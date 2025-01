Rapporto Censis da Urlo. Ma di Dolore e Sdegno Verso i Traditori del Paese. Agostino Nobile.

Rapporto Censis da urlo

Chi ha dato un’occhiata al Rapporto Censis del 2024 si sarà messo le mani nei capelli. Non sto ad elencare quello che è uscito dal cilindro del Censis, chi vuole può leggerlo sul sito https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi%20Fenomenologico%202024.pdf

È davvero drammatico e fa la gioia di quei politici e finanzieri che da oltre trent’anni hanno impiegato tutte le loro risorse per destrutturare socialmente ed economicamente l’Italia. Come dovremmo sapere, la degradazione descritta nel Rapporto Censis non si verifica solo in Italia. Tutti i paesi occidentali si trovano nella stessa situazione, se non peggio.

Il Rapporto, ovviamente, non parla delle cause che hanno ridotto una nazione che nel 1991 era diventata la quarta potenza economica mondiale, davanti alla Francia e alla Gran Bretagna

https://www.studioservice.com/quando-litalia-era-la-quarta-potenza-mondiale/, perché disturba le alte sfere del marciume. Così, i personaggi che hanno affondato la barca italiana sono sempre presenti tra le tribù politiche e finanziarie e nessuno ha mai pensato di tarpargli le ali. Al contrario, Bruxelles li premia dando loro poltrone di rilievo e salari da capogiro.

Negli anni Settanta la sinistra e il partito radicale hanno fatto carte false per legalizzare l’aborto che fino ad oggi ha eliminato circa sei milioni di italiani. Oggi, gli stessi mascalzoni ci dicono che mancano braccia lavorative e che dobbiamo accogliere milioni di immigrati illegali per sostenere l’economia e le pensioni.

Dato che i governi dei paesi d’origine dei migranti musulmani nutrono un sentimento di profonda gratitudine, hanno aperto le porte delle galere e dei manicomi spedendoci il contenuto via mare e via terra. Il buon (si fa per dire) Bergoglio, per distruggere il poco che è rimasto di cristianesimo non passa giorno ad accusare gli italiani che chiedono leggi e atti che fermino l’invasione di giovani e forti che della nostra cultura vogliono farci carta igienica. Non tutti, ma basta il 10% di islamisti.

Durante le mattanze di cristiani operate dall’Isis (provata estensione della CIA) durante il viaggio all’isola di Lesbo Bergoglio portò in Italia tre famiglie musulmane. https://www.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-porta-dieci-profughi-in-vaticano.aspx. Senza contare i presepi con barche e immigrati e le infinite prediche che colpevolizzano gli italiani refrattari alla devastante invasione musulmana.

Dopo trent’anni di mascalzoni che hanno svenduto l’Italia, il Governo Meloni svende alla BlackRock e ad altri fondi, che ridurrano quel poco che resta della nostra nazione a tappeteto rosso per i sionisti, proprietari dei grandi fondi d’investimento. A tal proposito la mondialista Wikipedia scrive: “L’Azienda che Governa il Mondo. Blackrock è la più grande società di gestione degli investimenti che detiene 10 trilioni di dollari di attività in tutto il mondo, per un importo pari alla metà del prodotto interno lordo degli Stati Uniti”. Quindi, sembra chiaro che vogliono cancellare la nostra cultura e i nostri diritti a colpi di islamisti, la manovalanza, e i ricchi sionisti. Un po’ come stanno facendo nel Medio Oriente.

Durante il Covid-19 e i sieri tutte le tribù dell’arco costituzionale, la tv con i suoi personaggi e la stampa si sono comportati, per usare un eufemismo, poco dignitosamente. Ma ancora oggi pontificano e mascalzoneggiano come se la loro fedina penale fosse immacolata. Non capisco, dunque, perchè il Censis si meraviglia della depressione galoppante, della nuova povertà, delle percentuali dei giovani laureati che scappano all’estero, della mancanza di fiducia nel futuro e sulla diseducazione che, se non drammatica, ci farebbe scompisciare dalle risate. Nel rapporto risulta, tra le altre bestialità che (faccio il copia e incolla) per il 35,9% dei giovani Giuseppe Verdi è l’autore dell’Inno di Mameli, mentre per il 32,4% la Cappella Sistina potrebbe essere stata affrescata da Giotto o da Leonardo da Vinci, non da Michelangelo. Il 25,1% ignora l’anno della caduta del muro di Berlino, il 22,9% non sa che Richard Nixon è stato un Presidente degli Stati Uniti (e non un grande calciatore inglese, come crede il 2,6%), il 15,3% non conosce Mao Zedong (o magari lo scambia per l’uomo più anziano del mondo, come fa l’1,9%) e, infine, il 13,1% non sa che cosa è stata la guerra fredda. Probabilmente gran parte dei giovani è così rincoglionita dalla scuola che non sa nemmeno i nomi di chi li ha chiusi per mesi in casa e li ha obbligati a un vaccino che ha fatto più guai che altro.

Come sappiamo, le armi devastatrici più potenti dei mascalzoni che hanno affondato l’Italia sono l’informazione e la scuola. I giornalisti e i professori (non sappiamo se consapevoli o meno) rappresentano i miserabili più corrotti della storia. Chi tradisce il proprio popolo e i propri figli se non è imbecille fino alle ossa cos’è? Se al posto di questi miserabili compiacenti ci fossero giornalisti e professori con gli attributi che dicono la verità, il marciume lobbistico non saprebbe più dove nascondersi. Perderebbe la maschera, il potere e magari il popolo inferocito gli porterebbe il conto, salato.

Il Censis, oltre a sparare a zero sulla società italiana, dovrebbe diffondere i nomi e i cognomi di coloro che hanno causato l’annichilimento del nostro paese. Una cultura che ha dato al mondo la civiltà più a misura d’uomo ed uno straordinario sviluppo nelle arti e nelle scienze senza eguali nella storia planetaria.

Agostino Nobile

