasi) necessaria all’acquisto della «perla preziosa», del «tesoro nascosto». E non sarà inutile ribadire che la perla o il tesoro, insomma la Luce, si trovano all’esterno della cornice!

Intrigante, nel Sufismo, la “Taverna” ove il pellegrino – l’evaso – viene inebriato dal vino del Divino Amore, cioè dalla Luce, ciò che rivela come la “Taverna” non sia un luogo nella cornice bensì un non-luogo al di fuori di essa, nel Cielo! … «Diventa cielo» …

«Là fuori, oltre a ciò che è giusto e sbagliato

esiste un campo immenso

Ci incontreremo lì».

Rumi

Inammissibile, terribile e sconvolgente quel «là fuori, oltre il giusto e lo sbagliato» per chi, dentro la cornice, è impastoiato nei dualismi a non finire (altro che Fudoshin!), e non può ammettere, o almeno intuire, che esista un «campo immenso», ossia un cielo … «diventa cielo» …

Dunque lo juvenis è un evaso che suscita scandalo in coloro che si trovano bene in reclusione, verso i quali, invece, egli nutre il più grande rispetto, poiché sa che ognuno, senza eccezione e consapevole o meno che ne sia, sta percorrendo la Via, e lo fa nel modo che ritiene più opportuno, compiendo ciascuno i propri inevitabili errori. E se la Via è anche Verità e Vita, nessuno, ma proprio nessuno, può emettere giudizi temerari su chicchessia.

Il Santo Curato d’Ars:

«“Ti ringrazio, mio Dio, perchè non sono come gli altri uomini: ladri, ingiusti, e adulteri, nè come questo pubblicano”.

Tale è, fratelli miei, il linguaggio dell’orgoglioso, il quale, essendo pieno della buona opinione di se stesso, disprezza, col pensiero, il prossimo, censura la sua condotta, e condanna le azioni che sono compiute con le intenzioni più pure e più innocenti.

Egli non trova nulla che sia ben fatto nè ben detto, se non ciò che fa e dice lui stesso.

Lo vedrete sempre attento alle parole e alle azioni del suo vicino e, alla minima apparenza di male, senza fermarsi a esaminare, lo biasima, lo giudica, lo condanna.

Ah! maledetto peccato, quante divisioni produci, quanto odio, quante discussioni, o, per meglio dire, quante anime trascini nell’inferno!

Sì, fratelli miei, noi vediamo che una persona che sia soggetta a questo peccato, si scandalizza e si sconvolge per qualunque cosa.

Bisognava proprio che Gesù Cristo giudicasse questo peccato alquanto cattivo, a causa della distruzione orribile che produce nel mondo, dal momento che, per incuterci il più grande orrore possibile, ce lo dipinge in una maniera così chiara e vivace, nella persona del fariseo.

Ah! fratelli miei, quanto grande e quanto orribile è il male che questo maledetto peccato trascina con sé!».

