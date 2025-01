Studio Bomba Conferma: il Siero anti-Covid è arricchito con il Virus del Cancro. FDA, Slay News.

Un nuovo studio esplosivo sottoposto a revisione paritaria ha appena sconvolto la comunità scientifica confermando che i “vaccini” a mRNA contro il Covid sono intrisi di un virus cancerogeno mortale.

Lo studio documenta i risultati dell’analisi delle iniezioni di mRNA del Covid.

L’analisi è stata condotta presso il centro di ricerca BSL-1 presso il White Oak Campus della FDA della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, nel Maryland.

I risultati confermano che i “vaccini” a mRNA contengono frammenti del virus del cancro SV40.

Inoltre, i ricercatori hanno confermato che i vaccini presentano livelli pericolosi di contaminazione del DNA.

Nella sezione “Abstract” del documento dello studio, i ricercatori scrivono:

“Utilizzando 4 fiale di vaccini sperimentali a mRNA, abbiamo scoperto che due su quattro fiale di quei vaccini sperimentali a mRNA contenevano DNA plasmidico residuo che trasformava le cellule di Escherichia coli.

“Abbiamo successivamente applicato il nostro metodo per valutare 2 lotti separati di vaccini Pfizer COVID-19 mRNA e non abbiamo trovato alcun DNA plasmidico competente per la replicazione.

“Tuttavia, questi vaccini autorizzati contengono DNA residuo a un livello che supera i 10 ng per dose.”

I ricercatori hanno sottolineato che lo studio ha reperito le fiale del vaccino mRNA direttamente dalla fabbrica di fornitura ufficiale del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Hanno scoperto che in alcuni casi i “livelli residui di DNA” superavano i limiti di sicurezza del 47.000%.

Inoltre, il virus cancerogeno SV40 era estremamente presente nei campioni analizzati, nella misura di 500 miliardi di frammenti di DNA.

In alcuni casi sono stati trovati 23 trilioni di frammenti di DNA estraneo, sufficienti per ogni cellula del corpo umano.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898