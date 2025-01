Fuga di Notizie: UK, Cellula Militare Segreta Trama per Mantenere l’Ucraina in Lotta. The Grayzone.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Grayzone, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

Le fughe di notizie rivelano una cellula militare britannica segreta che trama per “mantenere l’Ucraina in lotta”

I file trapelati mostrano che i massimi esponenti dell’esercito britannico hanno cospirato per portare a termine l’attentato al ponte di Kerch, addestrare segretamente le forze stay-behind in stile “Gladio” in Ucraina e preparare l’opinione pubblica britannica al calo degli standard di vita causato dalla guerra per procura contro la Russia.

Le e-mail e i documenti interni esaminati da The Grayzone rivelano i dettagli di una cricca di veterani dell’esercito e dell’intelligence britannici che hanno complottato per intensificare e prolungare la guerra per procura in Ucraina “a tutti i costi”. Riunita sotto la direzione del Ministero della Difesa britannico subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, la cellula si è definita Progetto Alchemy. Mentre la leadership britannica sabotava i colloqui di pace tra Kiev e Mosca, la cellula ha presentato una serie di piani “per mantenere l’Ucraina in lotta” imponendo “dilemmi strategici, costi e attriti alla Russia”.

Le fughe di notizie ottenute da The Grayzone svelano una mano nascosta dietro la politica britannica in Ucraina, mostrando con insolita granularità i dettagli con cui ha voluto organizzare una guerra lunga e logorante attraverso operazioni segrete che hanno superato i limiti della legalità.

Gli schemi proposti dal Progetto Alchemy abbracciavano ogni campo di guerra concepibile, dagli attacchi informatici alle “operazioni discrete” al terrorismo vero e proprio. La cellula segreta ha persino presentato un piano per “perseguitare aggressivamente” e “smantellare” i media indipendenti, tra cui The Grayzone, attraverso un’aggressiva campagna di molestie legali e censura online, in modo che “sarebbero stati costretti a chiudere”. I progetti incendiari sono stati forniti ai massimi livelli della struttura di sicurezza nazionale e statale britannica, dove sono stati apparentemente ben accolti.

Fondato da un alto funzionario del Ministero della Difesa britannico, il Progetto Alchemy è composto da veterani militari e agenti dell’intelligence uniti dal desiderio di una guerra totale tra l’Occidente e la Russia. Alcuni hanno addestrato le forze ucraine in tattiche di sabotaggio clandestino.

I membri della cabala della sicurezza nazionale hanno tacitamente riconosciuto che le loro operazioni proposte hanno esteso i limiti della legge britannica. Quindi hanno suggerito che Londra dovrebbe essere “preparata a usare creativamente la legge” per raggiungere i suoi obiettivi, e persino essere disposta a cancellare “le restrizioni legali sulle operazioni negabili del Regno Unito” contro la Russia.

Alcune delle raccomandazioni più estreme del Progetto Alchemy sono già state implementate, spesso con risultati disastrosi. Tra queste, la proposta della cellula di colpire il ponte di Kerch in Crimea , che ha provocato un’escalation russa che ha visto attacchi punitivi all’infrastruttura elettrica dell’Ucraina. Alchemy ha anche immaginato la costruzione di un esercito segreto, in stile Gladio, di combattenti partigiani ucraini per portare a termine missioni di assassinio, sabotaggio e terrore dietro le linee nemiche.

Sembra che il premier britannico, Keir Starmer, sia caduto sotto l’influenza della cabala del Progetto Alchemy subito dopo la sua elezione a luglio, quando ha abbracciato con entusiasmo il ruolo di “primo ministro in tempo di guerra”. Dopo aver promesso di sostenere l’Ucraina “finché sarà necessario”, tuttavia, Starmer si sta silenziosamente allontanando dalla politica massimalista. A Kiev, gli ucraini sono lasciati a riflettere su come i loro “amici” a Londra li abbiano cacciati in questo pasticcio e perché non possano o non vogliano tirarli fuori.

Gli spioni britannici che si sono riuniti attorno al Progetto Alchemy hanno ragionato che più a lungo continua la guerra per procura, più la credibilità del presidente russo Vladimir Putin in patria e all’estero cala, e la sua capacità di combattere la NATO si degrada. Oggi, la mossa del Progetto Alchemy è chiaramente fallita, poiché Putin rimane popolare in Russia, mentre un esercito ucraino in rovina perde territorio di giorno in giorno nonostante il continuo riarmo da parte dell’Occidente. Ma i pianificatori di guerra a Londra rimangono fermamente impegnati nell’escalation, rifiutandosi di accantonare le loro proposte diaboliche.

La Gran Bretagna assume la “guida unilaterale” sul “cambio di regime” in Russia

Il Progetto Alchemy è stato fondato su ordine personale del Tenente Generale Charlie Stickland, che è incaricato di ” pianificare, eseguire e integrare operazioni militari congiunte e multinazionali all’estero condotte dal Regno Unito” in qualità di capo del Quartier Generale Congiunto Permanente della Gran Bretagna . Stickland si vanta in comunicazioni trapelate che la sua famiglia “discende da una lunga stirpe di pirati e bucanieri”. Nella sua firma e-mail, il generale si identifica come un “LGBTQ+ Advocate” in un testo color arcobaleno.

Stickland e il suo assistente, il maggiore Ed Harris, non hanno risposto alle chiamate di The Grayzone ai loro telefoni personali, né alle domande dettagliate inviate loro tramite WhatsApp.

Stickland ha convocato il primo incontro del Progetto Alchemy il 26 febbraio 2022, pochi giorni dopo che le truppe russe avevano fatto la loro prima incursione in Ucraina. Secondo i verbali dell’incontro, “un assortimento di importanti accademici, autori, strateghi, pianificatori, sondaggisti, addetti alle comunicazioni, data scientist e tecnici” era presente per produrre un “documento sulle opzioni di grande strategia”.

Il documento consisteva in una serie di proposte per il governo britannico per “sconfiggere Putin in Ucraina e stabilire le condizioni per la riorganizzazione di un ordine internazionale aperto del futuro”. In tutto il documento, la necessità di “mantenere l’Ucraina in lotta” veniva descritta come lo “sforzo principale” di Londra nel conflitto.

In un’e-mail agli apparatchik militari britannici datata 3 marzo 2022, Stickland ha descritto il documento di Alchemy come il risultato di “qualche marachella che ho combinato” con “un gruppo di ‘pensatori trasversali'”. Ha espresso soddisfazione per il fatto che “questo è stato visto da tutti i tipi di persone”, compresi alti funzionari del governo e dell’esercito britannico, “e ha avuto successo”.

Un documento Excel che elenca potenziali e confermate reclute per l’iniziativa, redatto dal capo del progetto Dom Morris, nomina un certo numero di individui provenienti dal settore privato e dal mondo accademico insieme ad alti funzionari dell’esercito. Attualmente membro del “Centre for Grand Strategy” del King’s College, Morris è stato elencato nel documento come “leader civile”. Il ruolo di “leader militare” doveva essere svolto da Simon Scott, un generale di brigata dell’esercito britannico che è stato nominato OBE nel 2013 per i suoi “coraggiosi e distinti servizi” in Afghanistan.

Le operazioni di informazione dovevano essere guidate da un membro ancora da determinare della 77a Brigata per le operazioni psicologiche della Gran Bretagna. Tra i partecipanti alle operazioni di informazione figurava anche l’agente di guerra psicologica britannico di lunga data Amil Khan , fondatore della società di analisi di “contro-disinformazione” Valent Projects .

Nel 2021, The Grayzone ha rivelato come l’allora principe di Galles, re Carlo, abbia arruolato i Valent Projects di Khan per fare astroturfing su un influencer pseudo-socialista di YouTube per attaccare gli scettici della risposta maldestra del governo al Covid. In precedenza, Khan aveva partecipato al programma del Foreign Office del Regno Unito per fomentare un cambio di regime in Siria.

Mesi dopo che Alchemy aveva proposto Khan come membro del suo team, The Grayzone lo aveva smascherato per aver complottato con il giornalista di sinistra Paul Mason per distruggere questa pubblicazione. Un’e-mail trapelata mostrava Khan che proponeva un “attacco legale nucleare completo per spremere [The Grayzone] finanziariamente”. I documenti appena scoperti indicano che la decisione di assalire The Grayzone è stata accolta con l’approvazione dei ranghi più alti del governo britannico.

“Il prossimo capitolo dell’Ucraina – Documento sulle opzioni della grande strategia degli anziani”

Nella segreta sala di guerra del Progetto Alchemy, l’ossessione per una lunga guerra prese rapidamente piede. I membri della cellula presero spunto da un documento politico che Stickland attribuì a “The Elders”, che descrisse come “un gruppo di giocatori di Fusion”, riferendosi agli strati di accademici e personaggi dell’industria della difesa con forti legami con l’esercito britannico.

Un documento di Alchemy redatto sotto la supervisione di Stickland e intitolato ” Il prossimo capitolo dell’Ucraina – Documento sulle opzioni della grande strategia degli anziani “, suggerisce che i membri della cabala si erano convinti che un “colpo di stato di palazzo” all’interno del Cremlino fosse inevitabile. Finché la Russia avesse lottato all’interno dell’Ucraina, credevano, all’intelligence britannica sarebbe stata concessa “l’opportunità di sfidare” la sempre crescente “statura di attore internazionale competente” di Mosca sulla scena mondiale.

“Una lunga guerra contro un piccolo stato fa sembrare [Putin] uno stupido”, ha affermato il giornale Alchemy. “È ossessionato dalla fine di Gheddafi, vorrà evitarlo… La pressione degli oligarchi aumenterà man mano che la guerra si trascina, non vorrà dare loro scuse per minacciare la sua autorità”. Il gruppo ha ragionato che “una lunga guerra influirà sulla credibilità internazionale [di Putin]”, poiché “un fallimento nel sconfiggere rapidamente l’Ucraina ridurrà seriamente… la sua credibilità con i nuovi ricchi amici in Bielorussia, Ungheria, Cina, India, Medio Oriente, Brasile ecc.

“La cosa più importante”, ha sostenuto Alchemy, è che il prolungato coinvolgimento russo in Ucraina “incoraggerà la NATO”. Convinti che Putin avrebbe fallito nella regione orientale del Donbass, innescando il crollo del suo governo, i membri del Progetto Alchemy fantasticavano apertamente di assorbire la Russia nell’ordine finanziario dominato dall’Occidente in seguito, sotto le mentite spoglie di un “Piano Marshall post Putin”. Di particolare interesse è stato il “nuovo impegno” di Londra con Mosca “nei mercati globali dell’energia e delle materie prime”, un apparente riferimento al desiderio dell’Occidente di gas e grano russi a basso costo.

“Operazioni discrete”: rilancio delle operazioni terroristiche “Operazione Gladio” in Ucraina

Per realizzare la balcanizzazione della Russia, i cospiratori del Progetto Alchemy si sono ispirati all’Operazione Gladio, un’operazione segreta orchestrata dalla CIA e dalla NATO durante la quale paramilitari fascisti hanno compiuto attacchi terroristici sotto falsa bandiera in tutta l’Europa occidentale dopo la Seconda guerra mondiale, nel tentativo di impedire al comunismo di radicarsi.

Una sezione che descriveva in dettaglio le potenziali “operazioni discrete” nel documento strategico di Alchemy, che sottolineava la “necessità di intervenire in ogni modo tranne che in quello ‘ufficiale'”, raccomandava esplicitamente “manuali Gladio Stay-behind/opuscoli partigiani” che sarebbero stati “aggiornati per l’era dell’informazione”.

Un’altra mossa proposta da Alchemy era quella di schierare la “forte” industria militare privata [PMC] britannica “per mettere fuori gioco Wagner, Wagner”. In altre parole, il gruppo mirava a stabilire un rivale britannico alla forza mercenaria russa fondata dal comandante Yevgeny Prigozhin, ora defunto. Questo obiettivo richiedeva la formulazione di “una nuova dottrina, un nuovo concetto operativo e un nuovo quadro giuridico, per integrare efficacemente le attività delle PMC e di altri attori [non militari]”. In base a queste linee guida, le società mercenarie britanniche in grado di utilizzare “armi sofisticate come SAMS, cyber, aerei da combattimento, droni” sarebbero state impiegate per “gestire, addestrare e accompagnare le formazioni ucraine”.

Tutte queste operazioni avrebbero dovuto essere in ultima analisi “sponsorizzate e comandate” dal governo del Regno Unito, “utilizzando una copertura discreta” per evitare di far scattare l’articolo 5 della NATO.

Dopo la produzione del loro grande documento strategico, Stickland ha invitato il suo team di “pensatori laterali” del Progetto Alchemy a presentare ulteriori proposte per operazioni in stile Gladio. Tra le proposte arrivate c’era una “missione” per “disattivare il ponte di Kerch in un modo audace e interrompere l’accesso stradale e ferroviario alla Crimea e l’accesso marittimo al Mar d’Azov”. I progetti di questo complotto altamente provocatorio sono stati smascherati da The Grayzone nell’ottobre 2022, subito dopo l’attacco con un camion bomba che ha paralizzato il ponte di Kerch.

Il team di Alchemy ha anche prodotto una presentazione PowerPoint intitolata ” Addestramento di una forza di commando ucraina per ripristinare la sovranità marittima – Anziani “, delineando i piani per costruire una forza di commando ucraina di 1.000 uomini “addestrati in Gran Bretagna da veterani militari dotati di equipaggiamento britannico” per “degradare la Marina russa e aprire un altro fianco nella lotta per Kherson e il sud dell’Ucraina”.

Il team di Alchemy stava lavorando al piano da almeno tre mesi al momento della presentazione. “Ucraini all’estero e volontari in Ucraina” erano già stati reclutati, in vista di 12 settimane di addestramento di base “sull’uso di tutte le armi da truppa, inclusi mortai, missili anticarro, velivoli da cecchino, assalti sulle scogliere, addestramento per piccole imbarcazioni, demolizioni”, si leggeva nella proposta.

Il piano prevedeva l’integrazione formale dei commando nella Marina ucraina. Alchemy si vantava che la futura forza “sarà un moltiplicatore di forza e altamente mobile”, mentre la “dottrina obsoleta della Russia avrà difficoltà con una forza navale altamente motivata e ben equipaggiata che conduce operazioni mordi e fuggi e prende di mira la Crimea”.

Inoltre, “individui fluenti in russo e ritenuti idonei per operazioni sotto copertura”, tra cui “operatrici donne”, verrebbero “inseriti nell’Ucraina meridionale occupata e in Crimea per raccogliere informazioni e sabotare obiettivi infrastrutturali chiave”. Verrebbero addestrati da ufficiali dell’MI6. Per questo, Alchemy ha chiesto al governo britannico un totale di 73,5 milioni di sterline. “Il programma è in uno stato di elevata prontezza. Siamo pronti a partire”, ha dichiarato con forza la presentazione.

L’enorme somma doveva essere versata a Elders Services Ltd , fondata da membri di Alchemy e registrata a un indirizzo a sole 15 miglia da Fort Monckton, descritta dall’ex agente dell’MI6 Richard Tomlinson come “il centro di addestramento per le operazioni sul campo dell’SIS”. Non si sa quanti soldi, se ce ne sono stati, l’azienda abbia ricevuto dal governo britannico per la rianimazione dell’Operazione Gladio in Ucraina. Elders Services Ltd ha chiuso i battenti a marzo 2023 dopo meno di un anno di attività, senza presentare rendiconti finanziari.

Le spie britanniche chiedono “azioni” contro The Grayzone

Dietro la spavalderia del team di Project Alchemy c’era la sensazione che l’egemonia occidentale stesse crollando sui ghiacciati confini che separano l’Ucraina dalla Russia. Riferendosi alla nascente alleanza dei BRICS, che si è riunita a Kazan, in Russia, questo ottobre per sfidare l’ordine finanziario dominato dagli Stati Uniti, i pianificatori di Alchemy hanno esortato la leadership britannica a “prepararsi per SWIFT II”, poiché SWIFT “sarebbe stato distrutto” dalle sanzioni anti-Russia dell’Occidente, “lentamente, ma inevitabilmente”.

Secondo gli analisti di Alchemy, i paesi di tutto il mondo avrebbero naturalmente “visto la necessità di un’alternativa non statunitense” per parcheggiare in sicurezza i loro soldi e fare trading. In una rara dimostrazione di sobrietà politica, gli spioni britannici hanno previsto che le sanzioni alla Russia, unite alla guerra per procura in Ucraina, avrebbero imposto prezzi più alti sui beni di consumo e “colpito gli elettori britannici in tasca”.

Ciò ha rappresentato “una minaccia al sostegno pubblico” per la “linea dura” del governo britannico sull’Ucraina, hanno avvertito. “L’opinione pubblica interna del Regno Unito” si sarebbe comprensibilmente “stufata” di pagare di più per i beni di uso quotidiano, il che significa che “cresce la pressione per un compromesso”.

Per preparare l’opinione pubblica britannica alla tempesta imminente, i cospiratori del Progetto Alchemy proposero quelle che definirono banalmente “operazioni di informazione”, ma che potrebbero essere più accuratamente descritte come una miscela di propaganda statale interna e attacchi maligni contro i media destabilizzanti.

Il compito da loro delineato non includeva solo “[lo smantellamento] dell’infrastruttura di disinformazione russa” facendo pressione sui social media affinché bandissero RT e Sputnik, ma anche prendendo di mira i media indipendenti critici come The Grayzone.

“Si possono intraprendere diverse azioni contro queste fonti. La più ovvia è quella legale, poiché il contenuto di questi media outrider è spesso in violazione della legge sui media nel Regno Unito, negli Stati Uniti e nell’UE”, ha insistito Alchemy.

“Le parti lese tendono attualmente a ignorare la diffamazione/diffamazione da parte di questi canali. Se dovessero perseguire aggressivamente questi canali, è probabile che sarebbero costretti a chiudere.”

Si sosteneva che il Grayzone fosse finora “riuscito a oscurare” i suoi finanziamenti, il che suggerisce che questo canale sia segretamente finanziato dalla Russia o da qualche altro stato nemico, il che è completamente falso. Le fantasie paranoiche dell’intelligence britannica potrebbero spiegare perché questo giornalista sia stato interrogato sull’argomento dalla polizia antiterrorismo britannica quando lo hanno arrestato e interrogato all’aeroporto internazionale di Luton nel maggio 2023.

I cospiratori di Alchemy cercano di mettere la Gran Bretagna in testa alla guerra contro la Russia

Oltre a svolgere un ruolo di primo piano nella manipolazione dei media, Alchemy ha cercato di porre la Gran Bretagna in prima linea nel programma della Corte penale internazionale per indagare e perseguire il governo russo per presunti crimini di guerra in Ucraina.

Alchemy suggerì che Londra “stabilisse condizioni internazionali, meccanismi di raccolta e finanziamenti per la raccolta di dati e prove” nel conflitto per procura e “fornisse tutto il supporto possibile, inclusa l’intelligence” alla CPI “nei suoi sforzi per indagare sui crimini di guerra”, proprio come fecero le spie britanniche per il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY).

Sebbene non nominati nel documento, avvocati britannici di alto profilo, tra cui la celebrità Amal Clooney , sono da allora emersi in prima linea negli sforzi per perseguire funzionari russi per crimini di guerra e stabilire un analogo ICTY . Come riportato da Max Blumenthal di The Grayzone , la Gran Bretagna ha svolto un ruolo fondamentale nella nomina del mentore di Amal Clooney, Karim Khan, come procuratore della CPI.

Le proposte provocatorie del Progetto Alchemy sembrano essere arrivate in qualche modo sulla scrivania del Primo Ministro Keir Starmer. Al summit del 75° anniversario della NATO, Starmer ha espresso il suo pieno sostegno agli attacchi profondi dell’esercito ucraino in Russia. Facendo eco al linguaggio aggressivo trovato nei documenti di Alchemy, ha promesso di ” fornire 3 miliardi di sterline di supporto all’Ucraina ogni anno… per tutto il tempo necessario”.

Ma mentre l’offensiva militare ucraina nella regione russa di Kursk vacilla, l’amministrazione Biden ha preso le distanze dalle richieste di colpire nel cuore della Russia. Fortunatamente per i leader britannici decisi a portare la battaglia a Mosca, Project Alchemy ha fatto in modo che un piatto di opzioni non ufficiali rimanesse a portata di mano.

Come ha osservato Alchemy nel suo grande documento strategico, “Il Regno Unito cerca sempre di agire multilateralmente, ma è pronto ad assumere un ruolo guida unilaterale laddove il raggiungimento di un consenso multilaterale potrebbe rivelarsi dispendioso in termini di tempo o difficile”. Tra gli sponsor segreti della guerra, che erano al sicuro a oltre 1.000 miglia di distanza dalle linee del fronte, era fermamente concordato: “dovremmo tentare a tutti i costi di far sì che l’Ucraina continui a combattere”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898