l nostro benevolo miliardario Overlord Bill Gates sa cosa è meglio per tutti noi. 🦟💉 I ricercatori del Leiden University Medical Center, sostenuti dalla Bill & Melinda Gates Foundation, hanno sviluppato un nuovo metodo per somministrare vaccini contro la malaria utilizzando zanzare geneticamente modificate come “vaccinatori volanti. ”

The Blaze riporta che in uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, gli scienziati hanno dimostrato l’efficacia di usare le zanzare come “siringhe volanti” per vaccinare gli esseri umani contro la malaria. La ricerca, condotta presso il Leiden University Medical Center (LUMC) nei Paesi Bassi con i finanziamenti della Bill & Melinda Gates Foundation, rappresenta un nuovo e potenzialmente preoccupante progresso nella tecnologia dei vaccini.

Lo studio ha riguardato la modifica genetica dei parassiti malaria per smettere di svilupparsi dopo un certo periodo di tempo nel corpo umano. I parassiti modificati, chiamati GA1 e GA2, sono stati progettati per innalzare il sistema immunitario senza causare un’infezione da malaria. I ricercatori hanno poi infettato le zanzare con questi parassiti ingegnerizzati e hanno permesso loro di mordere soggetti umani in un ambiente controllato.

Nello studio, 43 adulti di età compresa tra i 19 e i 35 anni senza precedenti di infezione da malaria sono stati suddivisi in tre gruppi. Il primo gruppo ha ricevuto 50 morsi dalle zanzare infette dal parassita GA2, il secondo gruppo ha ricevuto 50 morsi dalle zanzare infette dal parassita GA1, mentre il terzo gruppo, fungendo da placebo, ha ricevuto 50 morsi da zanzare non infette. I partecipanti si sono sottoposti a tre sessioni di vaccinazione a intervalli di 28 giorni.

Tre settimane dopo l’ultima sessione di vaccinazione, i soggetti umani sono stati esposti all’infezione da malaria attraverso morsi di zanzare infette. I risultati hanno dimostrato che otto partecipanti su nove nel gruppo GA2 erano effettivamente protetti dalla malaria, mentre solo uno su otto nel gruppo GA1 e nessuno nel gruppo placebo ha ricevuto protezione.

