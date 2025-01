Zuckerberg Rinuncia – Dice – alla Censura. Umiliante Sconfitta Storica. Ma Sarà Vero? Su Tutti i Temi? Anche il M.O.?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, potete ben immaginare, avendo seguito le non infrequenti censure di Facebook ai nostri danni, con quanto piacere abbiamo accolto la notizia secondo cui Zuckerberg avrebbe deciso di rinunciare ai Fact-Checker (nome elegante per censori) sui social di Meta. Offriamo qua sotto il commento di John Nolte di Breitbart, che ringraziamo per la cortesia, e ci permettiamo di avanzare qualche dubbio…in particolare, ci chiediamo, sarà vero anche per quanto riguarda il Medio Oriente? Come potete vedere, Jordana Cutler, che ha lavorato in precedenza come funzionario del governo israeliano, e consigliere di Netanyahu, è a capo dell’unità di Meta che si occupa di Medio Oriente, ed è stata accusata di aver soppresso su Instagram post pro-palestinesi. le posizioni filo-israeliane di Trump sono più che note. Se Zucky ha scelto di rinunciare ai fact-checker per poter lavorare con il nuovo presidente USA, non seguirà anche il suo penchant filo-sionista? Interessante notare che nel commento di Breitbart – filo israeliano – questo punto di censura non è menzionato. Staremo a vedere…

§§§

Il capo di Meta @meta Mark Zuckerberg @zuck ha consegnato ai media aziendali la sconfitta più umiliante da quando, beh, Donald Trump @realdonaldtrump ha vinto la ri-elezione il 5 novembre.

In uno splendido annuncio martedì, Zuckerberg ha ammesso che i fact-checker di terzi e aziendali approvati da Facebook, Instagram e Threads di Meta “sono stati troppo politicamente di parte e hanno distrutto più fiducia di quanta ne abbiano creata”.

Più di una volta, Zuckerberg ha usato la parola “censura” per descrivere cosa stava facendo Facebook e ha ammesso che i “media tradizionali” erano la ragione di questo.

“I media ereditati hanno spinto a censurare sempre di più”, ha detto. “Dopo che Trump è stato eletto per la prima volta nel 2016, i media ereditati hanno scritto senza sosta come la disinformazione stesse danneggiando la democrazia. ”

Media Tradizionali!

La sua prescrizione per rimediare non è altro che una resa totale da parte sua e una sconfitta devastante per i media tradizioali e i suoi fact-checker falsi, falsi e corrotti:

Torneremo alle nostre radici e ci concentreremo sulla riduzione degli errori, sulla semplificazione delle nostre normative e sul ripristino della libertà di espressione sulle nostre piattaforme. Più nello specifico, ecco cosa faremo. Innanzitutto, ci sbarazzeremo dei fact checker e li sostituiremo con note della comunità simili a X, a partire dagli Stati Uniti.

Sta facendo fuori i fact-checker!

Non solo, i suoi esempi specifici di dove la censura si è spinta troppo oltre riguardavano le due questioni che i media aziendali non vogliono siano discussi: genere e immigrazione. Ora ci sarà permesso di discutere di questi temi su Facebook… Nelle notizie peggiori per i falsi media, Zuckerberg ha dichiarato: “Lavoreremo con il Presidente Trump per fare pressione sui governi di tutto il mondo che perseguitano le aziende americane e spingono a censurare di più”.

Lavorare con il Presidente Trump?… Zuckerberg non solo sta dicendo ai media di regime che possono andare al diavolo, ma sta ammettendo che Facebook si è impegnato nella “censura” (ridurremo drasticamente la quantità di censura sulle nostre piattaforme”). Ammette che il movimento MAGA è dominante e che ora “siamo in una nuova era” e “punto di svolta culturale”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: breitbart, censura, israele, zuckerberg



Categoria: Generale