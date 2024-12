Amos Goldberg, Professore di Storia della Shoah: a Gaza è Genocidio. Violenze sulle Donne all’Ospedale Adwan.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione alcuni elementi su quanto sta continuando ad accadere in Medio Oriente. Il primo è un articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia:

Morale Politica Professore di Storia dell’Olocausto: “A GAZA È UN GENOCIDIO”

… “7 ottobre è stata una catastrofe” … “ha colpito persone a me molto vicine” … “anche quel crimine deve essere compreso – non giustificato” … “nel suo contesto: la Nakba, l’occupazione, l’assedio, l’apartheid” … “La risposta di Israele è stata completamente sproporzionata” … “nessun crimine… giustifica un genocidio” … “la Convenzione ONU … del 1948 offre una definizione ampiamente accettata” … “Quell’intento specifico di distruzione è chiaro a Gaza” … “come società, non esiste più” … “in Israele, sono stati pronunciati pubblicamente … incitamenti al genocidio” … “da funzionari governativi, generali, celebrità dei media, rabbini” … “Gli schemi di annientamento sono innegabili” … “uccisioni di massa, abbattimento della maggior parte delle abitazioni” … “distruzione sistematica di ospedali” … “edifici religiosi, università” … “fame” … “cecchini che prendono di mira persone innocenti, bambini compresi” … “disumanizzano un’intera popolazione” … “45 mila morti, oltre 100 mila feriti” … “L’intera popolazione è sfollata. Gaza non esiste più” … “l’unico genocidio a cui pensiamo è l’Olocausto” … “Può superare la soglia del crimine più orrendo” … “ma se lo critichi troppo vieni subito considerato antisemita” … “persone che vengono uccise ogni giorno a decine, bambini che muoiono di fame” … “Dobbiamo fermare questo” … [ Israele ] “gode di una protezione che nessun’altra nazione riceve” … “davvero eccezionale di Israele è che viola tutte le regole del diritto internazionale e la fa franca” … “È la mia società. Lo fanno a nome mio” … “Insegno all’università … Siamo complici. Lasciamo che accada” … “Protestare comporta un rischio … soprattutto per i palestinesi” … “anche quelli con cittadinanza israeliana” … “O tacciono del tutto o vengono arrestati, quindi in Israele sono quasi invisibili” … “dicono verità molto dolorose per noi israeliani e anche per voi europei, anche voi complici” … “dobbiamo sempre ascoltare la voce delle vittime” Convenzione genocidio – Traduzione automatica Genocide Convention §§§ Il secondo è un post pubblicato su Instagram da Jewish Voice for Peace, che ringraziamo per la cortesia:

Questa mattina, i soldati israeliani hanno costretto centinaia di pazienti feriti ad evacuare l’ultimo ospedale funzionante nel Nord di Gaza e dargli fuoco. Il filmato mostra decine di palestinesi feriti e operatori medici costretti a spogliarsi e camminare in direzione dell’ospedale indonesiano. Il destino del Dr. Hossam Abu Safiya e del personale rimasto del Kamal Adwan Hospital è sconosciuto.

Non è un caso che l’esercito israeliano commetta questa atrocità due giorni dopo aver bombardato il veicolo stampa di Al-Quds Today mentre era parcheggiato fuori dall’ospedale Al-Awda nel campo profughi di Al-Nuseirat il 25 dicembre.

Questo devastante attacco ha ucciso cinque giornalisti: Ayman Al-Jadi, Fadi Hassouna, Ibrahim Sheikh Ali, Mohammad Al-Lada e Faisal Abu Al Qumsan. Prima di essere ucciso, Ayman ha espresso entusiasmo per l’imminente nascita del suo primo figlio. Il piccolo Ayman è nato il giorno dopo che suo padre è stato ucciso e porta il suo nome.

Un giorno dopo, il 26 dicembre, i militari israeliani hanno preso di mira e ucciso un gruppo di cinque operatori sanitari presso l’ospedale Kamal Adwan. I loro nomi erano: Dr. Ahmad Samour, Israa Abu Zayda, Abdel Majeed Abu Al-Eish, Maher Al-Ajrami e Fares Al-Houdali.

L’esercito israeliano uccide deliberatamente giornalisti e operatori medici per assicurarsi che non ci siano testimoni o sopravvissuti alle atrocità come stiamo assistendo al Kamal Adwan Hospital. Dallo scorso ottobre, le forze israeliane hanno ucciso almeno 201 operatori dei media e oltre 1.000 operatori medici.

Il governo israeliano conta su di noi per essere troppo distratti per prestare attenzione alle atrocità in corso che sta commettendo. Ci rifiutiamo di guardare altrove.

Nelle parole di @palestinianyouthmovement: Questo è genocidio, sotto ogni definizione del termine in cui è stato impiegato. La compiacenza e l’indifferenza delle potenze mondiali e delle istituzioni internazionali ha permesso a Israele di uccidere, uccidere, uccidere e uccidere impunemente e senza conseguenze. Non c’è più tempo: nient’altro che un embargo sulle armi e le sanzioni significheranno la piena pulizia etnica del Nord di Gaza e di tutti i palestinesi che vi restano. ARMI EMBARGO IN QUESTO MOMENTO.



§§§

Il terzo è un post pubblicato su Instagram da firenzexlapalestina, che si basa su testimonianze riportate da MiddleEastEye.net:

Le forze israeliane hanno aggredito sessualmente donne palestinesi e giustiziato civili disarmati durante il raid di venerdì all’ospedale Kamal Adwan di Gaza , hanno riferito alcuni testimoni in un nuovo rapporto.

La violenza contro le donne comprendeva spogliarle, toccarle sotto minaccia di violenza, picchiarle e rivolgere loro insulti sessuali.

Le loro testimonianze sono state raccolte dall’Euro -Med Human Rights Monitor e pubblicate sabato.

Secondo il rapporto, decine di donne e ragazze arrestate durante il raid hanno subito abusi degradanti, equivalenti a violenza sessuale.

In un episodio, un soldato ha strappato i vestiti a una donna, scoprendole il petto, dopo che questa si era rifiutata di togliersi l’hijab, il velo.

Un’altra vittima ha dichiarato di essere stata trascinata da un soldato “che l’ha costretta a premere contro di lui”.

Ricordando un altro incidente, un’altra donna ha detto: “Un soldato ha costretto un’infermiera a togliersi i pantaloni, poi le ha messo una mano addosso. Quando lei ha cercato di resistere, lui l’ha colpita duramente in faccia, facendole sanguinare il naso”.

Un altro testimone oculare ha raccontato che un soldato ha detto a una donna: “Toglilo, altrimenti te lo toglieremo con la forza”.

Un membro dello staff dell’ospedale ha detto al monitor: “I soldati ci hanno ordinato di toglierci l’hijab, ma ci siamo rifiutati. Poi si sono rivolti alle ragazze sotto i 20 anni e hanno chiesto loro di togliersi l’hijab, ma anche loro si sono rifiutate.

“I soldati decisero di punirci prendendo due donne alla volta e costringendole a sollevare i vestiti e ad abbassare i pantaloni sotto minacce e coercizione”.

Esecuzioni sul campo

Secondo l’Euro-Med Monitor, testimoni oculari hanno descritto altri crimini commessi dalle forze israeliane, come l’esecuzione di pazienti e detenuti disarmati e l’esplosione di robot esplosivi nei pressi delle abitazioni.

Da https://www.middleeasteye.net/news/israeli-forces-sexually-assaulted-beat-insulted-women-during-gaza-hospital-raid

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: amos goldberg, gaza, genocidio, jewish voice, ospedale



Categoria: Generale