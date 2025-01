L’Inquisizione secondo la Jewish Virtual Library. Una “Leggenda Nera” Dura a Morire, Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su una leggenda nera dura a morire, quella dell’Inquisizione. Buona lettura e condivisione.

L’Inquisizione secondo il Jewish virtual library

Sul sito Jewish virtual library https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-inquisition a proposito delle relazioni cristiano-ebraiche durante gli anni dell’Inquisizione, tra l’altro si legge: “Gli accusati di eresia furono condannati a un autodafé, atto di fede. Il clero era presente nel procedimento e decideva le punizioni. Le pene includevano il confinamento a sotterranei, abusi fisici e torture. Coloro che si riconciliarono con la chiesa furono ancora puniti e molti furono confiscati i loro beni, così come furono banditi dalla vita pubblica. Coloro che non hanno mai confessato sono stati bruciati sul rogo senza strangolamento; quelli che confessarono furono prima strangolati. […] All’inizio, l’Inquisizione si occupava solo di eretici cristiani e non interferiva con gli affari degli ebrei. Tuttavia, le controversie sui maimonidi (libri che affrontavano la sintesi dell’ebraismo e di altre culture) fornivano un pretesto per molestare gli ebrei e, nel 1242, l’Inquisizione condannò il Talmud e bruciato migliaia di volumi. Nel 1288, il primo incendio di massa di ebrei sul rogo ebbe luogo in Francia. […] La paura dell’influenza ebraica portò la regina Isabella e il re Ferdinando a scrivere una petizione al papa chiedendo il permesso di avviare un’Inquisizione in Spagna. Nel 1483 Tomas de Torquemada divenne l’inquisitore generale per la maggior parte di Spagna, ha istituito tribunali in molte città. […] A Siviglia oltre 700 Conversos furono bruciati sul rogo e 5.000 pentiti. Furono aperti anche tribunali in Aragona, Catalogna e Valencia. Un tribunale per le inquisizioni fu istituito a Ciudad Real, dove furono condannati 100 Conversos, e fu trasferito a Toledo nel 1485. […] Più di 13.000 Conversos furono processati durante i primi 12 anni dell’Inquisizione spagnola. Sperando di eliminare i legami tra la comunità ebraica e Conversos, gli ebrei di Spagna furono espulsi nel 1492. […] Si stima che 31.912 eretici siano stati bruciati sul rogo, 17.659 sono stati bruciati in effigie e 291.450 hanno fatto riconciliazioni nell’Inquisizione spagnola. In Portogallo, sono stati processati circa 40.000 casi, sebbene solo 1.800 siano stati bruciati, il resto ha fatto penitenza”.

Da notare l’arte magistrale nel riportare menzogne come verità acquisite su numeri, date e metodi crudeli. Anche se solo una piccola percentuale di lettori abbocca – ma sono la stragrande maggioranza – raggiungono i loro scopi. Però. La documentazione, possibilmente con nomi e cognomi delle fonti storiche, nel sito ebraico non ce la danno. Perché? Sanno benissimo che il vittimismo è la migliore arma per scatenare rancore e odio viscerali. Mentre la riverenza servile e mortificante degli accusati può durare secoli. Il tutto su un falso storico diffuso dalla cupola che accomuna sionisti (da non confondere con tutti gli ebrei), protestanti, massoni, marxisti, mondialisti.

Da oltre quarant’anni non c’è un solo storico autorevole che sostenga la leggenda nera descritta nel menzionato sito ebraico.

Il medievista Jacques Le Goff, nonostante il suo anticlericalismo, ammette che attraverso l’Inquisizione, «la Chiesa cristiana risparmiò all’Europa occidentale l’oscurantismo e l’oppressione degli integralismi religiosi» (Il Medioevo – Mondadori). Grazie all’apertura degli archivi dell’ex Congregazione del Sant’Uffizio, abbiamo finalmente la documentazione. Nel 1998 nella ricerca “L’Inquisizione” curato dal Prof. Agostino Borromeo possiamo verificare i dati sui processi, le sentenze e le condanne dei tribunali civili e ecclesiastici. Durante la presentazione del libro il Prof. Borromeo, dichiara: «Ormai gli storici non usano più il tema dell’Inquisizione come strumento per difendere o attaccare la Chiesa, perché a differenza di quanto in passato il dibattito si è spostato sul piano storico, con statistiche serie». Dunque, i dati documentati ci dicono che su 100.000 processi effettuati dai tribunali civili e ecclesiastici «le condanne al rogo comminate da tribunali ecclesiastici sono state 4 in Portogallo, 59 in Spagna, 36 in Italia, in tutto, quindi, meno di 100 casi».

Leggiamo alcuni passi di un lungo articolo pubblicato dallo storico Thomas Madden, rettore della cattedra di Storia di Saint Louis, Premio Otto Grundler dell’Istituto Medievale nel 2005 e, nel 2007 premiato dall’Accademia Medievale americana. «Per le autorità secolari, gli eretici erano traditori di Dio e del re e, pertanto, meritavano la morte» mentre per la Chiesa «gli eretici erano pecore smarrite, che si erano allontanate dal gregge, come il Buon Pastore aveva loro ordinato». L’Inquisizione offrì agli eretici «un sotterfugio per evitare la morte e permettere il suo ritorno alla comunità». La grande maggioranza degli accusati di eresia dall’Inquisizione medievale «fu assolta o vide la sua pena sospesa. Ai colpevoli di gravi errori fu data l’opportunità di confessare il proprio peccato, fare penitenza per essere reintegrato nel Corpo di Cristo. Gli eretici impenitenti e ostinati furono scomunicati e consegnati alle autorità secolari».

Continua il professor Madden: «A parte il mito popolare, la Chiesa non mandò al rogo gli eretici, erano le autorità secolari […]. In realtà l’Inquisizione medievale salvò molte migliaia di innocenti (e talvolta, non solo propriamente innocenti) che potevano essere messi al rogo dai signori locali o uccisi sommariamente per mano della popolazione». È bene ricordare che l’Inquisizione, già a partire dalla fine del medioevo, era nelle mani del potere temporale. «Alcuni re accusarono la Chiesa per la sua eccessiva clemenza» così «le autorità secolari […] si appropriarono dell’Inquisizione, togliendola al controllo papale. In Francia, per esempio, furono i funzionari reali assistiti da giuristi dell’Università di Parigi». Per gli stessi motivi, dal 1482, anche l’Inquisizione Spagnola passò nelle mani del re. In Portogallo fu istituita dal re D. Manuel I. Per quanto riguarda gli ebrei, i motivi principali in Spagna li creavano i cosiddetti marrani musulmani e i conversos, ebrei falsamente convertiti al cristianesimo che riuscirono ad infiltrarsi nella Chiesa raggiungendo gli alti gradi della curia.

Il termine Inquisizione ha la stessa etimologia di inchiesta, ricerca, questura e storicamente si distinguono in Inquisizione medievale, per contrastare l’eresia catara; Spagnola, per i falsi conversos ebrei e i marranos musulmani; Inquisizione Romana, istituita da papa Paolo III nel 1542, dove il Sant’Uffizio operò soltanto su una parte della penisola italiana, soprattutto contro la diffusione del protestantesimo. Come vedremo, questa istituzione fu voluta a gran voce dal popolo, esasperato dalle sette che sobillavano le folle. Cosa propugnavano i catari? Verso la metà del XII secolo i catari, o albigesi, bogomili, bulgari, ecc. appellativi che variavano secondo i luoghi dove si insediavano, si diffusero soprattutto nel sud della Francia e nel nord Italia. Questa dottrina, che professava un insieme di manicheismo, gnosticismo e cristianesimo, era ritenuta una vera calamità anche per l’assetto politico-istituzionale. I catari erano divenuti talmente potenti che, se per i governanti doveva essere colpita militarmente, per l’aspetto teologico era necessario l’intervento del papa. Nel 1162 Luigi VII re di Francia, scrive una lettera di fuoco a papa Alessandro III, per la sua riluttanza nell’affrontare il pericolo cataro: « […] essi sono molto più malvagi di quel che appaiono. […] La Vostra saggezza abbia un’attenzione tutta particolare per questa peste e la sopprima prima che possa crescere ancora. […] Se agirete altrimenti, i malumori non si placheranno facilmente e voi scatenerete contro la Chiesa romana i violenti rimproveri dell’opinione pubblica». (G. B. Guiraud – Elogio della Inquisizione – Leonardo Ed. 1994). Di quali tipi di violenze parla il re di Francia? Non certo di discettazioni teologiche.

Per i catari la materia è un male da estirpare, condannano il matrimonio, la procreazione, la proprietà privata, il lavoro e promuovono l’aborto. I beni degli adepti – come accade anche oggi in non poche chiese scismatiche – devono essere ceduti ai perfecti. Predicano il furto, la rapina, l’assassinio dei nemici (di fatto uccisero non pochi religiosi indifesi e persone che si opponevano alla loro dottrina), nonché l’endura, che prevedeva anche il suicidio di massa. Gli affiliati non dovevano prestare obbedienza alle autorità secolari e religiose, ma solo ai perfecti. Questi negavano i sacramenti, l’unico ammesso era il consolamentum, che non veniva impartito, come afferma una certa vulgata, prima della morte, ma per il battesimo spirituale e poteva essere fatto una sola volta. Ogni caduta era irreparabile e veniva talvolta impedita perfino con l’uccisione o col suicidio, la cosiddetta endura, ottenuto lasciandosi morire di fame o tagliandosi le vene. Solo i perfecti erano certi della salvezza, ed essendo al di sopra del peccato, era loro consentito anche l’abuso sessuale e la sodomia. Se per ipotesi la setta dei catari dovesse diffondersi oggi, non credo che i nostri governi userebbero la mano leggera. Se per un post su Facebook ritenuto omofobo si rischia l’oscuramento del sito o una condanna, quali metodi utilizzerebbero con gente come i catari?

Jean Dumont (1923- 2001), storico francese di fama mondiale per le sue ricerche sulla Inquisizione spagnola e francese, si distingue dal mondo accademico per aver svolto le sue ricerche direttamente negli Archivi dove si trovano i documenti originali. I suoi rigorosi studi da decenni sono adottati come libri di testo nelle università di storia. A proposito della crociata contro gli albigesi, dove, secondo la vulgata protestantica-massonica fu distrutta la città di Bézier e uccisi tutti i suoi abitanti, chiarisce: «Ai capi militari della crociata, che chiedevano come distinguere tra abitanti albigesi e cattolici, il legato pontificio avrebbe risposto “Uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi”. È una frase famosa, che si radica nella memoria di tutti gli scolari francesi. Bene – continua Dumont – eruditi locali hanno recentemente mostrato che a Bézier non vi erano albigesi, che la crociata non è passata per Bézier e meno che mai sono transitati dalla città “legati pontifici”». Lo storico francese ricorda, tra l’altro, che le supposte corruzioni morali nei conventi sono state divulgate dagli illuministi per screditare la Chiesa».

Tomás de Torquemada è stato uno dei maggiori mecenati della sua epoca. Lo storico Dumont, scrive: «ma desterà ancora maggiore stupore sapere che Tomás de Torquemada e stato un inquisitore generale relativamente mite e liberale, che si è battuto per ottenere ampie amnistie come quella del 1484, di cui ha beneficiato il nonno di santa Teresa d’Avila, un ebreo converso sorpreso a giudaizzare» che riabilitato diventò direttore delle finanze reali di Avila. Ma ancora: a chi la Chiesa mette in mano l’Inquisizione? A conversos, a cattolici di origine ebraica come Tomás de Torquemada e come il suo successore Diego Deza. Garanzia di un trattamento senza pregiudizi anti-giudaici; e forse ragione occulta delle incredibili menzogne che tutta una letteratura di propaganda ha diffuso su questi personaggi».

Ma perché l’Inquisizione condannò il Talmud Babilonese? Alcuni conversos dissero chiaro e tondo che il testo rabbinico scritto tra III e il V secolo, calunnia ferocemente Gesù Cristo, la Vergine Maria e i cristiani. Una volta constatata la fondatezza delle accuse, il Talmud fu messo all’indice. Il solito imbecille potrebbe pensare alla libertà di pensiero, confondendola con l’abominevole libertà di calunnia. L’articolo 278 del Codice Penale della democratica Italia, recita: “Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Se poi le calunnie imitassero gli stessi improperi talmudici, probabilmente si scatenerebbe una caccia all’uomo.

Andiamo avanti. Lo storico italo-americano John Tedeschi, che nel 1997 ha pubblicato Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana, scrive: «Non è un’esagerazione affermare che il Sant’Uffizio fu in certi casi un pioniere della riforma giudiziaria. L’avvocato difensore era parte integrante della sua procedura […], nei tribunali dell’Inquisizione l’imputato riceveva una copia autenticata dell’intero processo […] e disponeva di un ragionevole lasso di tempo per preparare la propria replica». Senza contare che numerosi manuali inquisitoriali abbondavano di consigli su possibili strategie difensive.

Dunque, tutto rose e fiori? Certamente no, ma se diamo un’occhiata al numero di innocenti finiti sulla sedia elettrica nella grande democrazia statunitense e i bombardamenti degli ultimi settant’anni, con milioni di sfollati e di morti, qualche domanda dovremmo porcela. Secondo il Time magazine on line, in un articolo pubblicato nell’aprile 2014, su circa due milioni e trecento mila carcerati, 80.000 vivono in isolamento, e i suicidi sono “altamente sproporzionati”. Solo negli Stati Uniti dagli anni trenta al 2014 sono stati condannati alla pena capitale 17.255 persone. Secondo uno studio del 2004 condotto da Samuel Gross, docente della prestigiosa University of Michigan Law School negli ultimi trent’anni sono state condannate a morte 340 persone innocenti, di queste solo 144 persone sono uscite vive dalla prigione, 183 innocenti sono finiti sulla sedia elettrica o legati al lettino nella stanza del boia per l’iniezione letale.

Questo accade in un paese democratico alcuni secoli dopo l’Inquisizione.

Infine, ricordiamo le mattanze del governo israeliano in Medio Oriente che in questi mesi sta massacrando perfino bambini, donne e ammalati ospedalizzati innocenti senza nemmeno uno straccio di processo, perché colpevoli di esistere.

Agostino Nobile

