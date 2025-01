Il Maggior Scandalo del Secolo “Coperto” per Anni in UK, e che non Desta Interesse nei Media Italiani…Chissà Perché.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, grazie alla segnalazione di un amico fedele del nostro sito, V. M. che ringraziamo di cuore, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Free Press. Questo è accaduto, e probabilmente accade ancora, nel paese che manda la gente in galera per un tweet politicamente scorretto, e arresta chi prega – in silenzio! – a decine di metri dalle manifatture di aborti. La fine della civiltà (?!) occidentale passa anche di qua. Povera Gran Bretagna, povera Italia. La cosa che troviamo piuttosto incredibile è che uno scandalo di queste proporzioni non sia sulle prima pagine dei giornali italiani; perché secondo voi? Buona lettura e condivisione. (Qualche indizio: lo scandalo è scoppiato grazie a Elon Musk, è stato denunciato da Nigel Farage, bestia nera della politica britannica, coinvolge il premier laburista Starmer…insomma, una storia che ai propagandisti sinistrorsi, globalisti, e progressisti che hanno in mano i giornali e le TV proprio appare super indigesta).

§§§

LONDRA — L’adescamento e lo stupro seriale di migliaia di ragazze inglesi da parte di uomini per lo più di origine musulmana pakistana per diversi decenni è il più grande crimine in tempo di pace nella storia dell’Europa moderna. È andato avanti per molti anni. E continua ancora . E non c’è stata giustizia per la stragrande maggioranza delle vittime.

I governi britannici, sia conservatori che laburisti, speravano di aver insabbiato la storia dopo alcune azioni legali simboliche negli anni 2010. E sembrava che ci fossero riusciti, finché Elon Musk non ha letto alcuni documenti del tribunale e ha twittato il suo disgusto e sconcerto su X nel nuovo anno.

La Gran Bretagna ora è umiliata di fronte al mondo. L’ira repressa del pubblico sta ribollendo in superficie in petizioni, richieste di inchiesta pubblica e richieste di responsabilità.

Lo scandalo sta già rimodellando la politica britannica. Non riguarda solo la natura atroce dei crimini. È che ogni livello del sistema britannico è implicato nella copertura.

Gli assistenti sociali sono stati intimiditi fino al silenzio. La polizia locale ha ignorato, scusato e persino favorito gli stupratori pedofili in decine di città. I funzionari di polizia e del Ministero dell’Interno hanno deliberatamente evitato di agire in nome del mantenimento di quelle che chiamavano “relazioni con la comunità”. I consiglieri locali e i membri del Parlamento hanno respinto le richieste di aiuto dei genitori di bambini violentati. Le organizzazioni di beneficenza, le ONG e i parlamentari laburisti hanno accusato,coloro che hanno discusso lo scandalo, di razzismo e islamofobia. I media hanno per lo più ignorato o minimizzato la storia più importante della loro vita. Zelanti nella loro mancanza di curiosità, gran parte dell’élite mediatica britannica è rimasta intrappolata nella bolla della politica di Westminster e delle sue priorità egoistiche.

Lo hanno fatto per difendere un modello fallito di multiculturalismo e per evitare di porre domande difficili sui fallimenti della politica di immigrazione e di assimilazione. Lo hanno fatto perché avevano paura di essere definiti razzisti o islamofobi. Lo hanno fatto perché lo snobismo di classe tradizionale della Gran Bretagna si era fuso con il nuovo snobismo del politicamente corretto.

Ecco perché nessuno sa esattamente quante migliaia di ragazze siano state violentate e in quante città della Gran Bretagna a partire dagli anni ’70.

Ciò che sappiamo è che l’epicentro erano le città industriali – postindustriali del nord e delle Midlands dell’Inghilterra, dove gli immigrati dal Pakistan e dal Bangladesh si stabilirono negli anni ’60. I bianchi del posto affermano che l’adescamento e gli stupri iniziarono subito dopo. A Rotherham, la decadente città dello Yorkshire dove scoppiò per la prima volta lo scandalo, la polizia locale e i consiglieri furono informati dell’adescamento sistematico e degli abusi sessuali entro il 2001. Le prime condanne non si verificarono fino al 2010, quando cinque uomini di origine pakistana furono incarcerati per reati multipli contro bambine di appena 12 anni.

Questi uomini prendevano di mira le ragazze più vulnerabili, povere e senza padre, bambine in case di cura, con caramelle, cibo, corse in taxi e droga. Le violentavano, le passavano tra reti familiari e di amicizie, le sfruttavano in reti simili in altre città, poi le scartavano quando raggiungevano l’età del consenso.

Questo schema si è ripetuto in ben 50 città in tutto il paese, tra cui la verdeggiante Oxford e la liberale Bristol. Un’inchiesta del 2014 ha stimato che 1.400 ragazze erano state violentate in serie nella sola Rotherham.

I dettagli sono stabiliti senza ombra di dubbio nel piccolo numero di procedimenti giudiziari che alla fine sono arrivati in tribunale. La sofferenza descritta nei documenti del tribunale è nauseante da leggere: le ragazze sono state drogate, picchiate, sodomizzate, stuprate in gruppo, trafficate e torturate.

Una notte a Oldham nel 2006 , ad esempio, una ragazzina di 12 anni di nome “Sophie” entrò in una stazione di polizia e raccontò di essere stata appena molestata in un cimitero da un uomo di nome “Ali”. Un agente di polizia le disse di tornare con un adulto quando fosse stata sobria. Due uomini la aggredirono nella stazione di polizia. Raggiunti da un terzo, la violentarono nella loro auto. Quando la scaricarono per strada, lei chiese indicazioni a un uomo di nome Sarwar Ali. Lui la portò a casa sua, la violentò e le diede i soldi per il biglietto dell’autobus per tornare a casa. Un uomo di nome Shakil Chowdhury si fermò in macchina e si offrì di accompagnarla a casa. La rapì e la portò in una casa dove lui e altri quattro uomini la violentarono ripetutamente.

Diverse ragazze sono state assassinate. A Manchester nel 2003, Victoria Agoglia è stata ripetutamente drogata e violentata prima di ricevere una dose fatale di eroina all’età di 15 anni. A Blackpool quello stesso anno, la quattordicenne Charlene Downes è scomparsa: il suo corpo non è mai stato trovato.

A Telford, Azhar Ali Mehmood ha adescato Lucy Lowe dall’età di 12 anni e l’ha messa incinta a 14. L’ha bruciata viva nella sua stessa casa con la madre, la sorella disabile e il suo secondo figlio non ancora nato, anch’esso generato da Mehmood. Mehmood è stato condannato all’ergastolo nel 2001 per omicidio, non per reati sessuali.

Nell’era di “Say Her Name”, nessuno di importante pensava che valesse la pena di dire i nomi di queste ragazze. Le ragazze, dicevano i loro stupratori, erano ” sgualdrine bianche “, inutili e sacrificabili. A parte alcuni informatori, la maggior parte dei quali donne, e giornalisti coraggiosi come Julie Bindel , Andrew Norfolk , Douglas Murray e Charlie Peters , i media non mostravano alcun interesse.

Perché? Perché questo era il tipo sbagliato di crimine motivato da motivi razziali, commesso dal tipo sbagliato di criminale.

La maggior parte delle vittime erano bianche, più alcune sikh. La maggior parte dei loro aguzzini erano di origine musulmana pakistana e bengalese. La maggior parte dei loro crimini è stata commessa in città con un consiglio controllato dal partito laburista e un parlamentare del partito laburista che aveva bisogno dei voti dei musulmani. Ciò ha portato a un razzismo istituzionale di tipo rovesciato, e ciò ha permesso ai perpetratori di fare ciò che volevano.

Il sistema stesso è diventato corrotto. Gli assistenti sociali ammettono di non aver denunciato i crimini perché la polizia ha detto loro che sarebbero stati accusati di razzismo. Il leader di una gang di stupratori a Oldham, Shabir Ahmed , lavorava per il consiglio locale come “funzionario per i diritti sociali” e dirigeva la sua gang dall’ufficio di assistenza sociale del consiglio. Un altro membro era nel Consiglio dei giovani di Oldham.

In molti casi, i politici laburisti locali di origine pakistana hanno interferito con le indagini della polizia. A Telford nel 2016, 10 membri del consiglio laburista hanno scritto al ministro dell’Interno, Amber Rudd dei conservatori, sostenendo che le accuse di abusi erano “sensazionalizzate” e che non c’era bisogno di agire. Due anni dopo, un’indagine del quotidiano Sunday Mirror ha contato circa 1.000 vittime . Il sovrintendente della polizia regionale di West Mercia ha “significativamente contestato” le cifre e ha affermato che il Mirror aveva “sensazionalizzato” la questione.

La polizia non aveva fretta di indagare. I poliziotti anziani hanno ripetutamente negato che ci fosse un problema, poi hanno negato i suoi evidenti elementi razziali e religiosi. Governo e polizia concordano sul fatto che, indipendentemente da quale partito sia al potere, la pace nella Gran Bretagna multiculturale e migratoria di massa dipende dalle “relazioni comunitarie”. L’allarme del pubblico rispettoso della legge sulle conseguenze dell’immigrazione di massa viene soppresso, stigmatizzato dalla classe politica e dalla stampa come il razzismo di una chimerica “estrema destra”.

Per il partito laburista in particolare, “relazioni con la comunità” significa coltivare elettori musulmani urbani. Nazir Afzal, che è stato procuratore capo della Corona per l’Inghilterra nord-occidentale tra il 2011 e il 2015, sostiene che nel 2008 il Ministero dell’Interno ha consigliato alla polizia di non perseguire i casi di adescamento di bande, perché le ragazze avevano “fatto una scelta informata sul loro comportamento sessuale”.

A fine dicembre 2024, Jess Phillips, ministro per la salvaguardia e la violenza contro le donne e le ragazze dell’Home Office, ha respinto le richieste del consiglio comunale di Oldham per un’indagine guidata dal governo sul fallimento istituzionale e la corruzione che avevano reso possibili i casi di Oldham. L’unica cosa che Phillips sta salvaguardando è il suo seggio.

I conservatori non se la passavano molto meglio. Nel 2019, poco prima di diventare leader conservatore e primo ministro, Boris Johnson si lamentò che i soldi spesi per indagare sui crimini storici di abuso sui minori erano soldi “spaffing su un muro”. ( Spaffing è slang inglese per eiaculazione.) Nel 2020, il Ministero dell’Interno di Johnson soppresse la ricerca dei conservatori sulle gang di adescamento. Pubblicarla, dissero, non era “nell’interesse nazionale”.

Elon Musk ha cambiato l’interesse politico dei conservatori, quindi il loro nuovo leader, Kemi Badenoch, ora chiede un’inchiesta . Il primo ministro Keir Starmer è preso tra il suo partito, i suoi elettori e, se li trovasse, i suoi principi. Come direttore del Crown Prosecution Service, o CPS, tra il 2008 e il 2013, Starmer ha ottenuto alcune condanne di successo contro le bande di stupratori. Ma Starmer e i suoi avvocati non sono riusciti a portare in tribunale altri casi importanti.

Nel 2009, il CPS guidato da Starmer abbandonò l’azione penale contro una gang di adescamento e stupro a Rochdale, nonostante avesse prove del DNA e ore di testimonianze video. Quando Nazir Afzal iniziò a lavorare come procuratore della Corona nel 2011, una delle sue prime azioni fu quella di riaprire il caso e ribaltare la decisione del CPS. Nel 2012, Afzal ottenne la condanna di nove uomini, otto dei quali di origine pakistana e uno di origine afghana.

Afzal ha poi affermato che “l’eccessiva sensibilità dei professionisti bianchi al politically correct e la paura di apparire razzisti potrebbero aver contribuito a bloccare la giustizia”.

Starmer ha ammesso che “in particolare nei casi che coinvolgono gruppi, c’è chiaramente una questione di etnia che deve essere compresa e affrontata”. Ma ha insistito sul fatto che il fallimento nell’incriminare era stato causato da “una mancanza di comprensione” delle vittime: una “questione di credibilità”.

Ora è Starmer ad avere un problema di credibilità. Maggie Oliver , la detective di Manchester che ha contribuito a denunciare gli abusi a Rochdale, afferma che Starmer è “colpevole quanto chiunque altro io conosca” per il fallimento istituzionale nel proteggere alcuni dei bambini più vulnerabili della Gran Bretagna.

Starmer deve ancora affrontare il ruolo storico del partito laburista in questo pasticcio, o il suo record di complicità triangolare. Deve ancora dire se è d’accordo con il suo ministro Jess Phillips sul fatto che non dovrebbe esserci alcuna inchiesta nazionale. Ma ora che Musk ha detto l’indicibile sull’indicibile, non si torna indietro.

Gli equivoci legali di Starmer sembrano quello che sono: coprire le spalle del partito a spese della giustizia per le vittime. Annunciare un’altra inchiesta non sarà sufficiente a pacificare l’opinione pubblica britannica. Né ridurrà la popolarità di Nigel Farage e del suo partito Reform UK. Il loro principale fascino è che dicono ciò che nessun altro osa dire: l’intero sistema britannico è diventato moralmente in bancarotta. Ironicamente, la richiesta di Musk a Farage di dimettersi (Farage, dice Musk , “non ha ciò che serve”) probabilmente toglierà pressione a Starmer.

“Senza giustizia, niente pace” è uno slogan comune tra la classe di attivisti che ha scelto di non agire contro le bande di stupratori. Non ci sarà pace in Gran Bretagna finché non si conoscerà tutta la verità, la legge non sarà ripristinata, le burocrazie non saranno tenute a rendere conto e il governo delle “relazioni comunitarie” non sarà rovesciato. Il governo laburista farà del suo meglio per fare il minimo.

La pressione di Musk ha già fatto ciò che l’indignazione del popolo britannico sconfitto non può fare. Musk ha umiliato il governo britannico costringendolo a spiegare se stesso. Ora, deve essere costretto ad agire.

Per saperne di più sulla minaccia dell’Islam radicale, leggi il nostro editoriale, “‘Globalize the Intifada’ arriva a New Orleans”.

Dominic Green è un collaboratore del Wall Street Journal, editorialista del Washington Examiner e autore di cinque libri. Seguitelo su X @DrDominicGreen .

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: bambine, starmer, stupri, uk



Categoria: Generale