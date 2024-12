USA, Richieste di Risarcimento per Danni da Vaccino Aumentate di 27 Volte dopo il Siero. Corageous Discourse.

di Nicolas Hulscher, MPH

La scorsa settimana, il Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto intitolato COVID-19: informazioni sul programma di risarcimento per infortuni con contromisure mediche dell’HHS :

Per incoraggiare lo sviluppo di contromisure mediche, il Public Readiness and Emergency Preparedness Act ha limitato la responsabilità legale dei produttori e di altri per le perdite correlate alla somministrazione o all’uso di contromisure coperte. Ha inoltre autorizzato l’HHS a istituire il Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) per risarcire le persone che muoiono o subiscono gravi lesioni fisiche causate direttamente dalla somministrazione o dall’uso di determinate contromisure mediche. Il CICP è gestito dall’Health Resources and Services Administration (HRSA), un’agenzia all’interno dell’HHS.

Il programma:

“Ha ricevuto un aumento di 13.333 richieste di COVID-19, 27 volte il numero di richieste ricevute nel primo decennio del programma”:

“Completata la revisione di circa un quarto di tutte le richieste.”

“È stato scoperto che 92 (3%) delle richieste completate erano idonee al risarcimento”:

L’HRSA ha pagato circa 6,5 milioni di $ di risarcimento per richieste idonee a giugno 2024, con la maggior parte di tale importo per lesioni gravi, come la sindrome di Guillain-Barré, causata dal vaccino H1N1. Circa 400.000 $ sono stati pagati per lesioni correlate alle contromisure COVID-19, come la miocardite (malattia cardiaca infiammatoria).

Questo cosiddetto programma di risarcimento è un insulto ai milioni di americani che sono stati uccisi o feriti dalle contromisure adottate per contrastare il COVID-19 :

I loro tempi di elaborazione estremamente inefficienti e il numero minimo di richieste giudicate idonee a ricevere un risarcimento sono stati attribuiti ai seguenti fattori:

Quasi tutte le sfide che l’HRSA ha incontrato gestendo il CICP derivano dal grande afflusso di reclami relativi alle contromisure mediche per il COVID-19 e dalle risorse limitate per elaborare e pagare i reclami prima dell’anno fiscale 2022, hanno detto i funzionari dell’HRSA al GAO. Nello specifico: carenza di personale per gestire il grande afflusso di reclami;

sistemi informativi obsoleti per elaborare il gran numero di reclami; e

prove mediche e scientifiche limitate su cui basare le decisioni in merito a lesioni o decessi presumibilmente causati dalle nuove contromisure per contrastare il COVID-19.

Il National Childhood Vaccine Injury Act del 1986 deve essere abolito per garantire che i produttori di vaccini siano ritenuti pienamente responsabili della sicurezza e affrontino una vera responsabilità per i danni causati. La prossima amministrazione deve implementare un solido programma di risarcimento per i danni da vaccino con personale adeguato, finanziamenti abbondanti ed esperti indipendenti di danni da vaccino COVID-19 che non siano compromessi da Big Pharma.

Nicolas Hulscher, MPH

Epidemiologo e amministratore della fondazione, McCullough Foundation

Italiano: www.mcculloughfnd.org

