Le IDF hanno costruito un resort sulla spiaggia sulla costa settentrionale di Gaza, dove i soldati possono prendersi una pausa dal genocidio per rilassarsi, farsi fare dei massaggi, bere caffè freddo e mangiare gelato e zucchero filato in riva al mare.

Nel frattempo, l’ultimo ospedale nel nord di Gaza è stato incendiato dall’esercito israeliano dopo giorni di violento assedio alla struttura medica.

Le IDF affermano ora che potrebbero restare nel Libano meridionale oltre il limite di 60 giorni concordato nell’accordo di cessate il fuoco con Hezbollah, il che significa che potremmo presto assistere a un’altra prolungata occupazione militare illegale da parte di Israele.

Un recente rapporto di Drop Site News cita più di una dozzina di membri dello staff della BBC che affermano che tutti i reportage dell’emittente statale britannica su Israele e Palestina sono in ultima analisi controllati da un singolo redattore di nome Raffi Berg, che in precedenza ha lavorato per la CIA. I reporter della BBC hanno detto a Drop Site News che Berg manipola costantemente titoli e reportage in un modo che avvantaggia gli interessi informativi del governo israeliano.

Un’agenzia anti-Assad chiamata Verify Syria ha scoperto che il filmato virale che pretendeva di mostrare donne e bambini liberati dalla prigione di Sednaya dopo la cacciata di Assad in realtà non mostrava nulla del genere. In realtà il luogo in cui sono state filmate le donne e i bambini terrorizzati era una struttura di beneficenza per famiglie chiamata Dafa Association, ed erano terrorizzati perché la struttura era stata attaccata da “rivoluzionari” armati.

Ciò avviene mentre gli affiliati di al-Qaeda sostenuti dagli Stati Uniti, ora al comando in Siria, annunciano che probabilmente non terranno elezioni per altri quattro anni.

L’impero statunitense è fino ai gomiti in Medio Oriente e lavora freneticamente per manipolare ciò che accade lì, mentre negli Stati Uniti stessi il fenomeno dei senzatetto ha fatto un altro balzo in avanti da record. Il fenomeno dei senzatetto negli Stati Uniti è aumentato di un sorprendente 18 percento rispetto all’anno scorso, e l’anno scorso ha anche visto un picco gigantesco del 12 percento rispetto all’anno precedente. Ufficialmente ci sono ora circa 770.000 senzatetto americani, anche se il numero reale è probabilmente diverse volte superiore .

Questa enorme ingiustizia è del tutto intenzionale. In quanto fulcro di un impero che si estende su tutto il globo, gli Stati Uniti hanno bisogno di mantenere i propri cittadini poveri, divisi, distratti e impotenti per impedire loro di intromettersi negli ingranaggi della macchina imperiale. Più tempo libero e spazio mentale hanno gli americani, più si renderanno conto di quanto sia depravato il loro governo e di quanto li stia fregando. I dirigenti dell’impero occidentale hanno naturalmente un interesse personale nel mantenere gli americani poveri, malati, ignoranti e sottoposti a propaganda. Ecco perché rimangono tali.

L’impero centralizzato dagli USA prospera su bugie, manipolazione, insensibilità e stupidità. Il mondo intero è reso peggiore dalla sua esistenza. Degrada l’anima collettiva della nostra specie. È un male per gli americani, e per tutti gli altri. L’umanità starà molto meglio quando questa struttura di potere omicida crollerà finalmente.