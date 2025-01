Bestiario del Mai Così in Basso. Ahi Serva Italia, più Serva che Mai…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo primo Bestiario del 2025. Sperando che i prossimi siano meno drammaticamente disumani. Buona visione e condivisione.

Diamo inizio con un breve commento di Mario Adinolfi alla vicenda Italia-Iran.

Mi meraviglia molto che i media non chiariscano la situazione di Cecilia Sala, al di là dell’ovvio desiderio di tutti di riaverla subito libera e a casa. Gli iraniani la usano come pedina di scambio per l’iraniano arrestato da noi: se lo mandiamo agli arresti domiciliari nell’ambasciata di Teheran a Roma, loro scarcerano Cecilia. Se poi triangolandolo con la Svizzera lo rimandiamo in Iran, loro rimandano Cecilia in Italia. La Casa Bianca non tollera cedimenti ai ricatti degli ayatollah quindi impedisce al governo Meloni di scarcerare l’iraniano. Contro diktat simili provenienti dagli Usa, Moro e Cossiga, Craxi e Martinazzoli, Colombo e Andreotti sapevano disobbedire e coltivare una linea autonoma dell’Italia. Per la Meloni neoatlantista disobbedire è impossibile, quindi il governo italiano sta certificando la propria assenza di sovranità. Duro da scrivere, lo so, ma va scritto anche se su giornali e telegiornali non troverete questa notizia, che è l’unica che dovrebbe fare titolo: sulla sorte di Cecilia Sala decidono altri, l’Italia subirà le determinazioni altrui, i sostenitori dell’obbedienza cieca ai diktat di Nato e Ue ci hanno ridotto a questo.

§§§

