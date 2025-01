Porte Sante, un’App per Varcarle…Giubileo o un Film dell’Orrore? Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Benedetta De Vito, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulle regole per partecipare al Giubileo a Roma. Buona lettura e diffusione.

§§§

Leggo sull’Avvenire: “Navigando grazie al menu intuitivo e semplice, l’utente potrà salvare gli eventi a cui è interessato, accedere più velocemente alla propria area personalizzata e disporre del Qr code univoco per l’ingresso alla Porta Santa”.

Rileggo due o tre volte, un segno della Croce, e poi ritento per essere sicura di non essere sul sito di Microsoft o di qualche altra diavoleria della Silicon Valley (dove, come mi dice chi amo, la mania è di vivere in eterno). Dunque rileggo e, come, come, come?

Sì, ho capito bene: per passare attraverso le Porte Sante delle Basiliche romane, bisogna registrarsi con un’app (ma è un film dell’orrore o il Santo Giubileo?) e che se non ce l’hai, marameo chiù chiù, te ne resti al palo, anche se sei venuto da in capo al mondo, senza l’indulgenza plenaria promessa e non mantenuta per i pellegrini (tutti) anche quelli che non hanno uno smart phone…

Tornata dalla Santa Messa dell’alba alle Grazie (dove ho avuto la gioia di incontrare un’altra devota come sono io che porta il mio stesso nome!), aprendo i messaggi ascolto la voce del mio Marco (non romano), che verrà a fare il pellegrinaggio a Roma, ma la Porta Santa la passerà a Firenze o in un’altra città dove si può esser devoti e innamorati del Signore senza dover regalare i dati sensibili all’orco che tutto vuol divorare e censire. Già, come dice Marco, una chiesa senza carità che s’inventa un orrido “grim path” (il diavoliano) per le devozioni necessarie alla vita spirituale. Sì, un ricatto bello e buono, confezionato con tanti fiocchetti e sorrisini falsi. O così o non entri. Punto. E facciamolo dire da lui, da Marco: “E’ un caso di obiezione di coscienza come il no alla comunione sulla mano, no al Green Pass. L’ira di Dio si scatenerà su questi ecclesiastici indegni che limitano l’accesso alle indulgenze con motivi pretestuosi”. Ben detto.

Sbigottita per le stramberie degli organizzatori che si sono già inventati, per il Giubileo, un logo arcobaleno che pare il trenino (anche un poco ammiccante al lgtb) del Capodanno di Fantozzi, una mascotte luciferina, dai grandi occhi giapponesi che fa a pugni con il buongusto e la tradizione cattolica e altre innovazioni (leggi peggioramenti) che fanno trasalire il cuore, lasciandolo nudo e solo in mezzo a tanta confusione. Ma, ma, nei miei giorni padovani, ho sentito che la Chiesa, sposa di Cristo, nei suoi tanti santi sacerdoti, sta reagendo alla sicumera del nuovo ordine che guarda, spudorato, alla comunione con le altre religioni, come se Cristo fosse uno dei tanti e non, come è (e punto e a capo) la Via, la Verità e la Vita.

Ho avuto la gioia di assistere alle tante Messe nella Basilica del Santo, dove il gregoriano ha fatto battere il mio cuore e anche nelle mie piccole Messe dell’alba nella cripta del Buon Pastore ho visto e ascoltato tanti santi sacerdoti che, pur dicendo una Messa conciliare, ricamavano in essa la continuità della tradizione buona e sacrosanta. Per quanto mi riguarda andrò a passare la Porta Santa a Sant’Ambrogio e a Roma, al ritorno, visiterò in pellegrinaggio i luoghi santi che sono vita per la Vera Vita. Ma mai e poi mai tirerò giù l’app (qui, quo app) di cui scrive l’Avvenire, così come non ho tirato giù l’app Immuni (tanto pubblicizzata ai tempi del covid) né mai userò quell’altra cialtronata europea che si chiama wallet vattelapesca. Io il mio portafogli lo tengo in tasca e non lo regalo ai baccanali europei… Preghiamo.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: appa, bdv, de vito, giubielo, porte sante



Categoria: Generale