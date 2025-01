L’Estasi al Culmine della Vita. Il Richiamo della Foresta di Jack London, Commentato da Il Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto ci invita a riflettere su un classico della letteratura, il libro capolavoro di Jack London. Buona lettura e meditazione…

§§§

L’ESTASI AL CULMINE DELLA VITA

«C’è un’estasi che caratterizza il culmine della vita e oltre la quale la vita non può innalzarsi. E il paradosso di vivere è tale che questa estasi arriva quando si è sommamente vivi e viene come un totale oblio dell’esser vivi».

Jack London

* * *

da: libreriamo.it/frasi/jack-london-bellezza-della-vita

La citazione di Jack London tratta dal celebre romanzo Il richiamo della foresta ci introduce a una riflessione profonda sulla condizione umana (e animale), sulle origini dell’estasi, e sul ritorno alle radici più autentiche dell’essere. Attraverso le vicende del cane Buck, London descrive un viaggio di trasformazione che porta l’individuo – umano o animale – a riscoprire la propria essenza primordiale. In questa frase, si esplora uno stato di elevazione estrema: l’estasi vissuta come un totale oblio dell’esistenza, un’esperienza paradossale in cui si è supremamente vivi proprio nel momento in cui ci si dimentica di esserlo.

C’è un’estasi che caratterizza il culmine della vita e oltre la quale la vita non può innalzarsi. E il paradosso di vivere è tale che questa estasi arriva quando si è sommamente vivi e viene come un totale oblio dell’essere vivi.

Questa estasi, questo dimenticarsi di vivere, viene all’artista fuori di sé colto da una vampata di passione; viene durante la battaglia campale al soldato pazzo di guerra quando rifiuta la tregua; e venne a Buck alla testa del branco mentre faceva risuonare il vecchio grido del lupo, teso a inseguire il cibo ancora vivo che fuggiva rapido davanti a lui sotto la luna. Stava scandagliando le profondità della sua natura e di parti della sua natura ancora più profonde di lui, le stesse che risalivano nel grembo del Tempo.

L’estasi al culmine della vita

Jack London sottolinea che questa estasi non è un’esperienza ordinaria, ma qualcosa che appartiene al “culmine della vita”, ovvero uno stato di intensità assoluta.

È una condizione in cui tutte le forze vitali si concentrano al massimo, dove la consapevolezza razionale viene sostituita da un flusso travolgente di energia. In tale contesto, l’estasi diventa sinonimo di pieno coinvolgimento nell’atto che si sta compiendo, sia esso un’opera d’arte, una battaglia o una caccia. Per London, quest’estasi rappresenta una forma di trascendenza terrena, accessibile non attraverso la fuga dalla realtà, ma tramite un’immersione profonda nel presente. Essa è l’espressione più pura della vita perché annulla la distanza tra l’individuo e l’azione: chi sperimenta l’estasi, pur dimenticando se stesso, vive un’esistenza più autentica e intensa. London utilizza tre immagini potenti per illustrare questa idea: l’artista, il soldato e Buck.

L’artista vive l’estasi nel momento in cui è interamente assorbito dall’atto creativo. Questo stato può essere paragonato al cosiddetto “flusso” descritto dagli psicologi moderni: un’esperienza in cui il tempo e lo spazio sembrano svanire, e l’individuo si ritrova completamente immerso nella propria opera. In quell’istante, l’artista si dimentica di vivere perché è totalmente fuso con il processo creativo.

Anche sul campo di battaglia si può raggiungere un’estasi paradossale. Il soldato, spinto al limite della resistenza fisica e mentale, si perde nel fervore della guerra. In questa situazione estrema, la paura della morte viene superata dall’adrenalina e dall’istinto primordiale di sopravvivenza. Non c’è più consapevolezza di sé: esiste solo l’azione, la lotta, e l’urgenza del momento.

(Nota del Matto – ne La battaglia come esperienza interiore, Ernst Junger testimonia: «Dinanzi a questo portentoso e incessante scorrere verso la battaglia, tutte le opere perdono di significato, tutti concetti si svuotano di fronte alla manifestazione della potenza elementare che sempre fu e sempre sarà». Si tratta dunque di un’apofasi estrema per la quale il guerriero sperimenta immediatamente la Vita, che è oltre i significati e i concetti, ovvero oltre le formule, oltre il pensiero).

Buck e il richiamo del lupo

Infine, l’estasi di Buck è profondamente legata alla natura.

Alla testa del branco, Buck incarna la libertà selvaggia: non è solo un leader, ma l’incarnazione stessa di un istinto ancestrale che lo spinge a inseguire la preda sotto la luce della luna. In questo momento, Buck si riconnette con la sua essenza più profonda, una parte di sé che risale al “grembo del Tempo”. L’istinto del lupo, che vive in lui nonostante la sua natura di cane addomesticato, si risveglia con tutta la sua forza primordiale.

Il viaggio di Buck, nel romanzo, è metafora del ritorno alle origini e alla libertà. Nel mondo civilizzato, Buck vive intrappolato in una realtà artificiale che lo separa dalla sua vera natura. La sua trasformazione da cane domestico a capobranco è una celebrazione del potere della natura di richiamare gli esseri viventi verso la loro autenticità più profonda.

Questo “richiamo della foresta” può essere interpretato come il richiamo delle radici: ciò che è autentico e puro, ma che spesso dimentichiamo nella nostra quotidianità. L’estasi che Buck sperimenta è il culmine di questo ritorno alle origini, uno stato in cui non c’è posto per le convenzioni o per la consapevolezza razionale, ma solo per la fusione con l’istinto e la vita.

Una delle riflessioni più profonde contenute in questa citazione è il paradosso secondo cui l’estasi nasce dall’oblio della vita, ma è anche l’espressione massima del vivere. Questo apparente contrasto riflette l’essenza stessa della condizione umana, in cui momenti di pienezza spesso comportano un distacco dall’io e dalla consapevolezza di esistere.

L’estasi, allora, rappresenta un’apertura verso qualcosa di più grande di sé. Che si tratti della creazione artistica, della lotta per la sopravvivenza o della connessione con la natura, questo stato permette all’individuo di trascendere i limiti della propria esperienza e di riconciliarsi con una realtà universale e primordiale.

La citazione di Jack London invita a considerare l’estasi non solo come un momento raro e straordinario, ma come qualcosa di profondamente legato alla vita. Essa non appartiene solo agli artisti, ai guerrieri o ai leader di un branco: anche noi, nella nostra quotidianità, possiamo sperimentare questa estasi quando siamo interamente presenti in ciò che facciamo, che sia un gesto d’amore, un atto creativo o una connessione con la natura.

London, attraverso le vicende di Buck, ci ricorda che il vero senso della vita non sta solo nella razionalità, ma nella capacità di abbandonarsi a ciò che ci rende vivi nel profondo. La sfida è ascoltare il “richiamo della foresta” che risuona dentro di noi e lasciarsi guidare verso un’estasi autentica, dove la vita tocca il suo culmine.

* * * * *

Da Matto, osservo che seppur mai nominata, la Divinità, il Verbo «senza del quale nulla è stato fatto di ciò che esiste», straripa da tutto quanto sopra.

Nelle parole di London,

– Il richiamo della foresta, ove la foresta è la Divinità, è il Verbo che chiama a Sé l’essere umano,

– «il culmine della vita oltre la quale la vita non può innalzarsi» è la Divinità, il Verbo.

Nella recensione:

– «le radici più autentiche dell’essere» sono la Divinità, il Verbo,

– «la propria essenza primordiale» è la Divinità, il Verbo,

– «la parte di sé che risale al “grembo del Tempo”» è la Divinità, il Verbo,

– «qualcosa di più grande di sé» è la Divinità, il Verbo,

– «ciò che ci rende vivi nel profondo» è la Divinità, il Verbo,

– «una realtà universale e primordiale» è la Divinità, il Verbo.

Di più, è messa in risalto l’apofasi quale propedeutica all’estasi;

nelle parole di London:

«un totale oblio dell’esser vivi»,

nella recensione:

– «uno stato di elevazione estrema»,

– «un viaggio di trasformazione»,

– «un totale oblio dell’esistenza»,

– «si è supremamente vivi proprio nel momento in cui ci si dimentica di esserlo»,

– «uno stato di intensità assoluta»,

– «la consapevolezza razionale viene sostituita da un flusso travolgente di energia» («la manifestazione della potenza elementare che sempre fu e sempre sarà» di cui in Junger),

– «un’esperienza in cui il tempo e lo spazio sembrano svanire»,

– «non c’è più consapevolezza di sé»,

– «uno stato in cui non c’è posto per le convenzioni o per la consapevolezza razionale*»,

– «un’apertura verso qualcosa di più grande di sé»,

– «capacità di abbandonarsi a ciò che ci rende vivi nel profondo».

– «questo stato permette all’individuo di trascendere i limiti della propria esperienza».

*Nota del Matto: «La lucidità è l’equivalente negativo dell’estasi», afferma opportunamente Emil Cioran.

Evidentissimo, in tutto quanto sopra, la corrispondenza evangelica circa l’apofatico «chi non rinnega se stesso», secondo che dice la Divinità, cioè il Verbo: spogliamento inconcepibile per chi fa della dottrina una corazza di ferro anziché un delicato velo trasparente, attraverso il quale traspare lo stato contemplativo delle ore rare e insulari, di cui, con magnifica immagine, in Rainer Maria Rilke:

«Questa fu una delle ore rare. Sono come un’isola fittamente fiorita tutt’intorno. Le onde respirano lievi lievi dietro le mura della primavera e nessuna navicella sopraggiunge dal passato e nessuna vuole avanzare verso il futuro. Che poi vi sia un ritorno al quotidiano non può arrecare alcun danno e queste ore insulari, che rimangono distinte da tutte le altre, quasi vissute in una seconda, superiore esistenza».

«Una seconda, superiore esistenza»: il Puro Dove o stato della coscienza assorbita dal Verbo «ut unum sint», e perciò trascendente ogni dottrina ed ogni elucubrazione umana che al fine, com’è fin troppo evidente, sono fonte di affanni e di conflitti.

Non potrei avviarmi alla conclusione senza un omologo riferimento nipponico, proponendo due fondamentali precetti zen … e cristiani, prima riprendendo un importante passaggio della recensione:

«Per London, quest’estasi rappresenta una forma di trascendenza terrena, accessibile non attraverso la fuga dalla realtà, ma tramite un’immersione profonda nel presente […] possiamo sperimentare questa estasi quando siamo interamente presenti in ciò che facciamo, che sia un gesto d’amore, un atto creativo o una connessione con la natura».

Fausto Gianfranceschi:

«Aderisci con attenzione a tutto quello che fai: è una sottile forma di estasi permanente. Anche bere un bicchiere d’acqua è un’esperienza limpida».

Ima wo ikiru: “vivere nel presente”, dunque presenti a se stessi e a Dio,

e

Shūchaku nashi: il “non attaccamento”, quindi la libertà da qualsiasi pensiero e passione,

precetti d’importanza capitale in merito all’operatività apofatica tesa a rispondere direttamente, ossia senza intermediazione alcuna, al “richiamo della foresta” (nella recensione, meravigliosamente, «ciò che è autentico e puro»), cioè all’appello della Divinità, del Verbo, onde riscoprire, dopo ol demolirsi del sé fittizio, il proprio Honrai Menmoku o Volto Originario così com’è creato, attimo per attimo, dall’Alito della Divinità, del Verbo.

Quel medesimo Alito che «soffia dove vuole» e quindi ispira l’haiku al poeta e pittore giapponese Yosa Buson (1716-1784) facendogli cogliere, con magistrale sintesi, l’estasi del … malandrino:

«Che luna:

il ladro

si ferma per cantare».

Difficile che dopo l’estasi il ladro resti tale, dacché il canto ed il chiarore lunare costituiscono la mistica miscela che deterge da ogni sozzura il suo puro, innocente Honrai Menmoku.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: jack london, matto, richiamo della foresta



Categoria: Generale