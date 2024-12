L’Ex Segretario Nato Diventa Presidente del Club Bilderberg…Ma non Fate i Complottisti, per Favore…

L’ex capo della Nato , Jens Stoltenberg, è stato nominato nuovo co-presidente dell’influente Gruppo Bilderberg , che convoca ogni anno una conferenza politica transatlantica ed è da tempo al centro di teorie cospirative sulla portata del suo potere di plasmare gli eventi globali.

Dopo un decennio turbolento alla guida delle forze armate dell’alleanza, Stoltenberg ora assume la direzione del suo principale forum di discussione: un evento di quattro giorni rigorosamente riservato, frequentato da primi ministri, commissari dell’UE, dirigenti di banche, CEO aziendali e responsabili dell’intelligence.

Il primo Bilderberg di Stoltenberg risale al 2002, qualche anno prima del suo secondo mandato come primo ministro della Norvegia. Il suo decennio come segretario generale della Nato ha visto altre visite e ha persino tenuto il discorso principale al banchetto del gruppo del sabato sera a Torino nel 2018. La sua nomina a co-presidente del Bilderberg consolida il ruolo del gruppo al centro della strategia transatlantica.

A febbraio, Stoltenberg assumerà anche la presidenza della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, un altro importante simposio sulla difesa e la diplomazia. Con un altro veterano del Bilderberg, l’ex primo ministro olandese Mark Rutte, che sostituisce Stoltenberg alla Nato , segna una concentrazione di controllo al vertice dell’alleanza atlantica in un momento critico.

Il mandato di Stoltenberg alla Nato è stato dominato dal conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato sul serio non molto prima del suo insediamento nel 2014. Stoltenberg ha supervisionato quello che ha recentemente descritto come “il più grande rafforzamento della nostra difesa collettiva in una generazione”, notando con orgoglio che “la spesa per la difesa è in una traiettoria ascendente in tutta l’alleanza”.

Molti dei suoi nuovi colleghi del Bilderberg hanno tratto beneficio da questa crescita.

Molti dei 31 membri del comitato direttivo del gruppo hanno ruoli di alto livello nel settore della difesa. Il miliardario ex capo di Google, Eric Schmidt, ha presieduto la recente Commissione per la sicurezza nazionale sull’intelligenza artificiale, ed è ora impegnato a lanciare un’azienda di droni kamikaze rivolta al redditizio mercato ucraino. Nel frattempo, l’industriale svedese estremamente ricco Marcus Wallenberg è presidente del produttore di difesa Saab, che ha registrato un aumento del 71% degli ordini nei primi nove mesi del 2024, in gran parte dovuto alla guerra con la Russia.

Il luminare della tecnologia e insider di Donald Trump Peter Thiel ha fondato la società di robotica in rapida crescita Anduril e il fiorente gigante della sorveglianza e dell’intelligenza artificiale Palantir. Il suo fedele luogotenente Alex Karp, CEO di Palantir, è stato eletto nel consiglio di amministrazione di Bilderberg qualche anno fa. Karp, che sostiene che la sua azienda è “responsabile della maggior parte degli attacchi in Ucraina”, ha recentemente dichiarato al New York Times che gli Stati Uniti “molto probabilmente” presto combatteranno una guerra su tre fronti con Cina, Russia e Iran.

Per certi versi, l’atmosfera geopolitica odierna non è poi così diversa da quella degli anni ’50, quando nacque il gruppo Bilderberg.

In cima all’ordine del giorno del primo incontro del 1954 c’era “l’atteggiamento verso il comunismo e l’Unione Sovietica”, con il rapporto della conferenza “strettamente confidenziale” che faceva ripetutamente riferimento alla “minaccia comunista”.

Settant’anni dopo, al più recente summit di Madrid , la minaccia principale è la “Russia”, che sedeva cupamente in fondo all’ordine del giorno della conferenza sotto “Ucraina e il mondo” e “il futuro della guerra”.

Nel 1954, l’alleanza stava affrontando “l’emergere dell’imperialismo comunista”. Nel 2024, si scontra con quello che Stoltenberg chiama “l’asse emergente degli autocrati”, capeggiato da Russia, Cina e Corea del Nord.

Stoltenberg e il suo successore come segretario generale, Rutte, erano entrambi presenti all’incontro di Madrid di quest’estate. Insieme a loro nella sala conferenze c’erano un gruppo di alti funzionari del Pentagono e il secondo leader militare più anziano della Nato, il generale statunitense Chris Cavoli, il comandante supremo alleato in Europa. Era la seconda conferenza di Cavoli, e non è il primo Saceur a partecipare ai colloqui: sono venuti per elaborare strategie fin dalla metà degli anni ’60.

Il gruppo Bilderberg ha sempre avuto stretti legami con l’esercito: tra i suoi fondatori figurano alti esponenti dell’intelligence britannica e americana, e un precedente leader della NATO, Lord Carrington, ha presieduto il gruppo dal 1990 al 1998.

Perfino le vergognose dimissioni del suo presidente fondatore, il principe Bernardo dei Paesi Bassi, hanno avuto un risvolto militare: è stato coinvolto nello scandalo di corruzione della Lockheed del 1976, l’unico anno (prima del Covid) in cui la conferenza è stata annullata. Ed è significativo che la figura più dominante al Bilderberg negli ultimi decenni sia stato probabilmente il grande stratega e guerrafondaio Henry Kissinger, che è stato lodato come un genio della politica estera da alcuni e disprezzato come un criminale di guerra assassino di massa da altri.

Il gruppo Bilderberg prospera grazie alla diplomazia discreta, alle relazioni d’élite e all’intelligence: un ex capo dell’MI6, Sir John Sawers, è membro del comitato direttivo del gruppo e l’attuale capo della CIA, William Burns, ne era membro prima di dimettersi silenziosamente una volta entrato in carica.

Ma l’arrivo di Stoltenberg potrebbe segnare un cambiamento radicale: si tratta di una nomina di un grande nome e segue la recente elezione del famoso intervistatore della CNN Fareed Zakaria al comitato direttivo del gruppo, forse segnalando un’uscita dall’ombra per il gruppo, poco propenso a farsi pubblicità.

Il gruppo Bilderberg non tiene conferenze stampa da decenni, ma il politico urbano Stoltenberg è molto più abituato a briefing con i media e sessioni di domande e risposte rispetto all’uomo che sostituisce: l’economista olandese e consigliere di Goldman Sachs Victor Halberstadt, scomparso a settembre.

In effetti, Stoltenberg ha già rilasciato una dichiarazione alla stampa sul suo nuovo ruolo, dicendo al quotidiano norvegese Dagens Näringsliv che il Bilderberg, “insieme alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco … è una buona piattaforma per la cooperazione tra leader dell’arena politica, del mondo imprenditoriale e accademico”.

Se Stoltenberg spera di indirizzare il gruppo Bilderberg verso un maggiore coinvolgimento con la stampa, potrebbe sperare di ricevere una mano dalla sua co-presidente, Marie-Josée Kravis, che siede nel consiglio di amministrazione di Publicis, una delle più grandi società di pubbliche relazioni e comunicazione del mondo.

Tuttavia, è molto probabile che la stessa Kravis si faccia da parte abbastanza presto: ha partecipato assiduamente ai Bilderberg sin dalla fine degli anni ’80. La generazione più giovane di miliardari nella cerchia ristretta, in particolare la folla della Silicon Valley, tende a essere più a suo agio a chiacchierare al microfono, mentre altri membri dell’organo di governo del gruppo, come il politico Stacey Abrams e il membro del consiglio di amministrazione di Starbucks Mellody Hobson, sono abili oratori pubblici.

Bisognerà aspettare la prima conferenza di Stoltenberg come co-presidente del Bilderberg per scoprire se sta rivoluzionando la politica pubblicitaria del gruppo. Ciò avverrà, abbastanza opportunamente, in Svezia. Mentre era alla Nato, Stoltenberg ha accolto quattro nuovi membri nell’alleanza: e la Svezia è stata l’ultimo.

Il capo negoziatore per l’adesione della Svezia alla Nato, Oscar Stenström, è stato avvistato aggirarsi ai margini della conferenza Bilderberg di quest’anno a Madrid: sta aiutando a organizzare il summit del prossimo anno a Stoccolma per conto del suo nuovo capo, il miliardario Wallenberg. La famiglia Wallenberg è opportunamente proprietaria della sede: il magnifico Grand Hotel, che sarà isolato a metà giugno per l’evento.

Ciò che sappiamo per certo è che Stoltenberg nel suo nuovo ruolo sarà concentrato al massimo, come uno dei droni kamikaze di Schmidt, sul rafforzamento dei legami transatlantici, il che potrebbe non essere del tutto semplice con Trump tornato alla Casa Bianca e la politica estera statunitense plasmata dall’agenda “America first”.

Scrivendo sul Financial Times il mese scorso, Stoltenberg ha osservato che la “retorica della campagna elettorale di Trump aveva sollevato legittime preoccupazioni sul suo impegno per la sicurezza europea”.

Detto questo, Stoltenberg sa che per quanto le cose con Trump possano complicarsi, ha una linea diretta con la Casa Bianca tramite Peter Thiel: il vicepresidente in arrivo, JD Vance, lavorava per Thiel alla Mithril Capital, e una buona manciata di membri della rete tecnologica di Thiel è in fila per posizioni di rilievo nella seconda amministrazione Trump.

Ma è proprio questo il problema del Bilderberg, un partito studiatamente bipartisan: hanno sempre qualcuno al loro interno, chiunque vinca.

Ad esempio, Karp, CEO di Thiel presso Palantir, è stato un grande sostenitore di Kamala Harris. Guardando al comitato direttivo, Nadia Schadlow è l’ex vice consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, mentre Abrams è un politico e attivista democratico di alto profilo. L’editoriale di Stoltenberg sul Financial Times il mese scorso ha sottolineato la natura bipartisan dell’alleanza transatlantica: “Il sostegno e l’orgoglio per la più potente alleanza militare che il mondo abbia mai visto rimangono forti in tutto lo spettro politico”.

L’ex capo della Nato ha accolto con cautela Trump 2.0. La sua strategia? Semplicemente che “dobbiamo investire di più nella difesa” per “ricordare alla nuova amministrazione che, lungi dall’essere un peso, la relazione transatlantica è un asset strategico chiave in quest’era di competizione tra grandi potenze”.

Quindi tutti i grandi giocatori dell’alta finanza che vengono invitati al Bilderberg di Stoltenberg possono aspettarsi di ricevere la vendita aggressiva di investimenti militari e di difesa. Ora è il momento per Jens di fare networking e stringere mani di incoraggiamento nelle ali transatlantiche, mantenendo la guerra sulla strada, l’alleanza forte e i miliardi di mil-tech che scorrono.

