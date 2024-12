Due Lettere. Una del Cardinale Sarah, l’Altra del Cardinale Burke. Sergio Russo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Sergio Russo, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione l’ultimo articolo della serie relativa a Fatima e alle dimissioni di Benedetto XVI. Per desiderio di completezza lo pubblichiamo, anche se ci sembra convincente quanto scrive Roberto de Mattei su Corrispondenza Romana. Buona lettura e diffusione.

§§§

DUE LETTERE,

UNA DEL CARDINALE BURKE E L’ALTRA DEL CARDINALE SARAH…

… Inviate a suo tempo al sottoscritto attestano,

se non proprio una conferma, quanto meno un “tacito consenso”,

secondo il noto detto che “chi tace acconsente.”

Probabilmente taluni cattolici si potrebbero chiedere – e tuttavia, a tutt’oggi sempre di meno, rispetto a qualche anno fa – “come mai insistere così tanto sulla questione che Benedetto XVI non avrebbe in realtà rinunciato al papato e, per conseguenza, ostinarsi ancora a ritenere Bergoglio non essere papa, validamente eletto?”

Al che io potrei, con tutta sicurezza e disarmante franchezza, rispondere a mia volta, con un’altra domanda: “E perché insistere, oggigiorno ancora, sul fatto che i vaccini in realtà non erano tali, che la pandemia è stata la più grande “bufala” del nostro secolo e che i lockdown, anziché preservaci da un ipotetico “contagio”, erano viceversa sistemi di controllo di massa, altamente pervasivi?”

Eppure, proprio nell’intento di far luce su tali tematiche, in Italia è stata istituita persino una specifica commissione governativa, senza contare poi, che in altri Paesi del mondo, come per esempio negli Stati Uniti, si è avuta, anche in questo caso appunto, basata sui medesimi temi, una delle più travolgenti vittorie elettorali…

Per entrambe le situazioni però vi è un’unica risposta: “Chi la dura la vince!”, poiché la verità, per quanto osteggiata, negata, vilipesa… trionfa, alla fine, sempre!

Ed in ambedue le situazioni invece – ma guarda un po’! – abbiamo avuto dei notevoli effetti avversi: nel caso dei “sieri sperimentali” tuttavia non mi soffermerò ad enumerarli, avendo Stilum Curiae pubblicato decine e decine di articoli a tal riguardo; mentre sulla questione Benedetto/Bergoglio o, detta ancor meglio alla maniera di Fatima, sulla vicenda Santo Padre/vescovo vestito di bianco, sì che ne elencherò adesso i principali, di codesti “effetti avversi”:

Per restare in tema di “vaccini” appunto, l’averli definiti incredibilmente “atto d’amore”, quando oramai ne è dimostrata, da centinaia e centinaia di studi scientifici, se non proprio la letalità (e che comunque pur questa si è verificata, con le decine di migliaia di casi), la loro estrema nocività: dalle miocarditi ai “turbocancri”, dalle paresi ai malori improvvisi…

appunto, l’averli definiti incredibilmente quando oramai ne è dimostrata, da centinaia e centinaia di studi scientifici, se non proprio la letalità (e che comunque pur questa si è verificata, con le decine di migliaia di casi), la loro estrema nocività: dalle miocarditi ai “turbocancri”, dalle paresi ai malori improvvisi… Al fine di legittimarne l’uso, sempre di tali “venefici” sieri, pur sapendo che nella loro composizione vi erano anche cellule di feti abortiti all’uopo, si è voluto comunque calpestare dei principi “non negoziabili”, disconoscendo in tal modo la vera etica cristiana…

all’uopo, si è voluto comunque calpestare dei principi “non negoziabili”, disconoscendo in tal modo la vera etica cristiana… Da quando Bergoglio si è assiso fraudolentemente sul soglio pontificio è iniziato un periodo di una così grande confusione e di un tale disorientamento , all’interno della Chiesa Cattolica, che non se ne ricorda uno simile in tutta la sua bimillenaria storia…

e di un tale , all’interno della Chiesa Cattolica, che non se ne ricorda uno simile in tutta la sua bimillenaria storia… E tali “effetti avversi” li riconoscono, non soltanto coloro che cercano di dimostrare l’effettiva usurpazione di Bergoglio al soglio petrino (il che è perfettamente logico), bensì anche quelli che, tali “effetti” egualmente li percepiscono – ma qui inverosimilmente e, di conseguenza, in palese contraddizione – pur tuttavia lo riconoscono quale “sua santità Francesco I”, santo padre e vicario di Cristo… (termine quest’ultimo, che Bergoglio stesso ha pensato bene di depennare dall’Annuario Pontificio!).

(termine quest’ultimo, che Bergoglio stesso ha pensato bene di depennare dall’Annuario Pontificio!). “Sodoma e Gomorra” sono entrate a pieno diritto nel recinto della Santa Chiesa: ché l’ordine di benedire le coppie gay … non è certo una leggenda metropolitana!

… non è certo una leggenda metropolitana! « Cardinali contro cardinali, vescovi contro vescovi , e sacerdoti ligi alla dottrina e che venerano Maria, disprezzati e ostacolati…chiese ed altari saccheggiati; la Chiesa piena di coloro che accettano compromessi, mentre il demonio spinge molti sacerdoti e consacrati a lasciare il servizio del Signore…»(Akita, 13 X 1973). Tutto ciò non necessita di dimostrazione: è sotto gli occhi di tutti!

, e sacerdoti ligi alla dottrina e che venerano Maria, disprezzati e ostacolati…chiese ed altari saccheggiati; la Chiesa piena di coloro che accettano compromessi, mentre il demonio spinge molti sacerdoti e consacrati a lasciare il servizio del Signore…»(Akita, 13 X 1973). Tutto ciò non necessita di dimostrazione: è sotto gli occhi di tutti! Ed infine (si fa per dire!): “le religioni sono tutte uguali”; “assoluzione sacramentale senza pentimento”; la pachamama venerata e portata in processione, e… devo aggiungere altro? E tuttavia sono perfettamente consapevole che questo impietoso e interminabile elenco di dissacrazioni non convincerà ancora molti, poiché… “Bergoglio non ha mica parlato ex cathedra!” (sic).

Al momento termino qui… ma un Sacerdote mio amico, con la semplicità e la chiarezza che lo contraddistingue, taglia corto: “È indubbio che non è assistito dallo Spirito Santo e, perciò tanto… non può essere papa!”

Cosi è… se vi pare!

Sergio Russo

P.S. Come promesso nel titolo di questo mio articolo, mostrerò qui appresso quelle due lettere: mi sono state inviate a seguito del fatto che io avevo lasciato, a questi due eminenti Prelati, una copia ad ognuno del mio libro, scritto allora recentemente e intitolato “Sei tu quello, o dobbiamo aspettarne un altro? L’ultimo ‘tassello’ mancante alla celebre profezia di Fatima.”, autopubblicato nel 2018.

Ora, io sono perfettamente cosciente, tanto da non illudermi minimamente, che così eminenti Cardinali si mettano a leggere proprio il mio libro, di un autore poi, cosiddetto “illustre sconosciuto”… Ma sono egualmente consapevole del fatto che anch’essi, per redigere un ringraziamento specifico, riguardante quello stesso libro, almeno il titolo, l’immagine di copertina ed il contenuto in retrocopertina, almeno quello lo devono aver necessariamente visionato…

E, guarda caso, il testo del sunto, da me posto in quarta di copertina, di quel medesimo libro, non è che girava tanto intorno a ciò che ne era effettivamente il contenuto…

Ed infatti vi si legge, fra le altre cose, quanto segue:

“L’Autore parte da una tesi, tanto semplice, quanto oggi dimenticata nella Chiesa Cattolica contemporanea, e cioè che il corpo-chiesa può avere un solo ed unico capo (visibile) al suo vertice , altrimenti, quel medesimo “corpo”, qualora abbia più di un “capo” (e qui non ha importanza se uno sia “emerito” o quant’altro) detto “corpo” sarebbe evidentemente una mostruosità!…

Nel 2013 Benedetto XVI, dopo la sua clamorosa “rinuncia” (la settima, avvenuta durante l’intero arco di storia della Chiesa), ritiratosi a “vita privata”, non ritorna però ad essere il cardinal Joseph Ratzinger, ma inspiegabilmente, egli continua a vestirsi di bianco (prerogativa unica, riservata al solo Vicario di Cristo), a tenersi il suo stemma pontificio, a firmarsi ancora col nome papale, ecc. Mentre invece, Jorge Mario Bergoglio, appena eletto ed assumendo il nome di Francesco, egli dichiara al mondo di essere “semplicemente” il nuovo Vescovo di Roma, giunto lì dalla “fine del mondo”…

Ambedue personaggi che, secondo le ormai note visioni della Beata Anna Caterina Emmerich, avrebbero governato – in questi nostri tempi, drammaticamente confusi e tragicamente perversi – l’uno, la Chiesa Cattolica di sempre, mentre l’altro, si sarebbe posto alla guida di una ‘nuova Chiesa: grande, strana e stravagante’, chiesa questa, che avrebbe avuto invece come principale obbiettivo, la riunificazione di tutte le confessioni cristiane (cattolici, ortodossi, protestanti e sette di vario genere e titolo), al tragico prezzo però, della apostasia dalla vera Fede!

L’Autore comunque non si ferma qui, ché anzi individua nel ‘Vescovo vestito di bianco’, la figura biblica del cosiddetto ‘falso profeta’ (chiamato anche ‘bestia della terra’), magistralmente descritta nel più enigmatico Libro della Rivelazione cristiana: l’Apocalisse…

A noi fedeli credenti pertanto, resta comunque un ben preciso dovere – che è poi quella famosa ‘prova finale’, destinata a scuotere la fede di molti credenti, e della quale si parla nel Catechismo della Chiesa Cattolica: ‘… una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell’apostasia dalla verità!’ – il dovere cioè, di rimanere fedeli al vero Vangelo, a costo della vita, poiché anche ‘se qualcuno vi predicasse, fosse pure un angelo, un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Quanto a voi, carissimi, perseverate saldi nella Fede!’.”

Risposta del Cardinale R.L. Burke, in data 6 Aprile 2018:

“… La ringrazio per il dono del Suo libro dal titolo ‘Sei tu quello, o dobbiamo aspettarne un altro?’. La vittoria del Redentore sul peccato e sulla morte è segno tangibile della nostra salvezza e apre i cuori alla ferma speranza che tutto sarà restaurato in Cristo. …”

Risposta del Cardinale R. Sarah, in data [posteriore alla precedente]:

“… Ho accolto con piacere il Suo Libro ‘Sei tu quello, o dobbiamo aspettarne un altro?’, che molto cortesemente mi ha fatto pervenire. Di cuore ringrazio la Signoria Vostra per l’invio del Summenzionato testo. …”

§§§

