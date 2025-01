Le Menzogne Mai Ritrattate o Ammesse sul Siero Obbligatorio. Memoria di Verità. Daniele Giovanardi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico su WhatsApp mi ha inviato queste riflessioni del dott. Daniele Giovanardi, che penso sia opportuno condividere, per non dimenticare quello che è stato fatto negli anni scorsi. E le complicità, morali e materiali delle autorità – a cominciare da Sergio Mattarella al Pontefice – che avrebbero dovuto vegliare sulle libertà costituzionali, religiose, etiche e morali e che hanno clamorosamente tradito il loro ruolo. Per non parlare di politici – che spesso abbiamo indicato per nome e cognome – e dei giornalisti che hanno scritto, e purtroppo continuano a farlo, una delle pagine più fangose e buie della nostra professione. Onore dunque a persone come Daniele Giovanardi, a cui va il nostro grazie. Buona lettura ee diffusione.

§§§

La popolazione italiana di qualsiasi età, sana malata o già guarita, è stata bombardata ripetutamente, senza possibilità di sottrarsi, pena la perdita dei diritti civili, con milioni di fiale di prodotti genici ad RNA mai sperimentati.

Sono stati inoculate a casaccio prodotti differenti senza alcun controllo di qualità: per es AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna etc etc.

Si iniettava quello che si aveva sottomano, senza alcun criterio, anche farmaci da tempo scaduti e conservati in modo inappropriato.

Con tre certezze ampiamente propagandate:

lo Spike tossico non va in circolo,

bastano due dosi e sei immune,

il farmaco è sicuro ed efficace.

Tre bugie smentite dai fatti.

Nessun controllo degli esiti : la ricchissima religione vaccinista non poteva tollerare controlli su sicurezza ed efficacia e la maggior parte dei medici se ne è ben guardata.

Ancora oggi, e faccio un esempio per tutti, se un paziente ha un serio problema cardiaco, nella cartella clinica si specifica se è stato esposto al caldo o al freddo, se ha mangiato troppo, se è stressato, ma manca sempre la domanda fondamentale, se è stato inoculato o meno, quando, quante volte e con quali prodotti.

Altro che vigilanza attiva sugli effetti collaterali, è stata nei fatti impedita anche quella passiva.

E in questo mondo alla rovescia gli Ordini professionali stigmatizzano i medici che fanno l’interesse del paziente e premiano gli ignavi che non scrivono nulla e che poi finiscono a processo, come i colleghi del caso Canepa, per non aver scritto in cartella della avvenuta inoculazione.

Le case farmaceutiche di sono abbondantemente protette ammettendo per iscritto gravi e frequenti effetti collaterali, per es. pericarditi e miocarditi, e poi pagano i propagandisti che , a rete unificate, ammettono di un caso di pericardite da inoculazione in un soggetto giovane in Paupasia, però benigna e perfettamente guarita.

Signore mio , lo dice la scienza!

Dott. Daniele Giovanardi.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: effetti avversi, giovanardi, propaganda, vaccini



Categoria: Generale