2025: Ora si Fa sul Serio…Sergio Russo….

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Sergio Russo, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste meditazioni sull'anno che si apre.

§§§

2025: ORA SI FA SUL SERIO…

È oramai tutto pronto,

poiché adesso “si è fatto silenzio in cielo, per circa mezz’ora”:

approfittiamone dunque, prima che sia troppo tardi!

La notte scorsa, preso dalle mie riflessioni, ho avuto la netta sensazione che siamo finalmente giunti alla vigilia di grandi ed importanti avvenimenti, che avranno luogo proprio quest’anno: nel 2025.

Ovviamente, il cosiddetto “uomo comune” non può sapere che «la Russia è lo strumento scelto da Dio per punire il mondo intero.» (Lucia di Fatima a p. Agostino Fuentes, nel 1957).

Uomini e donne contemporanee sanno invece – secondo quanto suggerisce loro di ritenere il pensiero unico dominante, o mainstream – che la Russia di Putin, non paga di aver invaso l’Ucraina, sferrerà il suo attacco verso le nazioni “libere e democratiche” dell’occidente, per dare séguito alle proprie mire espansionistiche…

E pur tuttavia, di tutto ciò ne hanno una chiara comprensione soltanto coloro che non si lasciano assoggettare al martellamento mediatico del globalismo imperante ma che, viceversa, ben sanno come la realtà sia alquanto diversa da come ce la raccontano…

Il cosiddetto occidente infatti, si trova oggi (proprio come avvenne ai tempi dell’impero romano, nel III e IV secolo) alle soglie di una disgregazione epocale: la corruzione capillare, il dissolvimento morale e la pervicace negazione della verità – nei confronti, sia della realtà concreta dei fatti, che del retto pensare razionale – ad opera dei vertici politici e culturali, manovrati questi a loro volta, dalle élites finanziarie, massoniche e pedosataniste, le quali dominano larga parte del mondo moderno, è giunto oramai al capolinea.

Con la differenza che, nell’antica Roma i barbari premevano ai confini dell’impero per entrare, mentre nel caso odierno, viceversa, tali barbari sono già penetrati all’interno, già all’opera per imporci usanze e costumi che, paradossalmente, essi avevano lasciato nei loro paesi d’origine, e ben volentieri se ne erano sbarazzati, ma che adesso percepiscono invece, poiché sradicati dai loro contesti vitali, essere come l’unica forza aggregatrice capace di restituire loro una certa identità: a individui che, concetti quali libertà e indipendenza, non ne hanno mai goduti nella loro esistenza!

Ai nostri giorni tutte le profezie convergono in un punto focale: si sta cioè preparando il gran giorno dell’ira di Dio… di quel Dio che è stato ostinatamente rifiutato, nonostante Egli abbia mandato i suoi Profeti e i suoi Testimoni dappertutto ma, proprio come è narrato nei Vangeli, alcuni li bastonarono, altri li uccisero, ed altri ancora li lapidarono…

E tuttavia… con Dio non si scherza! (pur se Egli dimostra avere una grande pazienza…), ma la risposta esatta la danno, a tal proposito, addirittura gli stessi persecutori, dovendo ammettere che pertanto “Lui farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo.”

L’occidente che ha rinnegato Gesù Cristo – poiché è Egli stesso “quella pietra su cui, cadendovi sopra, ci si sfracellerà; e che qualora essa cada su qualcuno, lo stritolerà” – esso cadrà appunto sulle proprie rovine, distrutto oltreché da nemici esterni, ben più da nemici interni e flagellato persino dalla stessa natura, quasi che questa voglia finalmente vendicarsi di essere stata presa a pretesto, a volte come idolo, altre volte come feticcio, in realtà come piedistallo-alibi alle idiozie di individui senza scrupoli e spregiatori della propria patria…

È quindi rimasta soltanto mezz’ora per cui, lo affermano sempre le medesime profezie, unica àncora di salvezza saranno allora le comunioni frequenti (ove possibile, ed ovviamente accompagnate dalla confessione sacramentale), il santo rosario e la coroncina della divina misericordia…

L’avvertimento verrà “come un ladro di notte”, in questo silenzio di mezz’ora, e riporterà ogni persona dotata di ragione, in ogni luogo dove essa si trovi, e per tutti allo stesso tempo, ciascuno davanti alle proprie responsabilità, faccia a faccia con la propria coscienza…

E tuttavia “il giudizio comincerà dalla Casa di Dio” – e di ciò se ne accorgeranno per primi le “sentinelle della notte”, le quali già da tempo hanno lanciato l’allarme ma, proprio i “generali”, vi hanno fatto orecchie da mercante – e poi sarà la volta dell’umana società, presa di mira proprio in coloro che, di umano appunto, conservarono ben poco…

Tutto è pronto per il Ritorno del Re, ma ciò avverrà non senza spargimento di sangue, poiché è giusto che “muoiano miseramente quei malvagi…”

E dunque: «Amen. Vieni Signore Gesù…»

«Sì, verrò presto!»

Oramai ci siamo: manca soltanto mezz’ora, la mezz’ora più preziosa della nostra vita, coraggio, fermiamoci un attimo, e riflettiamo seriamente…

Così è… se vi pare!

Sergio Russo

§§§

