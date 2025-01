Feisbùc Censura di Nuovo Stilum. Di G@y. 0m0f0bi e Bergoglio non si Può Parlare. Zucky, ma non Avevi Promesso…?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, le roboanti dichiarazioni di Mark Zuckerberg si scontrano con la realtà: Facebook ha appena cancellato un articolo di Stilum Curiae, che trovate qui sotto…Buona lettura e condivisione.

La Chiesa Iper Gay Friendly al Tempo di Jorge Mario Bergoglio. San Paolo, Chi? Quell’Omofobo?

11 Gennaio 2025 Pubblicato da Marco Tosatti

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione qualche elemento sulla Chiesa attuale, e sulla tendenza che le ha impresso – e continua a imprimerle – Jorge Mario Bergoglio.

Il primo è un articolo di Outreach:

Il cardinale Robert W. McElroy diventerà il prossimo arcivescovo di Washington, DC, ha annunciato il Vaticano lunedì mattina.

Il cardinale è un appassionato difensore dei migranti , si esprime spesso contro la polarizzazione nella chiesa e nella società ed è un sostenitore della visione di Papa Francesco per una chiesa sinodale . Papa Francesco ha nominato il cardinale McElroy vescovo di San Diego nel 2015 e prima di allora ha prestato servizio come vescovo ausiliare nella sua nativa San Francisco.

Laureato all’Università di Harvard e con un dottorato in scienze politiche alla Stanford University, il cardinale McElroy, 70 anni, è emerso anche come uno dei più accaniti sostenitori, tra la gerarchia statunitense, dell’inclusione LGBTQ nella Chiesa cattolica.

In una conferenza stampa tenutasi lunedì a Washington, il cardinale McElroy ha affermato: “Siamo chiamati a proclamare che tutti sono benvenuti in questo viaggio, abbracciati dall’amore di Dio”.

Di seguito una sintesi delle opinioni del cardinale McElroy su questioni importanti per i cattolici LGBTQ.

1. Il cardinale McElroy ha condannato fermamente il bigottismo verso le persone LGBTQ

Il cardinale ha definito il bigottismo verso le persone LGBTQ “un mistero demoniaco dell’anima umana” e ha affermato che “la testimonianza principale della Chiesa di fronte a questo bigottismo deve essere quella di accoglienza piuttosto che di distanza o condanna”.

Nel 2023, ha scritto in America sulle conversazioni stimolate dai preparativi per il Sinodo sulla sinodalità e ha suggerito che il Sinodo potrebbe esplorare modi per ammettere le persone LGBTQ e i cattolici divorziati e risposati alla comunione, un atto di “inclusione radicale” nella vita della Chiesa.

Data la quantità di attenzione che il ruolo delle persone LGBTQ nella chiesa riceveva all’epoca, ha notato sia le “diffuse richieste per una maggiore inclusione delle donne e degli uomini LGBT nella vita della chiesa, sia la vergogna e l’indignazione per il fatto che esistano ancora atti atroci di esclusione”.

2. La cura pastorale deve essere offerta a tutti i cattolici LGBTQ

Nello stesso saggio, il cardinale McElroy ha respinto l’idea che la “distinzione tra orientamento e attività” sia il “focus principale” quando si tratta di cura pastorale per i cattolici LGBTQ, perché “suggerisce inevitabilmente di dividere la comunità LGBT tra coloro che si astengono dall’attività sessuale e coloro che non lo fanno”.

Cioè, la chiesa non dovrebbe escludere le persone LGBTQ in base al fatto che siano coinvolte in attività sessuali. “Piuttosto, la dignità di ogni persona come figlio di Dio che lotta in questo mondo, e l’amorevole vicinanza di Dio, devono essere il cuore, l’anima, il volto e la sostanza della posizione e dell’azione pastorale della chiesa”, ha scritto.

3. Ha definito il linguaggio del catechismo sull’omosessualità “un disservizio”

In un’intervista con il podcast di America Media ” Jesuitical ” nel 2023, il cardinale McElroy ha affermato che il modo in cui il catechismo descrive gli atti omosessuali come “intrinsecamente disordinati” è un “problema”, perché mentre la frase è pensata come termine filosofico, la maggior parte delle persone la legge come un termine psicologico.

“È una parola terribile e dovrebbe essere tolta dal catechismo”, ha affermato.

Ha affermato che nel suo ruolo di vescovo di San Diego, desiderava che le persone LGBTQ si sentissero benvenute nella chiesa tanto quanto chiunque altro.

“Penso davvero che Cristo sarebbe totalmente d’accordo con questo”, ha detto. “Che vorrebbe che ogni persona, ogni persona LGBT e le loro famiglie, si sentissero ugualmente benvenute nella chiesa”.

4. La castità è importante, ma il cristianesimo comprende molto di più

In un saggio pubblicato nel 2017 in difesa di Building a Bridge , il libro scritto dal fondatore di Outreach James Martin, SJ , il cardinale McElroy ha scritto che gli attacchi contro il ministero rivolto alle persone LGBTQ sono spesso animati da “una distorsione della teologia morale cattolica” che pone la castità al di sopra di tutte le altre virtù cristiane, come la fede, l’amore, la speranza, la misericordia e la compassione.

I cattolici LGBTQ, come tutte le persone, sono chiamati a condurre una vita casta, ha scritto, e il “discepolo è obbligato a limitare l’attività sessuale genitale al matrimonio”.

Ma, ha continuato, “Molte volte, le nostre discussioni sulla vita della chiesa suggeriscono che la castità ha un ruolo singolarmente potente nel determinare il nostro carattere morale o la nostra relazione con Dio. Non è così”.

Piuttosto, ha suggerito che i cristiani sono chiamati a “vivere le virtù di Cristo; tutti noi riusciamo magnificamente in alcune e falliamo in altre”.

5. L’incontro con uomini gay affetti da AIDS ha plasmato il suo giovane sacerdozio

In un profilo pubblicato l’anno scorso su Harvard Magazine , il cardinale McElroy ha sottolineato come l’incontro con persone in fin di vita per complicazioni legate all’AIDS durante il suo periodo da giovane sacerdote a San Francisco abbia contribuito a plasmare la sua visione sulle questioni della sessualità umana.

Uno dei mentori del cardinale McElroy all’epoca era il defunto arcivescovo John Quinn di San Francisco, che sosteneva il ministero per le persone affette da HIV e AIDS . L’arcivescovo Quinn presentò il cardinale McElroy a uomini morenti che erano stati emarginati dalle loro famiglie e comunità di fede.

“Penso che sia stato allora che ho iniziato a cercare modi per dimostrare che le persone LGBTQ+ sono veramente, ugualmente, membri della Chiesa cattolica e che tutte le dimensioni e gli atteggiamenti di esclusione dovrebbero finire”, ha detto alla rivista.

6. Il termine “LGBT” è stato rimosso dai documenti sinodali nel 2023 per ragioni politiche

Nel 2023, mentre i vescovi e altri leader della Chiesa concludevano la prima parte del Sinodo sulla sinodalità, alcuni cattolici LGBTQ rimasero delusi dal fatto che i leader del sinodo avessero rimosso la frase “LGBT” da una sezione sulle situazioni pastorali difficili nella Chiesa.

Parlando ad America , il cardinale McElroy ha affermato che la frase è stata rimossa perché era diventata un parafulmine politico.

“Una delle ragioni delle difficoltà attuali con la terminologia è che è stata legata, in particolare in Africa, alla politica estera americana e al condizionamento degli aiuti esteri. Ed è ampiamente interpretata come uno sforzo colonialista”, ha affermato.

7. “L’animosità persistente” contro gay e lesbiche ha portato a proteste contro le benedizioni

Quando nel 2023 il Vaticano pubblicò “Fiducia Supplicans”, un documento che autorizzava i preti a benedire i cattolici in relazioni irregolari, comprese le coppie dello stesso sesso, molti cattolici LGBTQ gioirono. Ma una reazione negativa al documento, in particolare da parte dei vescovi di alcuni paesi africani e dell’Europa orientale, alla fine portò il Vaticano a cercare di minimizzare il significato del documento.

In un discorso dell’anno scorso , il cardinale McElroy attribuì l’opposizione al documento negli Stati Uniti a un “animosità persistente tra troppe persone verso le persone LGBT”.

Il cardinale McElroy ha ricordato ai sacerdoti della sua diocesi che non hanno alcun obbligo di benedire i cattolici nelle relazioni omosessuali e ha interpretato la decisione di alcune conferenze episcopali di astenersi dall’implementare il documento come un passo positivo verso la “decentralizzazione” ecclesiastica.

Ma ha comunque sostenuto che “la decentralizzazione non deve oscurare in alcun modo l’obbligo religioso di ogni chiesa locale nella giustizia e nella solidarietà per proteggere le persone LGBT nelle loro vite e nella loro pari dignità”.

Il secondo elemento è un articolo pubblicato da Messa in Latino, che ringraziamo per la cortesia:

Card. Cupich: “I cattolici LGBT hanno molto da contribuire, anche nell’amore sacrificale dell’adozione”

Ancora pessime parole del Cardinale di Chicago Blase Cupich, pupillo di Francesco. Adozione per i gay sì, S. Comunione in ginocchio no (QUI su MiL la grottesca notizia: “Card. Cupich, la proibizione dell’Eucarestia in ginocchio. Pessimo Cardinale). Sulle adozione ai gay Benedetto XVI ha definito tali adozioni violente e immorali Luigi C. Infocatòlica L’arcivescovo di Chicago, il cardinale Blase Cupich, ha dimostrato ancora una volta che esiste una radicale spaccatura dottrinale e morale nella Chiesa cattolica. In un articolo pubblicato sul sito web Outreach, ha dato una valutazione molto positiva del fatto che le coppie omosessuali possono adottare bambini. Cosa che Benedetto XVI, quando era cardinale, aveva definito un atto immorale e violento nei confronti dei bambini. Il cardinale Blase J. Cupich, arcivescovo di Chicago, ha riflettuto sul ruolo dei cattolici LGBTQ nella Chiesa e sul loro contributo alla società, soprattutto nel campo delle adozioni e della genitorialità. In un articolo pubblicato su Outreach, il prelato ha sottolineato come queste persone, spesso emarginate, mostrino un’ammirevole resilienza e una forte volontà di vivere la propria fede nonostante le difficoltà. “Molte persone LGBTQ sanno cosa significa amore sacrificale, soprattutto quando assumono il ruolo di genitore di bambini che altrimenti non avrebbero una casa”, ha detto il cardinale. Secondo Cupich, questi atti di amore concreto e generoso incarnano il Vangelo nella sua dimensione più profonda. Il prelato ha anche affrontato le esperienze di rifiuto che molte persone LGBTQ hanno condiviso con lui. Ha raccontato casi di coppie che, dopo aver adottato dei bambini, hanno incontrato ostacoli nel farli battezzare o iscrivere alle scuole cattoliche a causa del loro orientamento sessuale. Queste esperienze, ha spiegato, hanno portato alcuni a sentirsi “come moderni lebbrosi”. Il cardinale ha sottolineato la perseveranza di questi credenti nella loro fede, nonostante il rifiuto, e il loro desiderio di essere parte attiva della comunità ecclesiale. “I cattolici LGBTQ apprezzano profondamente la vita comunitaria e sono convinti di avere qualcosa di significativo da contribuire alla Chiesa”. Il cardinale Cupich ha sottolineato l’importanza di ascoltare e comprendere le realtà delle persone LGBTQ piuttosto che dare giudizi affrettati. Ha sottolineato che il loro contributo, soprattutto nella cura e nell’educazione dei bambini, rappresenta un esempio dell’amore sacrificale che tutti i cristiani sono chiamati a praticare. Infine, ha incoraggiato la Chiesa ad accogliere queste persone con rispetto e riconoscimento, ricordando che “siamo tutti figli di Dio” e che nella sinodalità troviamo un modo per camminare insieme verso una vita di fede più piena e inclusiva. Dottrina cattolica La dottrina cattolica sull’omosessualità e sull’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali, che promana dalla Rivelazione e dalla Tradizione, è stata ratificata da un documento del 2003 della Congregazione per la Dottrina della Fede, quando era presieduta dall’allora cardinale Ratzinger, poi diventato Papa con Benedetto XVI. In quel documento si legge: ‘L’inserimento di bambini in unioni omosessuali attraverso l’adozione significa sottoporli di fatto a violenze di vario ordine, approfittando della condizione di debolezza dei piccoli, per introdurli in ambienti non favorevoli al loro pieno sviluppo umano. Una simile pratica sarebbe certamente gravemente immorale e in aperta contraddizione con il principio, riconosciuto anche dalla Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, secondo cui il miglior interesse da tutelare in ogni caso è quello del neonato, la parte più debole e indifesa. Le agenzie di adozione cattoliche negli Stati Uniti, fedeli alla dottrina cattolica, hanno affrontato diverse battaglie giudiziarie per essersi rifiutate di gestire le adozioni da parte di coppie dello stesso sesso. Soprattutto da quando, nel 2016, Barack Obama ha decretato che le agenzie che si rifiutano di gestire tali adozioni non possono ricevere finanziamenti federali. Anche la Camera dei Rappresentanti dello Stato della Virginia si è pronunciata nella stessa direzione. Tale politica è stata annullata da Donald Trump durante il suo primo mandato presidenziale. In diverse occasioni le agenzie e le leggi che le proteggono hanno ricevuto il sostegno dei vescovi del Paese. È il caso del maggio 2018, quando la Conferenza episcopale statunitense ha lodato gli Stati del Kansas e dell’Oklahoma per aver protetto le agenzie di adozione cristiane dall’obiezione di coscienza. Le sentenze sono state per lo più sulla stessa linea. Nel settembre 2019, un giudice federale ha dato ragione a un’agenzia cattolica nello Stato del Michigan. Infine, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione a un’agenzia di adozione cattolica di Filadelfia che si era rifiutata di gestire le adozioni di coppie dello stesso sesso. Tuttavia, Cupich è tutt’altro che un’eccezione all’opposizione alla dottrina cattolica sull’omosessualità e sull’adozione di bambini. Nel maggio 2022, il sito ufficiale del Sinodo sulla sinodalità ha pubblicato la testimonianza di tre coppie omosessuali che hanno adottato bambini. *** Il terzo elemento, sempre da Messa in Latino dimostra che qualche pudore ancora rimane… Rimosso da YouTube il video con la scandalosa conferenza filo-omosessualista di padre Roberto Pasolini, Predicatore della Casa Pontificia (ma è stato salvato da un utente) Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede veniva data notizia della nomina di padre Roberto Pasolini O.F.M.Cap. quale nuovo Predicatore della Casa Pontificia ( Il 9 novembre 2024 sulveniva data notizia della nomina di padre Roberto Pasolini O.F.M.Cap. quale nuovo Predicatore della Casa Pontificia ( QUI ), ovvero del responsabile delle prediche di Avvento e Quaresima per la Curia Romana. MiL pubblicavamo il video della conferenza Omosessualità e vita cristiana che padre Pasolini aveva tenuto sette mesi prima, il 10 aprile (quindi non un «peccato di gioventù»), presso il Convento San Francesco dei Frati Minori Cappuccini di Varese, in occasione del quale il nuovo Predicatore della Casa Pontificia sosteneva posizioni apertamente filo-omosessualiste e rilevavamo che nel video emergeva un insano trasporto e compiacimento del relatore nei confronti delle schifezze che stava raccontando ( Quattro giorni dopo, il 13 novembre, a seguito di alcune ricerche, supubblicavamo il video della conferenzache padre Pasolini aveva tenuto sette mesi prima, il 10 aprile (quindi non un «peccato di gioventù»), presso ildei Frati Minori Cappuccini di Varese, in occasione del quale il nuovo Predicatore della Casa Pontificia sosteneva posizioni apertamente filo-omosessualiste e rilevavamo che nel video emergeva un insano trasporto e compiacimento del relatore nei confronti delle schifezze che stava raccontando ( QUI ). QUI, QUI, QUI, QUI, QUI e MiL). In considerazione sia della prestigiosissima carica rivestita dal relatore sia della gravissima eterodossia (e depravazione) delle idee esposte, avevamo ritenuto opportuno trascrivere letteralmente i passaggi più scandalosi e raccapriccianti della conferenza, che in poche ore hanno fatto il giro del mondo ( QUI QUI su). Domus Sanctae Marthae, neppure qualche dichiarazione di circostanza (si tratta pur sempre dell’attuale Predicatore della Casa Pontificia, una carica che per prassi viene mantenuta per almeno una decina di anni!), ma ora abbiamo scoperto che lo scandaloso video è stato rimosso dal canale YouTube sul quale era stato originariamente caricato dagli organizzatori della conferenza (MiL, ma anche qualche «avantista» (otto mesi dopo la pubblicazione: meglio tardi che mai). Ovviamente nessuna (apparente…) reazione dalle parti della, neppure qualche dichiarazione di circostanza (si tratta pur sempre dell’attuale Predicatore della Casa Pontificia, una carica che per prassi viene mantenuta per almeno una decina di anni!), ma ora abbiamo scoperto che lo scandaloso video è stato rimosso dal canalesul quale era stato originariamente caricato dagli organizzatori della conferenza ( QUI la pagina vuota): insomma, le ripugnanti posizioni espresse da padre Roberto Pasolini devono aver scandalizzato non solo quegli «indietristi pelagiani» dei lettori di, ma anche qualche «avantista» (otto mesi dopo la pubblicazione: meglio tardi che mai). Certo non siamo così ingenui da pensare che padre Roberto Pasolini possa essere rimosso a breve – ma comunque troppo tardi – dal suo prestigiosissimo incarico (al quale è asceso proprio per queste sue idee?), però ci conforta pensare che un minimo accenno di vergogna o almeno imbarazzo si sia fatto strada anche nei Sacri Palazzi della Curia Romana, e non è certo poco, visti i mala tempora che currunt. YouTube e ricaricato, ad indelebile ignominiosa memoria, specchio dell’attuale pontificato ( E quindi, ora, che fine ha fatto il video dello scandalo? Abbiamo fatto una breve ricerca ed abbiamo scoperto che non è andato perduto: è stato salvato da un utente die ricaricato, ad indelebile ignominiosa memoria, specchio dell’attuale pontificato ( QUI ). L.V. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN: IT79N0 200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 ATTENZIONE: L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO. QUELLO GIUSTO E’: IBAN: IT79N0 200805319000400690898

