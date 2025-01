Quote Rosa in Vaticano. Una Donna Capo-Dicastero. Ma Benedetta De Vito Proprio non ci Sta…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione le sue riflessioni sull’ultima decisione del pontefice regnante, un omaggio al politically correct, alle quote rosa e allo stupire i borghesi (a buon mercato…). Buona lettura e diffusione.

§§§

Olè, un altro colpaccio della neo-chiesa (che sempre più perde le sembianze della dolce Sposa di Cristo) nel mortifero abbraccio con il mondo.

Il mondo, che non è mondo, ha messo su un piedistallo le donne, tutte le donne, purché siano donne (ieri una donna ha pugnalato a morte il suo compagno e i giornalisti impavidi dai a dire che lui era un violento e in fondo la donna è un’eroina… sospiro mio, che si sente forte).

Lo stesso ha fatto il Vescovo di Roma innalzando una suora, suor Brambilla (un’altra Brambilla!) al ruolo che solitamente spetta ai principi della Chiesa, cioè i Cardinali. E quali sono i meriti di codesta suora? Prima di tutto, senza ombra di dubbio, l’essere donna, perché nello scorrere il suo pur ottimo cv non ne vedo altri.

Da anni oramai mi vergogno di essere donna, in questa società che ha messo l’uomo alla gogna (bianco s’intende, perché i neri vengono incensati con un assurdo razzismo al contrario non riconosciuto e addirittura leggo di ex compagne di scuola che incensano l’Islam…) perché in queste donne mascolinizzate, sempre pronte a strillare e a dare la colpa agli altri per le loro mancanze, io non mi trovo proprio.

Il mio modello (inarrivabile) è la Vergine Maria, Santissima, che parlò soltanto per dire sì al Signore e per ringraziarlo e poi conservò i suo vivere nel cuore.

Qui invece la sarabanda di Lilith, nelle false luci che s’accendono nelle strade, imperversa. Le sorelle delle Lilith fanno carriera sui cadaveri ancora caldi delle congiunte e i padri (che non hanno certamente fatto bene il loro dovere di difendere le proprie creature insegnando loro la prudenza) diventano personaggi incensati anche dal Vaticano. Tutto un vorticoso giro di menzogne che si alimenta, nutrendosi di sangue umano, nella fitta coltre di nebbia che avviluppa il nostro stanco Paese.

Intanto, intanto, nel mio cuore tengo la conta della strage da malore improvviso, da turbo cancro, da caduta dal balcone, da incidente, che ogni giorno colpisce l’intero Stivale. Da nord a sud è tutto un piangere i propri cari defunti. Bambini rimasti orfani, bambini volati in cielo a nove anni per un ictus durante una vacanza al mare. E tutti zitti, tutti a coprire il maleficio perpetrato negli anni passati e se uno dei rei, magari in Canada, si dimette per non essere linciato, ecco che si trova subito una ragione politica con i capelli biondi al vento…

Prego la mia Maria Bambina di restare nel mio cuore anche di fronte agli spettacoli inverecondi e quotidiani che devo digerire (e faccio tanta fatica a perdonare).

E so, come mi ricorda Miserere Mei (che ringrazio) che il serpente ha già l’emicrania e che lei, la dolcissima Bambina vestita di rosa e celeste, divenuta Regina dell’Universo, gli schiaccerà ancora di più il capo e torneranno a fiorire le rose e a nascere bambini (che sono le rose).

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, brambilla, de vito, mondo



Categoria: Generale