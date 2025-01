Biblia CEI y omisiones extrañas: ¿Qué pasó con la Nueva Alianza? Investigatore Biblico

Muy estimados StilumCuriales, Investigatore Biblico, a quien agradecemos de corazón, pone a vuestra disposición este artículo que se ocupa de una llamativa omisión en la Biblia editada por la Conferencia Episcopal Italiana. Feliz lectura y difusión.

Investigatore Biblico

Pista n. 290: “La Biblia CEI y las extrañas omisiones: ¿Qué pasó con la Nueva Alianza? El caso de Mc 14, 24”

por Investigatore Biblico

Continúo decididamente mi estudio sobre los errores y omisiones presentes en las Biblias CEI de 1974 y 2008. Dedicar mi vida a la Palabra de Dios es una misión que abrazo con compromiso y constancia, rezando todos los días al Señor para que me ilumine y me guíe en esta búsqueda que considero esencial.

Durante mis últimos análisis, me he encontrado con otra omisión, que me parece digna de mención, ya que se refiere a las palabras de la Consagración eucarística. Se trata de versículos de fundamental importancia, ya que relatan las palabras pronunciadas por Jesús durante la Última Cena, las mismas que todo sacerdote católico repite durante la consagración eucarística (recuerdo a este respecto la Pista anterior a la que os remito https://investigatorebiblico. wordpress.com/2024/12/30/ indizio-n-289-bibbie-cei-74-e- 2008-le-strane-omissioni- eucaristiche-il-caso-di-1-cor- 1124-di-ib/ ). Cualquier omisión o cambio en este contexto, por respetable que sea, me parece fuera de lugar.

Este es el caso en cuestión:

· CEI 1974 e 2008: “Y les dijo: Esta es mi sangre de la Alianza, derramada por muchos” (Mc 14, 24).

· Vulgata: “Et ait illis: Hic est sanguis meus Novi Testamenti, qui pro multis effundetur”.

· Martini: “Y les dijo: Esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual será derramada por muchos”.

· Ricciotti: “Y les dijo: Esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será difundido por muchos”.

Como se puede ver, la CEI omite el término “Nueva” presente en otras versiones, como la Vulgata y las traducciones de Martini y Ricciotti. La “Nueva Alianza”, fundada en la Sangre de Cristo, es distinta de la “Antigua Alianza”. Entonces, ¿por qué esta omisión? ¿Se trata acaso de un intento de favorecer una interpretación ecuménica o interreligiosa?

Cabe señalar que varios manuscritos neotestamentarios se refieren a la frase “καινὴς διαθήκης” (Nuevo Pacto), de acuerdo con Lucas 22, 20 y 1 Corintios 11,25. El adjetivo “καινὴς” (nuevo) está lleno de significado: no es sólo descriptivo, sino que indica una renovación profunda y definitiva. La Nueva Alianza, a diferencia de la Alianza mosaica, no se basa en sacrificios rituales, sino en el único sacrificio de Cristo, quien da su Sangre para la redención universal.

Omitir el término “nueva” puede atenuar el significado teológico de Marcos 14, 24. Sin este adjetivo, se podría entender erróneamente que Jesús está hablando de una simple continuación de la Alianza mosaica, mientras que el Nuevo Testamento subraya fuertemente la novedad radical introducida por el sacrificio de Cristo.

La elección de la traducción de la CEI parece basarse en manuscritos antiguos que informan solamente el término “alianza” sin el adjetivo “nueva”. Además, podría reflejar una simplificación adoptada para quizás hacer que el texto sea más ágil o fluido. Sin embargo, esta decisión corre el riesgo de oscurecer el mensaje evangélico: el cumplimiento de las promesas proféticas y la transformación radical llevada a cabo por Cristo.

La Nueva Alianza recuerda la profecía de Jeremías (Jr 31, 31-34), que anuncia una alianza no escrita en tablas de piedra, sino impresa en los corazones. Esta Alianza marca una relación más íntima y profunda entre Dios y la humanidad. Restaurar el adjetivo “nueva” en Mc 14, 24 no es solo una cuestión de precisión filológica, sino que permite comprender mejor el significado teológico del texto, poniendo de relieve la renovación prometida por Dios y realizada en Jesús.

En conclusión, el término “Nueva Alianza” es fundamental para comprender la transformación radical llevada a cabo por el sacrificio de Cristo. Eliminarlo, como en las Biblias CEI de 1974 y 2008, puede debilitar la comprensión de la renovación espiritual que Jesús inició. Restaurar esta palabra en el texto no sólo aclara el significado original, sino que enfatiza la universalidad y la profundidad de la salvación ofrecida por Cristo.

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 6 de enero de 2025, en https://www.marcotosatti.com/ 2025/01/06/bibbia-cei-e- strane-omissioni-che-fine-ha- fatto-la-nuova-alleanza- investigatore-biblico/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

