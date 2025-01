28 Dicembre: dal Genocidio di Erode al Genocidio dell’Aborto. José Arturo Quarracino.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curi queste riae, Josè Arturo Quarracino, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul crimine dell’aborto. Buona lettura e diffusione.

§§§

28 dicembre: dal genocidio di Erode al genocidio dell’aborto

Dall’inizio della sua storia e fino agli ultimi decenni, la Chiesa cattolica ha reso omaggio e riconoscimento ai santi innocenti assassinati per ordine del re Erode all’inizio dell’era cristiana. Oggi, la “Chiesa” sinodale resta in silenzio e collabora con il genocidio prenatale planetario, poiché non rientra nella sua agenda pubblica.

1. Come ogni anno, la Fede cattolica celebra la Natività di Gesù Cristo, la cui festa non si riferisce solo ad un solo giorno in particolare -il 25 dicembre-, ma si protrae per una settimana, perché l’evento commemorato e celebrato -Dio Onnipotente che si fa uomo in Gesù di Nazaret – ha una grandezza e una ricchezza uniche, che non possono essere contenute né esaurite in un solo giorno[1].

In questa settimana di Natale, i giorni immediatamente successivi all’Incarnazione del Figlio di Dio, la liturgia celebra il primo martire cristiano – santo Stefano -, il discepolo ed evangelista che Gesù particolarmente amò – san Giovanni – e i Santi Innocenti, i bambini che Il re Erode ordinò di essere ucciso, temendo che il Bambino appena nato fosse il Messia atteso dagli ebrei e minacciasse il loro potere regale. Poiché i re dell’Oriente andati a trovare il Bambino non informarono Erode chi egli fosse realmente, questi diede ordine ai suoi soldati di uccidere tutti i bambini fino a due anni che vivevano a Betlemme (Betlemme) di Giudea, città natale di Gesù Cristo[2].

2. 20 secoli dopo, coloro che si percepiscono come i “Padroni dell’Universo” – la plutocrazia globalista anglo-americana -, attraverso un membro della famiglia Rockefeller – John Davison III – hanno ordinato e pianificato, a partire dal 1966, il più orribile genocidio e sinistro nella storia dell’umanità, l’uccisione degli esseri umani prima che nascano, con un argomento simile a quello di Erode: “la crescita non pianificata della popolazione mette a rischio mette in pericolo la “pace nel mondo””, cioè il suo dominio oligarchico sul mondo, ufficializzato in un breve testo scritto dal citato Rockefeller e firmato da 30 leader mondiali in rappresentanza dei cinque continenti, tra cui il famoso presidente ultracomunista jugoslavo Josip Broz (“Tito”) [3].

L’obiettivo della suddetta Dichiarazione era quello di trasformare un progetto aziendale privato – il controllo globale delle nascite – in un problema di Stato, in modo che i firmatari in rappresentanza dei rispettivi governi assumessero come proprio l’obiettivo aziendale privato, con il quale le loro amministrazioni fornissero i fondi necessari per portare avanti il piano antinatalista, come avvenne successivamente, perché la crescita della popolazione non metteva in pericolo la pace mondiale, ma piuttosto il progetto previsto al tempo stesso di concentrare la ricchezza in pochissime mani, quelle dei plutocrazia finanziaria globalista, di cui uno degli operatori politici per eccellenza è stata la famiglia Rockefeller [4] .

3. Non è un caso che in entrambi gli eventi storici si ripeta lo stesso quadro culturale, spirituale, morale, politico e religioso: lo spirito arrogante degli oligarchi che si credono “dio” e che odiano i bambini, perché “li mettono in pericolo” la vostra tranquillità e il vostro benessere. È lo stesso spirito diabolico di Erode, continuato e reiterato nei secoli XX e XXI. Con l’aggravante che il genocidio erodiano durò pochi giorni, mentre il genocidio contemporaneo si applica ininterrottamente già da 5 decenni.

4. Si tratta di un autentico e vero olocausto demografico globale, che negli ultimi anni ha eliminato circa 70 milioni di bambini prima della nascita , secondo i dati ufficiali delle Nazioni Unite e dell’IPPF, insieme alle organizzazioni partner in questo crimine aberrante e abominevole che grida al cielo[5].

Si tratta dell’applicazione irrazionale della pena di morte alle persone più innocenti e indifese, eseguita sulla base di un diritto inventato , poiché il “diritto all’aborto” non esiste in nessuna tradizione giuridica universale o in nessun trattato internazionale. come stabilito dalla Dichiarazione di Ginevra sui diritti umani nel 2020 e, molto recentemente, dalla Corte interamericana dei diritti umani[6].

5. Questo dramma spaventoso e ripugnante è stato accompagnato dall’omissione passiva e dalla complicità pratica dell’attuale pontefice argentino, Jorge Mario Bergoglio, e dalla “Chiesa sinodale inclusiva” che ha inventato in questi ultimi due anni.

Si parla di omissione passiva, poiché il genocidio prenatale non ha fatto parte dell’agenda pubblica e ufficiale del Vaticano durante il pontificato bergogliano, salvo sporadiche e circostanziate dichiarazioni in interviste, voli di ritorno a Roma dopo un viaggio, conversazioni personali, ecc. In queste occasioni è stato permesso di descrivere l’aborto come un “crimine commesso da un sicario” o di porre una questione morale – “ è legale eliminare un essere vivente per risolvere un problema?” e “è legale assumere un sicario per risolvere un problema?” – ma in pratica ha effettuato riconoscimenti pubblici a figure emblematiche che promuovono o sostengono l’aborto, come Ema Bonino, Nancy Pelosi, Mariana Mazzucato, Hillary Clinton, Bill Clinton. , Alexander Soros, Joseph Biden, Ignazio Luis “Lula” da Silva, Ernesto Raúl Zaffaroni, Jeffrey Sachs, Roberto Carlés, ecc.

L’omissione complice di Bergoglio riguardo al favore è verificabile e verificabile molto facilmente. Basta leggere il Documento finale Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione dell’imbarazzante “Sinodo sulla sinodalità” (2024) e l’ultimo Messaggio per la 58a Giornata Mondiale della Pace , del 1° gennaio 2025, in cui si parla dell’aborto. non menzionato affatto. In quest’ultimo documento, il signor Jorge Mario si esprime contro la validità della pena di morte, ma non gli è venuto in mente di includere la condanna dell’abominevole pena della morte prenatale, che è la principale causa di morte nel mondo ed è la espressione piena della mentalità pre-cavernomica e troglodita dei suoi promotori e promotori, che condannano a morte gli esseri umani più innocenti e indifesi di tutti, i bambini non ancora nati.

È scandaloso che, con il suo vile silenzio, la “Chiesa” sinodale bergogliana finisca per rendersi complice per omissione del “crimine abominevole” che la Chiesa cattolica ha sempre condannato.

In questo contesto, augurare un felice anno nuovo 2025 o promuovere il sinodismo ecclesiale è una presa in giro del buon senso, mentre si tollera che il genocidio prenatale costituisca già un oceano di sangue sul quale si intende costruire un mondo “più giusto, più umano e abitabile”. ” mondo. “. Ma è noto che la schizofrenia e l’ipocrisia dei gesuiti membri della Compagnia di Satana non hanno limiti e non hanno vergogna. Ed è anche noto che non ci sarà pace nel mondo finché l’aborto sarà legale.

José Arturo Quarracino

2 gennaio 2025

[1] La stessa cosa accade con la Pasqua, la Resurrezione di Gesù Cristo, anch'essa celebrata durante tutta la settimana successiva alla domenica di Pasqua. Entrambe le celebrazioni – puntuali nel fatto che commemorano – costituiscono, continuano e prolungano la Creazione divina raccontata nel libro della Genesi , opera svoltasi nel corso di una settimana, secondo il capitolo iniziale del primo testo della Sacra Scrittura. . [2] Cfr. capitolo 2 del Vangelo secondo san Matteo . [3] Testo originale in inglese: " Statement on Population From World Leaders (1966)", originariamente pubblicato su http://www.popcouncil.org/mediacenter/popstatement.html e successivamente in Studies on Family Planning, https:// www.jstor.org/stable/1965194?origin=crossref , volume I n. 26 (gennaio 1968), pp. 1-3, intitolato "Dichiarazione sulla popolazione: The World Leades Statement", e su https://growthmadness.org/wp-content/uploads/2010/02/population-statement-from-world-leaders.pdf . Versione spagnola pubblicata su https://josequarracino.wordpress.com/2013/02/20/declaracion-sobre-poblacion-por-parte-de-lideres-mundiales-documento-fundacional-del-holocausto-demografico-planetario/ . [4] Maggiori dettagli possono essere visti in Geopolitica del controllo delle nascite a livello planetario , su https://josequarracino.wordpress.com/2013/09/28/geopolitica-del-control-de-la-natalidad-a-nivel-planetario / . [5] Secondo quanto affermato dall'Alan Guttmacher Institute, tra il 2015 e il 2019 si sono verificate circa 121 milioni di gravidanze non pianificate ogni anno. Di queste gravidanze non pianificate, il 61% si è concluso con un aborto, il che equivale a 73 milioni di aborti all'anno. Vedi la scheda informativa: Gravidanza e aborto non pianificati nel mondo, marzo 2022, nella scheda informativa: https://www.guttmacher.org/es/fact-sheet/aborto-inducido-nivel-mundial [6] Dichiarazione di Ginevra: Consenso sulla promozione della salute delle donne e sul rafforzamento della famiglia, 22 ottobre 2020. Fu promossa dall'allora segretario di Stato americano Michael Pompeo e originariamente firmata da 34 paesi, 3 dei quali si ritirarono successivamente, quando cambiarono i loro presidenti: la Stati Uniti, Messico e Brasile. Vedi più dati su Geneva Consensus – Wikipedia, l'enciclopedia libera . Corte interamericana dei diritti dell'uomo, Sentenza sul caso "Beatriz e altri c. El Salvador" , 20 dicembre 2024. Consenso di Ginevra – Wikipedia, l'enciclopedia libera

