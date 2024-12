La Testa ha Due Occhi. Il Matto.

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione i suoi Auguri con queste riflessioni sul Mistero…Buona lettura e meditazione.

§§§

LA TESTA HA DUE OCCHI

Un’icona di Gesù del VI secolo

* * *

«Dio ha raffigurato tutte le sue opere nella forma dell’uomo […] Negli occhi dell’uomo mostra la sua scienza, grazie alla quale prevede e preconosce tutte le cose […]. L’uomo conosce infatti e discerne tutte le cose nell’organo della vista: se non avesse la vista, sarebbe come morto in mezzo a esse».

Ildegarda di Bingen

* * * * *

Com’è noto, il Cristianesimo e l’Egitto sono strettamente collegati: si pensi a Mosè pre-israelitico allevato ed educato come un vero principe egizio, all’analogia fra Iside/Horus e Maria/Gesù Bambino e alla fuga in Egitto. Addirittura, tanti anni addietro, una persona sapiente e colta, prima sapiente e poi colta, mi disse che il Cristianesimo è egizio (ed ora apriti cielo con i giudeo-cristiani!!!).

Riguardo alla fuga in Egitto, Pietro Crisologo, Dottore della Chiesa, scrive:

«La fuga in Egitto è un mistero, non l’effetto del timore; avvenne per la nostra liberazione, non a causa di un pericolo per il creatore; fu un effetto della potenza divina, non della fragilità umana; questa fuga non mira a evitare la morte del creatore, ma a procurare la vita al mondo».

Da notare che il Crisologo (che significa “dalle parole d’oro”) parla di “mistero”, parola che da sola basta ad indicare il limite oltre il quale si trova l’Ineffabile, che non è alla portata né della coscienza ordinaria né dell’esegesi più raffinata, le quali possono solo credervi ed indugiarvi intorno per costruire i più raffinati sillogismi … senza cavare un ragno dal buco.

Riguardo a Iside, dea della maternità e della fertilità nonché associata alla regalità, il papiro di Ossirinco mostra un inno che, ovviamente “per caso”, si adatta perfettamente a Maria Vergine e Regina:

«Dea dalle molte facoltà, onore del sesso femminile.

Amabile, che fa regnare la dolcezza nelle assemblee,

nemica dell’odio.

Tu regni nel Sublime e nell’Infinito.

Tu trionfi facilmente sui despoti con i tuoi consigli leali.

[…]

Sei tu la Signora della Terra

[…]».

Notevole: «Tu trionfi facilmente sui despoti con i tuoi consigli leali», insomma Mater boni consilii.

Di estremo interesse anche quanto troviamo nel romano Apuleio (Metamorfosi):

«Io sono la genitrice dell’universo,

la sovrana di tutti gli elementi,

l’origine prima dei secoli,

la regina delle ombre,

la prima dei celesti.

[…]

Indivisibile è la mia divina essenza,

ma nel mondo io sono venerata ovunque sotto molteplici forme,

con riti diversi, sotto differenti nomi.

[…]

e gli Egiziani cui l’antico sapere conferisce potenza,

mi onorano con riti che appartengono a me sola,

e mi chiamano, col mio vero nome,

Iside Regina».

A proposito dei primi tre versi: «Io sono la genitrice dell’universo/la sovrana di tutti gli elementi/l’origine prima dei secoli», c’è da notare come, ancora “per caso”, vi sia corrispondenza con il Libro dei Proverbi, che secondo il Vetus Ordo viene citato in occasione della festa dell’Immacolata Concezione.

«Fui generata quando non c’erano ancora abissi,

quando ancora non c’erano sorgenti rigurgitanti d’acqua.

Fui generata prima che i monti fossero fondati,

prima che esistessero le colline,

quando egli ancora non aveva fatto né la terra né i campi

né le prime zolle della terra coltivabile.

Quando egli disponeva i cieli io ero là».

È altrettanto noto che gli Egizi si riferivano al dio Horus (figlio di Osiride e Iside e simbolo di resurrezione) equiparandone l’occhio destro al sole e l’occhio sinistro alla luna.

Secondo l’astrologo medievale Guido Bonatti:

«Il Sole significa luce, splendore, bellezza, intelletto e fede. Significa la grande sovranità e tutte le altre dignità laiche», mentre,

«La Luna è benefica, femminile, notturna. Opera nel freddo e nell’umido secondo la sua natura. Lei è la significatrice della madre».

Impossibile, quindi, considerare il Sole-Padre senza la Luna-Madre, o la Luna-Madre senza il Sole-Padre. La Luna deve il suo candore alla luce del Sole, ma il Sole splende perché c’è la Luna da illuminare.

Umoristicamente e misticamente, Ramón Gómez de la Serna:

«In realtà che cosa sta facendo in cielo la luna? Sta prendendo il sole».

Come dire: l’Anima solarizzata. E dato che la vera cUltura è cOltura, ecco che il Sole-Dio è, come lo chiama Teresa d’Avila, il “Giardiniere celeste” che disinfetta il terreno dell’Anima. Infatti, in agri-cOltura, che è anche agri-cUltura, la solarizzazione è un metodo di disinfezione del terreno.

Phyllis Christine Cast:

«Non è solo un tramonto; è anche un sorgere della luna».

Il tutto, con buona pace dell’ideologia gender-woke.

Pertanto:

c’il sole perché c’è la luna e viceversa

c’è la luce perché c’è il buio e viceversa;

c’è il giorno perché c’è la notte e viceversa;

c’è il secco perché c’è l’umido e viceversa,

c’è il vuoto perché c’è il pieno e viceversa;

c’è il suono perché c’è il silenzio e viceversa;

c’è il visibile perché c’è l’invisibile e viceversa;

c’è l’eterno perché c’è il tempo e viceversa;

c’è l’interiore perché c’è l’esteriore e viceversa;

c’è il cosciente perché c’è il sovra-cosciente e viceversa;

c’è il razionale perché c’è il mistico e viceversa;

c’è il padre perché c’è la madre e viceversa;

c’è il creatore perché c’è il creato e viceversa;

c’è l’Uomo perché c’è Dio e viceversa;

etc. etc. etc.

E c’è il rivelato perché c’è il non rivelato e viceversa.

Giovanni:

«Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere».

Sì, neanche miliardi di libri potrebbero svelare in tutto e per tutto il Mistero, l’Ineffabile, ed anzi contribuirebbero a nasconderlo di più: più si scrive e si parla del Mistero che è Uno, più esso si occulta dietro la molteplicità di concetti e interpretazioni. Quel che ci vorrebbe è il Silenzio in cui l’Uomo, unificandosi per Apofasi e ritrovando se stesso (il vero Se stesso!), cessi di eculubrare e quindi relativizzare, lasciando il campo all’Assoluto, a Dio, al Mistero.

La parola chiave è VICEVERSA, che dice COMPLEMENTARITÀ o NON DUALITÀ (sanscrito ADVAITA, giapponese zen FUNI), per la quale si regge tutto ciò che esiste, ovvero fenomenicamente due ma essenzialmente non due:

i DUE (fenomeni) sono UNA cosa sola (essenza).

Dunque, non solo aut-aut ma anche et-et.

Angelo Silesio:

«l’anima ha due occhi: l’uno guarda al tempo, l’altro è rivolto all’eternità»

Osserviamo allora che:

l’occhio destro è solare, maschile, regale, laico, interiore, ghibellino, imperiale, che guarda e riflette l’eterno, mentre l’occhio sinistro è lunare, femminile, sacerdotale, ecclesiastico, esteriore, guelfo, papale, che guarda e riflette il temporale.

Quindi, c’è l’eterno perché c’è il temporale e VICEVERSA.

Non privo d’interesse il simbolo cinese Yin Yang, ove nella parte yin, nera, femminile, c’è un puntino yang, bianco, maschile e … VICEVERSA.

I due occhi sono complementari proprio come il Sole e la Luna, il maschio e la femmina, il padre e la madre, il re e il sacerdote, il guerriero e l’eremita (Artù che estrae la Spada dalla roccia e Galgano che ve la infigge!), il laico e l’ecclesiastico, l’interiore e l’esteriore, il ghibellino e il guelfo, l’imperatore e il papa, l’eternità e il tempo, e, imprescindibilmente, il Mistico e il Razionale, cioè il Sottile e lo Spesso: nessuno dei due occhi può pretendere che l’altro non esista senza pregiudicare la vista e provocare conflittualità.

Del resto, il corretto vedere fisico è possibile grazie al sistema visivo che è binoculare (stereopsi).

La Visione unica, non duale ed eccelsa, che risulta dalla coniugazione dello sguardo dei due occhi, è quella del Cristo che è Dio e Uomo, Re e Sacerdote, Leone e Agnello, Sacrificatore e Sacrificato, il cui “terzo occhio”, l’occhio onnivedente o ciclopico (da kyklos “cerchio” e ops “occhio”) – «i due sono uno», dice Paracelso in incipit – è quello rappresentato in un triangolo anche nelle chiese cattoliche oltre che nella pittura, come ad esempio nel Duomo di Milano e nella “Cena in Emmaus” del Pontormo, ragion per cui uno sguardo che si pretenda esclusivo di uno dei due occhi, sfocia in una visione monoculare, parziale ed insufficiente, ciò derivando dalla mancanza di Consapevolezza (non sorprendente corrispondenza: sanscrito Sati, “colei che si prende cura”, e latino Salus Infirmorum) che entrambi gli occhi si trovano nella medesima e unica testa.

Breve ma importante inciso a proposito del triangolo:

«Nel cattolicesimo, il Triangolo equilatero simboleggia spesso la Trinità divina. Il triangolo, con i suoi tre lati e i suoi tre angoli uguali, è un simbolo molto espressivo. Lo si vede spesso come aureola sulla testa di Dio o tra le sue mani; a partire dal XVII secolo, al suo interno appare il nome di Yahwéh in ebraico o l’Occhio di Dio che tutto vede. Dobbiamo spiegare perché i massoni ne hanno fatto il loro simbolo: essi l’anno preso in prestito dalla Chiesa che aveva costituito la Trinità creatrice quale protettrice degli architetti e dei muratori». (Mons. Xavier Barbier de Montault in centrosangiorgio.com).

Di passaggio, si può notare l’analogia tra l’Occhio di Dio nel Triangolo e l’Occhio di Horus quale simbolo di rinascita, nella sua rappresentazione composto da sei parti, ognuna delle quali rappresenta uno dei sei sensi: vista, udito, olfatto, gusto, tatto e pensiero.

Ildegarda:

«Luminosa e chiara appare anche la conoscenza, come il bianco degli occhi nell’uomo; la conoscenza sfavilla in lui come la loro forza irradiante».

Dice «degli occhi»: cioè di entrambi, che concorrono all’unica vista.

Pertanto, è chiaro (le prove che … straripano!), che la Chiesa papale senza la Chiesa imperiale non può né vantare la visione equilibrata del mondo visibile né possedere l’energia necessaria alla diffusione del Verbo. Esiziale, infatti, il dimenticare che, non “per caso”, la Chiesa Universale sia nata, e tuttora nasce ancorché ignorata, sul suolo (già) sacro di Roma, ovvero nel cuore dell’Impero.

Concludendo e sintetizzando, riguardo al Mistero della Vita che è Uno, si pongono due visioni complementari quale eccelsa prerogativa del Cristo: la visione esteriore dell’occhio lunare, ecclesiastico e temporale con la sua dottrina dogmatico-legalistica, e la visione interiore e mistica dell’occhio solare, imperiale ed eterno col suo spaziare nel cielo animico-spirituale (non riducibile a formule granitiche), le due visioni essendo, per tutto quanto osservato sopra, non contrapposte bensì giustapposte. E ciò, perché:

LA TESTA HA DUE OCCHI.

§§§

