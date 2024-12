Toni Brandi: i Dati del Ministero della Sanità sulla RU 486 sono Carenti. Siamo oltre 100mila Aborti.

pochi giorni fa il Ministero della Salute ha diffuso gli ultimi dati disponibili sull’aborto in Italia (2022) e leggendoli mi si è ghiacciato il sangue: aumentano gli aborti totali in assoluto

aumentano gli aborti tra le minorenni

aumentano gli aborti ripetuti per donna Ma questo è il dato più scioccante: il numero di aborti farmacologici – tramite la micidiale pillola RU486 – ha ormai superato il numero di aborti chirurgici Hai letto bene: la maggior parte delle donne che abortisce oggi, in Italia, lo fa in casa da sola, totalmente abbandonata dalla società. Questi sono i dati relativi al 2022 e ormai non possiamo fare più niente per cambiarli, per convincere e sostenere quelle mamme a scegliere la vita, per salvare quelle piccole vite innocenti.